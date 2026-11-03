Justin Timberlake rupe tăcerea într-un documentar Apple TV. Janet Jackson și scandalul Super Bowl, printre subiectele explozive
Justin Timberlake se pregătește să vorbească despre unele dintre cele mai controversate momente ale carierei sale într-un nou proiect documentar. Artistul, care a dominat industria muzicală în anii 2000 și a devenit unul dintre cei mai cunoscuți cântăreți pop ai generației sale, ar urma să fie protagonistul unei serii în patru episoade, pregătită pentru platforma Apple TV. Producția promite să exploreze atât succesul său profesional, cât și episoadele care i-au afectat imaginea publică.
Potrivit unei exclusivități publicate de Variety, pe 2 noiembrie 2026, trei surse au confirmat existența proiectului, care ar urma să fie lansat în luna decembrie. Documentarul este regizat de Fisher Stevens, cineast premiat cu Oscar, iar printre subiectele abordate s-ar putea număra relația cu Britney Spears și controversatul incident petrecut alături de Janet Jackson la Super Bowl, în 2004.
Janet Jackson ar putea vorbi despre momentul care a provocat un scandal uriaș
Unul dintre cele mai interesante elemente ale documentarului este posibila participare a lui Janet Jackson. Potrivit informațiilor obținute de Variety, artista ar urma să discute despre incidentul din timpul spectacolului de la pauza Super Bowl XXXVIII.
În februarie 2004, Timberlake și Jackson au cântat împreună în cadrul evenimentului urmărit de milioane de telespectatori. La finalul momentului artistic, o parte a costumului purtat de Janet Jackson a fost îndepărtată, expunându-i sânul pentru o fracțiune de secundă.
Incidentul a provocat o controversă majoră în Statele Unite și a generat dezbateri despre limitele televiziunii, responsabilitatea artiștilor și tratamentul diferit aplicat femeilor și bărbaților în industria divertismentului.
Janet Jackson a suportat consecințe profesionale importante, în timp ce cariera lui Timberlake a continuat să se dezvolte. De-a lungul anilor, această diferență a devenit unul dintre principalele motive pentru care publicul a reevaluat responsabilitatea celor implicați.
În 2021, Timberlake și-a cerut public scuze față de Janet Jackson și Britney Spears, recunoscând că a beneficiat de un sistem care a tratat nedrept anumite femei din industria muzicală.
O eventuală discuție între cei doi, în noul documentar, ar putea aduce informații suplimentare despre un episod care continuă să fie analizat la peste două decenii distanță.
Deocamdată, participarea lui Janet Jackson nu a fost confirmată oficial de reprezentanții artistei.
Britney Spears și alte controverse din cariera lui Timberlake
Documentarul ar putea aborda și relația lui Justin Timberlake cu Britney Spears, una dintre cele mai mediatizate povești romantice din lumea muzicii pop la începutul anilor 2000.
Cei doi au format un cuplu între 1999 și 2002, iar despărțirea lor a generat numeroase speculații. În perioada respectivă, Timberlake a lansat piesa „Cry Me a River”, al cărei videoclip a alimentat interpretările privind presupusa infidelitate a fostei sale partenere.
Subiectul a revenit în atenția publicului după apariția autobiografiei lui Britney Spears, „The Woman in Me”, publicată în 2023.
Cântăreața a făcut mai multe dezvăluiri despre relația lor și despre felul în care experiențele personale i-au influențat viața și cariera.
Potrivit Variety, Timberlake ar urma să comenteze anumite declarații recente ale fostei sale partenere. Nu este însă clar cât de amplu va fi tratat subiectul sau dacă Britney Spears va avea vreo implicare în producție.
Serialul documentar ar putea explora și alte perioade dificile din viața artistului, inclusiv problemele de sănătate și incidentele care i-au afectat imaginea publică.
Când apare documentarul și cine se află în spatele proiectului
Regia este semnată de Fisher Stevens, cunoscut pentru implicarea în producții documentare precum „The Cove”, câștigătoare a premiului Oscar pentru cel mai bun documentar.
Stevens a lucrat și la proiecte biografice dedicate unor personalități importante, ceea ce sugerează că noua serie ar putea combina interviurile cu imagini de arhivă și analiza unor momente definitorii pentru cariera artistului.
Justin Timberlake are deja o relație profesională cu Apple, după ce a jucat în filmul „Palmer”, lansat în 2021 pe platforma companiei.
În ultimii ani, artistul a traversat o perioadă complicată. Turneul internațional „Forget Tomorrow”, organizat pentru promovarea albumului „Everything I Thought It Was”, a fost afectat de probleme de sănătate.
În 2025, cântărețul a dezvăluit că fusese diagnosticat cu boala Lyme, afecțiune care i-a provocat oboseală și alte simptome.
Totodată, Timberlake a fost implicat într-un incident rutier în 2024, în urma căruia a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului și ulterior condamnat pentru o contravenție rutieră.
Toate aceste episoade au contribuit la schimbarea percepției publice asupra artistului.
Documentarul Apple TV ar putea reprezenta o oportunitate pentru Timberlake de a-și prezenta propria perspectivă. Rămâne însă de văzut cât de deschis va aborda subiectele sensibile și dacă producția va include punctele de vedere ale tuturor persoanelor implicate.
Deocamdată, Apple nu a comunicat o dată exactă de lansare, iar informațiile privind conținutul documentarului provin din sursele citate de Variety.