Mii de sisteme inteligente de refrigerare sunt expuse pe internet. Ce avertizează Kaspersky

De ce pot deveni vulnerabile sistemele inteligente de refrigerare

Sistemele moderne de refrigerare fac parte din categoria sistemelor ciber-fizice, care combină echipamentele fizice cu software-ul și conexiunile digitale. Acestea pot fi monitorizate și controlate de la distanță, o funcție utilă pentru administrarea instalațiilor, dar care introduce și riscuri atunci când securitatea nu este tratată cu suficientă atenție.

Kaspersky atrage atenția că unii producători nu implementează nici măcar măsuri de bază, precum politici stricte pentru parole, autentificare cu doi factori și alte controale standard de securitate. În anumite cazuri, problemele pornesc încă din etapa de dezvoltare a produsului, unde procesele de dezvoltare securizată a software-ului sunt insuficiente.

Un rol important îl are și SSDLC, ciclul de viață al dezvoltării software cu integrarea cerințelor de securitate. Dacă aceste practici nu sunt aplicate corespunzător, vulnerabilitățile pot ajunge în produsele comercializate, iar remedierea lor poate deveni mai dificilă ulterior.

Mii de dispozitive industriale sunt vizibile online

O altă problemă este conectarea directă la internet a unor sisteme care ar trebui să beneficieze de o protecție mai strictă a accesului. Panourile de control ale instalațiilor inteligente pot fi identificate prin servicii precum Shodan și Censys, motoare de căutare specializate în dispozitive și servicii conectate la internet.

Datele prezentate de Kaspersky indică peste 4.500 de dispozitive de refrigerare accesibile online în rezultatele Shodan și aproximativ 4.300 în cele furnizate de Censys. Aceste cifre arată amploarea expunerii, însă nu înseamnă că toate dispozitivele identificate au fost compromise sau că fiecare dintre ele poate fi controlat de persoane neautorizate.

Riscul apare atunci când un echipament este accesibil public și configurat necorespunzător. În asemenea condiții, dispozitivul poate fi descoperit atât de administratorii care îl gestionează, cât și de atacatorii care caută sisteme vulnerabile.

Aceeași situație poate afecta instalațiile de producere a energiei solare și alte echipamente industriale conectate la rețea. Expunerea lor poate facilita identificarea unor puncte slabe și poate crea oportunități pentru tentative de acces neautorizat.