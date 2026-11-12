Finalul „VisionQuest” schimbă totul în universul Marvel. Scena de după generic confirmă revenirea unui personaj considerat mort și pregătește „Avengers: Doomsday”

Marvel tocmai a oferit una dintre cele mai mari surprize ale anului, iar implicațiile ar putea schimba complet povestea următorului film Avengers. Ultimul episod din „VisionQuest”, serialul disponibil pe Disney+, nu doar că încheie trilogia începută cu „WandaVision”, dar pregătește și o confruntare spectaculoasă în „Avengers: Doomsday”. Două scene de după generic deschid posibilități neașteptate pentru viitorul universului cinematografic Marvel, inclusiv revenirea unui personaj despre care fanii credeau că a murit definitiv.

Potrivit publicației Gizmodo, episodul final, lansat pe 11 noiembrie 2026, conține două secvențe suplimentare. Prima urmărește destinul lui Ultron, în timp ce a doua dezvăluie ce s-a întâmplat cu Wanda Maximoff și stabilește o legătură directă cu Doctor Doom, personajul interpretat de Robert Downey Jr.

Atenție, articolul conține spoilere majore pentru finalul serialului „VisionQuest” și pentru scenele de după generic.

Ultron nu a dispărut definitiv. Prima scenă lasă deschisă povestea personajului

Prima scenă de după generic îl prezintă pe Ultron, interpretat de James Spader, într-un moment neobișnuit de liniștit. Personajul privește pe fereastra proprietății Horton, îmbrăcat într-un costum elegant, ținând în mână un dispozitiv USB pe care este inscripționat numele „Jocasta”.

Această referință nu este întâmplătoare. În benzile desenate Marvel, Jocasta este o inteligență artificială creată de Ultron, cu o istorie complicată și o relație importantă cu personajul.

Terry Matalas, creatorul și showrunnerul serialului, a explicat pentru Entertainment Weekly că secvența sugerează că povestea lui Ultron nu s-a încheiat.

Potrivit acestuia, personajul i-a promis lui Vision că nu mai dorește să își continue existența singur. Dispozitivul pe care îl ține în mână ar putea reprezenta tocmai posibilitatea de a readuce la viață o altă inteligență artificială.

Rămâne însă neclar dacă Ultron intenționează să își folosească puterile pentru bine sau dacă va reveni la comportamentul distructiv care l-a transformat într-unul dintre cei mai periculoși adversari ai Avengers.

De altfel, Playtech a discutat în exclusivitate cu James Spader, Paul Bettany și Terry Matalas despre „VisionQuest”, iar actorul care îl interpretează pe Ultron a explicat că personajul privește acum umanitatea într-un mod diferit față de perioada „Avengers: Age of Ultron”.

Wanda Maximoff este în viață. Doctor Doom o readuce în poveste

A doua scenă de după generic este însă adevărata surpriză și are implicații directe pentru „Avengers: Doomsday”.

Secvența readuce spectatorii la finalul filmului „Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, când Wanda Maximoff, interpretată de Elizabeth Olsen, distruge templul de pe Muntele Wundagore, prăbușind întreaga construcție asupra sa.

Până acum, Marvel lăsase să se înțeleagă că Scarlet Witch murise în urma acelui sacrificiu.

Numai că noua scenă arată ce s-a întâmplat imediat după prăbușire. Doctor Doom, interpretat de Robert Downey Jr., apare printre ruine și ridică blocurile uriașe de piatră folosindu-și puterile.

Apoi îi spune Wandei: „Scarlet Witch, trezește-te. Puterea ta va fi a mea”. Ochii personajului se deschid brusc, iar scena se încheie.

Momentul confirmă revenirea lui Elizabeth Olsen în universul Marvel și sugerează că Doctor Doom intenționează să profite de puterile extraordinare ale vrăjitoarei. Nu este însă clar dacă Wanda va deveni aliata lui voluntară sau dacă va fi controlată prin magie.

Ce înseamnă revenirea Scarlet Witch pentru „Avengers: Doomsday”

Wanda Maximoff este unul dintre cele mai puternice personaje din universul cinematografic Marvel, având capacitatea de a manipula realitatea și de a modifica structura lumii din jurul ei.

Dacă Doctor Doom reușește să îi controleze puterile, acesta ar putea deveni o amenințare și mai mare pentru Avengers și pentru celelalte echipe de supereroi care urmează să apară în noul film.

Există și o posibilă legătură cu benzile desenate „Avengers: The Children’s Crusade”, în care Billy și Tommy încearcă să își regăsească mama, iar Doctor Doom joacă un rol esențial în povestea Wandei.

În finalul „VisionQuest”, cei doi fii ai Wandei, Billy, interpretat de Joe Locke, și Tommy, interpretat de Ruaridh Mollica, se reunesc cu Vision, jucat de Paul Bettany.

Tommy îl întreabă pe Vision dacă își vor mai vedea vreodată mama, iar răspunsul acestuia lasă deschisă posibilitatea reîntâlnirii.

Marvel a alimentat teoriile printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale în cod binar, care reproduce o replică a Wandei din „WandaVision”: „Nu ne-am putea părăsi niciodată cu adevărat, chiar dacă am încerca”.

Această referință sugerează că reuniunea familiei Maximoff ar putea deveni un element important al viitoarelor producții Marvel. Totuși, participarea lui Vision, Billy și Tommy la „Avengers: Doomsday” nu este confirmată prin această scenă.

Când apare „Avengers: Doomsday” și ce urmează pentru universul Marvel

Noua producție Marvel este programată pentru lansare pe 18 decembrie 2026 și îl va aduce pe Robert Downey Jr. în rolul lui Victor von Doom, după ce actorul a devenit celebru pentru interpretarea lui Tony Stark, alias Iron Man.

Filmul va reuni personaje din universurile Avengers, Fantastic Four și X-Men, într-o poveste care ar putea avea consecințe majore asupra multiversului.

Pentru spectatorii care vor să înțeleagă toate conexiunile, Playtech a prezentat lista celor 15 filme și seriale recomandate înainte de „Avengers: Doomsday”.

Deși finalul „VisionQuest” confirmă că Scarlet Witch este în viață, Marvel păstrează încă secretul asupra rolului său exact în noua confruntare.

Un lucru este însă clar: Doctor Doom nu pare interesat doar să îi înfrunte pe Avengers, ci și să adune puteri suficient de mari pentru a controla evenimentele care urmează.

Iar revenirea Wandei Maximoff ar putea reprezenta piesa decisivă din acest plan.