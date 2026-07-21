Smartphone-ul a devenit cel mai important dispozitiv din viața ta. Studiul Kaspersky arată și riscurile pe care mulți le ignoră

Telefonul mobil a depășit computerul pentru accesul la internet

Potrivit cercetării, 58% dintre participanți spun că folosesc în primul rând smartphone-ul atunci când navighează pe internet, în timp ce computerul nu mai ocupă primul loc.

Tendința este și mai evidentă în rândul Generației Z. Aproape 67% dintre persoanele cu vârste între 18 și 28 de ani preferă telefonul mobil pentru aproape orice activitate online.

Nu este greu de înțeles de ce. Pe telefon verifici conturile bancare, răspunzi la e-mailuri, plătești facturi, faci cumpărături, urmărești rețelele sociale și comunici cu prietenii. În multe situații, laptopul sau PC-ul sunt deschise doar atunci când ai nevoie de aplicații mai complexe.

Ce informații păstrezi pe telefon și de ce sunt atât de valoroase

Pe măsură ce smartphone-urile au devenit mai puternice, ele au început să înlocuiască și alte dispozitive. Astăzi, telefonul găzduiește o cantitate impresionantă de informații personale.

Cele mai răspândite sunt fotografiile și clipurile video, pe care aproape două treimi dintre participanții la studiu le păstrează exclusiv pe telefon. Urmează agenda cu contacte, conversațiile din aplicațiile de mesagerie și documentele importante, inclusiv copii ale cărților de identitate sau pașapoartelor.

Tot mai multe persoane folosesc același telefon și pentru serviciu. Peste jumătate dintre respondenți au pe dispozitiv e-mailuri profesionale, calendare sau acces la platformele companiei unde lucrează. Practic, granița dintre viața personală și cea profesională aproape că a dispărut.

În plus, pe multe telefoane sunt stocate date bancare, parole, conturi de gaming și chiar istoricul conversațiilor purtate cu aplicații bazate pe inteligență artificială. Toate acestea transformă smartphone-ul într-o țintă foarte atractivă pentru infractorii cibernetici.