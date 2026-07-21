Smartphone-ul a devenit cel mai important dispozitiv din viața ta. Studiul Kaspersky arată și riscurile pe care mulți le ignoră
Telefonul mobil nu mai este doar un dispozitiv pentru apeluri și mesaje. Astăzi îl folosești pentru banking, fotografii, documente, parole, muncă și chiar conversații cu inteligența artificială. Tocmai de aceea, dacă îl pierzi sau ajunge pe mâna cui nu trebuie, consecințele pot fi mult mai grave decât acum câțiva ani.
Un studiu global realizat de Kaspersky arată că smartphone-ul a devenit principalul mijloc de acces la internet pentru majoritatea oamenilor. În același timp, specialiștii atrag atenția că nivelul de protecție al telefoanelor nu ține pasul cu volumul de informații sensibile pe care le păstrezi pe ele.
Telefonul mobil a depășit computerul pentru accesul la internet
Potrivit cercetării, 58% dintre participanți spun că folosesc în primul rând smartphone-ul atunci când navighează pe internet, în timp ce computerul nu mai ocupă primul loc.
Tendința este și mai evidentă în rândul Generației Z. Aproape 67% dintre persoanele cu vârste între 18 și 28 de ani preferă telefonul mobil pentru aproape orice activitate online.
Nu este greu de înțeles de ce. Pe telefon verifici conturile bancare, răspunzi la e-mailuri, plătești facturi, faci cumpărături, urmărești rețelele sociale și comunici cu prietenii. În multe situații, laptopul sau PC-ul sunt deschise doar atunci când ai nevoie de aplicații mai complexe.
Ce informații păstrezi pe telefon și de ce sunt atât de valoroase
Pe măsură ce smartphone-urile au devenit mai puternice, ele au început să înlocuiască și alte dispozitive. Astăzi, telefonul găzduiește o cantitate impresionantă de informații personale.
Cele mai răspândite sunt fotografiile și clipurile video, pe care aproape două treimi dintre participanții la studiu le păstrează exclusiv pe telefon. Urmează agenda cu contacte, conversațiile din aplicațiile de mesagerie și documentele importante, inclusiv copii ale cărților de identitate sau pașapoartelor.
Tot mai multe persoane folosesc același telefon și pentru serviciu. Peste jumătate dintre respondenți au pe dispozitiv e-mailuri profesionale, calendare sau acces la platformele companiei unde lucrează. Practic, granița dintre viața personală și cea profesională aproape că a dispărut.
În plus, pe multe telefoane sunt stocate date bancare, parole, conturi de gaming și chiar istoricul conversațiilor purtate cu aplicații bazate pe inteligență artificială. Toate acestea transformă smartphone-ul într-o țintă foarte atractivă pentru infractorii cibernetici.
Atacurile asupra telefoanelor mobile sunt din ce în ce mai numeroase
Specialiștii Kaspersky avertizează că amenințările dedicate dispozitivelor mobile sunt în continuă creștere. Numai în primul trimestru din 2026 au fost blocate peste 2,67 milioane de tentative care implicau malware, adware sau aplicații mobile periculoase. În aceeași perioadă au fost descoperite peste 306.000 de pachete de instalare malițioase, ceea ce arată că atacatorii vizează tot mai des telefoanele mobile.
Din acest motiv, un smartphone are nevoie de același nivel de protecție ca un computer. Instalarea aplicațiilor din surse necunoscute, accesarea unor linkuri primite prin SMS sau e-mail ori folosirea unor parole slabe pot deschide ușa către furtul datelor personale sau chiar al banilor din conturi.
Trei lucruri pe care ar trebui să le faci chiar acum
Dacă telefonul tău conține informații importante, primul pas este să nu le păstrezi într-un singur loc. Activează sincronizarea în cloud și fă copii de siguranță regulate, astfel încât să poți recupera datele dacă dispozitivul este pierdut, furat sau se defectează.
Apoi, folosește o soluție de securitate și un manager de parole pentru informațiile sensibile. Parolele, documentele de identitate și datele bancare nu ar trebui păstrate în aplicații neprotejate sau în notițele telefonului.
Nu în ultimul rând, pregătește telefonul pentru situațiile neprevăzute. Activează funcția de localizare, configurează blocarea automată imediată a ecranului și verifică dacă backup-ul rulează automat. Dacă îți uiți telefonul într-un loc public sau îl pierzi, aceste măsuri pot face diferența dintre recuperarea datelor și pierderea lor definitivă.
Pe lângă protecția software, contează și cea fizică. Evită să lași telefonul nesupravegheat în cafenele, restaurante sau mijloace de transport și nu îl ține în buzunarele ușor accesibile. Smartphone-ul a devenit centrul vieții tale digitale, iar câteva minute de neatenție pot însemna pierderea unor informații pe care nu le mai poți recupera.