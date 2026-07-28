Kaspersky avertizează asupra unui nou malware care fură criptomonede. Cum acționează OkoBot și OkoSpyware

OkoBot folosește zeci de componente pentru a compromite portofelele crypto

Spre deosebire de malware-ul clasic, OkoBot nu se rezumă la o singură funcție. Platforma este alcătuită din peste 20 de module care pot fi activate în funcție de obiectivul atacatorilor. Printre capabilitățile identificate de cercetători se numără colectarea fișierelor locale, executarea comenzilor de la distanță, descărcarea de extensii malițioase pentru browser, furtul acreditărilor, înregistrarea activității utilizatorului și extragerea informațiilor asociate portofelelor de criptomonede.

Unul dintre elementele noi ale campaniei este OkoSpyware, un modul care poate monitoriza aplicațiile și browserele bazate pe Chromium. Acesta este capabil să înregistreze apăsările tastelor, dar și imaginea din fereastra aplicației vizate, oferind atacatorilor acces la informații extrem de sensibile.

În paralel, framework-ul include și un mecanism care modifică memoria browserului pentru a încărca extensii ascunse, greu de detectat. Aceste extensii pot instala ulterior alte tipuri de malware, inclusiv infostealer-ul Rilide, cunoscut pentru furtul datelor de autentificare și al informațiilor financiare.

Atacul începe prin inginerie socială sau aplicații false

Specialiștii Kaspersky spun că infectarea dispozitivelor are loc, în cele mai multe cazuri, prin tehnici de inginerie socială. Una dintre metodele folosite este atacul de tip ClickFix, în care victima este convinsă să execute manual un cod aparent inofensiv, dar care instalează malware-ul în sistem.

O altă metodă observată în timpul investigației presupune distribuirea unor aplicații aparent legitime prin GitHub. Cercetătorii au identificat inclusiv un instalator fals pentru SQL Server Management Studio, instrument utilizat frecvent de administratorii de baze de date Microsoft. În realitate, software-ul instala componentele malware necesare compromiterii sistemului.

Originea exactă a campaniei nu a putut fi stabilită până în prezent. Totuși, analiza tehnică a evidențiat utilizarea unor tehnici întâlnite frecvent în atacurile grupărilor cibernetice vorbitoare de limbă rusă, iar în cod au fost descoperite și fragmente scrise în limba rusă. Aceste indicii nu sunt însă suficiente pentru atribuirea oficială a atacurilor unui actor cunoscut.

SeedHunter încearcă să fure frazele de recuperare ale portofelelor hardware

O altă componentă importantă din cadrul framework-ului este SeedHunter, un modul specializat în identificarea aplicațiilor folosite pentru administrarea portofelelor hardware.