Justin Timberlake rupe tăcerea într-un documentar Apple TV. Janet Jackson și scandalul Super Bowl, printre subiectele explozive

Janet Jackson ar putea vorbi despre momentul care a provocat un scandal uriaș

Unul dintre cele mai interesante elemente ale documentarului este posibila participare a lui Janet Jackson. Potrivit informațiilor obținute de Variety, artista ar urma să discute despre incidentul din timpul spectacolului de la pauza Super Bowl XXXVIII.

În februarie 2004, Timberlake și Jackson au cântat împreună în cadrul evenimentului urmărit de milioane de telespectatori. La finalul momentului artistic, o parte a costumului purtat de Janet Jackson a fost îndepărtată, expunându-i sânul pentru o fracțiune de secundă.

Incidentul a provocat o controversă majoră în Statele Unite și a generat dezbateri despre limitele televiziunii, responsabilitatea artiștilor și tratamentul diferit aplicat femeilor și bărbaților în industria divertismentului.

Janet Jackson a suportat consecințe profesionale importante, în timp ce cariera lui Timberlake a continuat să se dezvolte. De-a lungul anilor, această diferență a devenit unul dintre principalele motive pentru care publicul a reevaluat responsabilitatea celor implicați.

În 2021, Timberlake și-a cerut public scuze față de Janet Jackson și Britney Spears, recunoscând că a beneficiat de un sistem care a tratat nedrept anumite femei din industria muzicală.

O eventuală discuție între cei doi, în noul documentar, ar putea aduce informații suplimentare despre un episod care continuă să fie analizat la peste două decenii distanță.

Deocamdată, participarea lui Janet Jackson nu a fost confirmată oficial de reprezentanții artistei.