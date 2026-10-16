Generația Z se teme de impactul tehnologiei asupra mediului. Ce arată un studiu Kaspersky despre tinerii conectați la internet
Generația Z este obișnuită să folosească tehnologia digitală în aproape toate aspectele vieții, însă această dependență vine și cu preocupări legate de mediu. Un studiu realizat de Kaspersky arată că 20% dintre respondenții din această generație consideră că efectele negative ale infrastructurii digitale asupra mediului reprezintă un risc pentru generațiile viitoare. Procentul este cel mai ridicat dintre toate grupele de vârstă analizate la nivel global.
Cercetarea, realizată în martie 2026 în 18 țări, evidențiază o contradicție aparentă: tinerii se simt confortabil în mediul digital, dar sunt tot mai atenți la resursele consumate de dispozitive, centre de date și servicii online. Rezultatele ar putea influența așteptările față de companiile din industria tehnologiei, pe măsură ce Generația Z capătă o pondere mai mare în rândul consumatorilor și al angajaților.
Tinerii folosesc tehnologia cu încredere, dar sunt atenți la costurile de mediu
Potrivit studiului Kaspersky, 59% dintre respondenții din Generația Z spun că se simt încrezători în mediul digital. Pentru această categorie de vârstă, tehnologia face parte din activitățile cotidiene, de la comunicare și divertisment până la accesul la informații și utilizarea serviciilor online.
În același timp, familiaritatea cu instrumentele digitale nu exclude preocuparea pentru efectele acestora asupra mediului. Fabricarea și înlocuirea frecventă a telefoanelor, calculatoarelor și altor echipamente presupun consum de materii prime și energie. La acestea se adaugă infrastructura necesară pentru stocarea, procesarea și transmiterea volumelor tot mai mari de date.
Unul din cinci respondenți din Generația Z consideră că daunele provocate mediului de infrastructura digitală reprezintă un pericol pentru generațiile viitoare. Acesta este cel mai ridicat procent dintre generațiile incluse în cercetare.
Datele sugerează că preocupările tinerilor nu se limitează la obiectele fizice pe care le folosesc. Funcționarea serviciilor digitale necesită resurse chiar și atunci când activitățile au loc exclusiv online, iar extinderea tehnologiilor care procesează cantități mari de informații aduce noi provocări privind consumul de energie.
Supraconsumul și deșeurile sunt alte motive de îngrijorare
Studiul arată că 22% dintre respondenții din Generația Z sunt preocupați de supraconsum și de creșterea cantității de deșeuri. La nivelul întregului eșantion, procentul este de 19%.
Diferența indică un interes mai mare al tinerilor pentru consecințele unui model de consum bazat pe cumpărarea și înlocuirea frecventă a produselor. În cazul electronicelor, durata de utilizare a unui dispozitiv și posibilitatea reparării acestuia pot influența cantitatea de deșeuri generată.
Prelungirea vieții echipamentelor, repararea produselor atunci când este posibil și reciclarea responsabilă reprezintă câteva dintre direcțiile prin care industria ar putea reduce impactul asupra mediului. Producătorii pot contribui și prin dezvoltarea unor dispozitive mai rezistente, concepute astfel încât anumite componente să poată fi înlocuite mai ușor.
O altă tendință identificată în cercetare privește centrele de date verzi, concept pe care o parte dintre respondenți îl consideră promițător. Aproximativ 11% dintre participanții din Generația Z au selectat această opțiune.
Centrele de date găzduiesc infrastructura necesară pentru numeroase servicii digitale, inclusiv stocarea fișierelor, aplicațiile online și sistemele de AI. Îmbunătățirea eficienței energetice a acestor facilități poate deveni tot mai importantă pe măsură ce crește cererea pentru servicii de cloud computing și procesare avansată a datelor.
Cum ar putea influența Generația Z industria tehnologiei
Pe măsură ce membrii Generației Z devin o categorie tot mai importantă de consumatori și angajați, preocupările lor legate de mediu ar putea influența deciziile companiilor. Cererea pentru produse mai durabile și servicii digitale eficiente energetic ar putea determina producătorii să acorde mai multă atenție impactului ecologic al activității lor.
Una dintre direcțiile posibile este reducerea resurselor necesare pentru fabricarea dispozitivelor. Folosirea materialelor reciclate acolo unde este posibil, aprovizionarea responsabilă și optimizarea proceselor de producție ar putea contribui la diminuarea impactului asociat echipamentelor electronice.
Eficiența energetică reprezintă o altă provocare. Extinderea serviciilor de cloud computing și a tehnologiilor de AI presupune o cerere mai mare pentru putere de calcul. Optimizarea infrastructurii, reducerea consumului inutil și îmbunătățirea eficienței centrelor de date și a rețelelor ar putea limita o parte dintre efectele acestei creșteri.
Totuși, rezultatele sondajului arată preocupările respondenților, nu demonstrează că acestea au determinat deja schimbări în comportamentul de cumpărare sau în strategiile companiilor. Impactul lor asupra industriei va depinde și de felul în care aceste așteptări se vor reflecta în deciziile viitoare.
Ce rol poate avea securitatea cibernetică în reducerea impactului asupra mediului
Kaspersky susține că sustenabilitatea trebuie luată în calcul și în dezvoltarea și administrarea tehnologiilor digitale. Compania menționează măsuri precum gestionarea mai eficientă a resurselor, tratarea responsabilă a deșeurilor electronice și promovarea unor practici de afaceri mai sustenabile.
Un alt aspect este legătura dintre securitatea cibernetică și consumul de energie. Dispozitivele infectate cu programe malware de tip cryptomining pot fi folosite fără știrea proprietarilor pentru a efectua operațiuni de minare a criptomonedelor. Aceste activități consumă resurse de procesare și energie, chiar dacă persoana care deține echipamentul nu beneficiază de ele.
Protejarea dispozitivelor și a sistemelor împotriva unor astfel de amenințări poate contribui la prevenirea consumului inutil de energie și a emisiilor asociate. Efectul depinde însă de amploarea activității malițioase și de resursele consumate de echipamentele afectate.