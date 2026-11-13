Razer lansează o colecție de periferice inspirată de Honkai: Star Rail. Silver Wolf LV.999 ajunge pe tastaturi, mouse-uri și căști de gaming

Produsele sunt destinate atât jucătorilor care vor să își personalizeze setup-ul, cât și fanilor care colecționează obiecte inspirate de universul Honkai: Star Rail. În plus, fiecare achiziție include recompense digitale care pot fi folosite în joc.

Silver Wolf LV.999 inspiră noua colecție Razer și HoYoverse

Noua gamă poartă numele Razer | Honkai: Star Rail și folosește imaginea lui Silver Wolf LV.999 ca punct de plecare pentru designul celor patru periferice. Personajul este prezentat drept o jucătoare de elită, iar această identitate se reflectă în estetica produselor, care păstrează caracteristicile tehnice ale echipamentelor Razer, dar primesc elemente vizuale dedicate colaborării.

Parteneriatul vine după alte două proiecte realizate de Razer împreună cu HoYoverse, pentru Genshin Impact și Zenless Zone Zero. Compania continuă astfel să transforme personaje și universuri din jocuri populare în ediții speciale de periferice, adresate comunităților care urmăresc aceste francize și în afara ecranului.

„De la Genshin Impact și Zenless Zone Zero până la Honkai: Star Rail, această colaborare aduce un omagiu comunităților datorită cărora aceste universuri sunt atât de îndrăgite”, a declarat Addie Tan, director global al diviziei Lifestyle din cadrul Razer. Aceasta a comparat abilitățile lui Silver Wolf LV.999 cu filosofia companiei, bazată pe design și performanță, și a explicat că proiectul își propune să ofere fanilor o nouă modalitate de a se bucura de joc.

Ce periferice include colecția Razer | Honkai: Star Rail

Gama cuprinde patru produse: scaunul de gaming Razer Iskur V2 X NewGen, tastatura Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed, mouse-ul Razer Viper V3 Pro SE și căștile Razer BlackShark V3 X HyperSpeed. Toate beneficiază de o versiune de design inspirată de Silver Wolf LV.999.

Razer Iskur V2 X NewGen – Honkai: Star Rail Edition este scaunul inclus în colecție. Acesta este conceput pentru susținere ergonomică și confort în timpul sesiunilor îndelungate de gaming. Ediția specială preia elemente vizuale asociate personajului, păstrând destinația practică a modelului: utilizarea zilnică în fața calculatorului.

Tastatura Razer BlackWidow V4 TKL HyperSpeed – Honkai: Star Rail Edition folosește formatul compact Tenkeyless, fără bloc numeric. Conectivitatea wireless Razer HyperSpeed este concepută pentru latență redusă, iar iluminarea Razer Chroma RGB completează aspectul personalizat al perifericului. Formatul poate fi potrivit pentru jucătorii care vor mai mult spațiu liber pe birou și libertate de mișcare pentru mouse.