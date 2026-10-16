Generația Z se teme de impactul tehnologiei asupra mediului. Ce arată un studiu Kaspersky despre tinerii conectați la internet

Tinerii folosesc tehnologia cu încredere, dar sunt atenți la costurile de mediu

Potrivit studiului Kaspersky, 59% dintre respondenții din Generația Z spun că se simt încrezători în mediul digital. Pentru această categorie de vârstă, tehnologia face parte din activitățile cotidiene, de la comunicare și divertisment până la accesul la informații și utilizarea serviciilor online.

În același timp, familiaritatea cu instrumentele digitale nu exclude preocuparea pentru efectele acestora asupra mediului. Fabricarea și înlocuirea frecventă a telefoanelor, calculatoarelor și altor echipamente presupun consum de materii prime și energie. La acestea se adaugă infrastructura necesară pentru stocarea, procesarea și transmiterea volumelor tot mai mari de date.

Unul din cinci respondenți din Generația Z consideră că daunele provocate mediului de infrastructura digitală reprezintă un pericol pentru generațiile viitoare. Acesta este cel mai ridicat procent dintre generațiile incluse în cercetare.

Datele sugerează că preocupările tinerilor nu se limitează la obiectele fizice pe care le folosesc. Funcționarea serviciilor digitale necesită resurse chiar și atunci când activitățile au loc exclusiv online, iar extinderea tehnologiilor care procesează cantități mari de informații aduce noi provocări privind consumul de energie.

Supraconsumul și deșeurile sunt alte motive de îngrijorare

Studiul arată că 22% dintre respondenții din Generația Z sunt preocupați de supraconsum și de creșterea cantității de deșeuri. La nivelul întregului eșantion, procentul este de 19%.

Diferența indică un interes mai mare al tinerilor pentru consecințele unui model de consum bazat pe cumpărarea și înlocuirea frecventă a produselor. În cazul electronicelor, durata de utilizare a unui dispozitiv și posibilitatea reparării acestuia pot influența cantitatea de deșeuri generată.

Prelungirea vieții echipamentelor, repararea produselor atunci când este posibil și reciclarea responsabilă reprezintă câteva dintre direcțiile prin care industria ar putea reduce impactul asupra mediului. Producătorii pot contribui și prin dezvoltarea unor dispozitive mai rezistente, concepute astfel încât anumite componente să poată fi înlocuite mai ușor.