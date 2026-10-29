„Jumanji: Open World” readuce un personaj îndrăgit și promite o ultimă aventură plină de haos

Jocul Jumanji ajunge în lumea reală

În „Jumanji: Open World”, granița dintre jocul video și realitate dispare aproape complet. Noul trailer începe cu imagini în care animale din junglă provoacă haos în zone rezidențiale, chiar în timpul sărbătorilor de Crăciun. Spencer Gilpin, interpretat de Alex Wolff, își dă seama că jocul începe să invadeze lumea reală, iar situația devine personală atunci când mama sa, interpretată de Marin Hinkle, este absorbită în universul virtual.

Povestea introduce astfel o nouă situație comică, construită în jurul schimbului de corpuri. Mama lui Spencer ajunge în corpul doctorului Xander „Smolder” Bravestone, personajul interpretat în joc de Dwayne Johnson, dar refuză să lupte. În același timp, Spencer se află în corpul lui Ruby Roundhouse, interpretată de Karen Gillan, și încearcă să o apere.

Acest tip de situație a fost una dintre principalele surse de umor ale celor două filme precedente. Personajele din lumea reală ajungeau în corpuri cu abilități și personalități foarte diferite de ale lor, ceea ce îi obliga pe actori să interpreteze atât avatarurile din joc, cât și reacțiile celor care le controlau.

Nick Jonas revine în rolul lui Jefferson „Seaplane” McDonough

Trailerul confirmă revenirea lui Nick Jonas în distribuție. Actorul și cântărețul îl interpretează din nou pe Jefferson „Seaplane” McDonough, unul dintre personajele din joc. Apariția sa se alătură revenirilor anunțate pentru Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart și Karen Gillan, care își reiau rolurile din filmele anterioare.

Distribuția îi include și pe Alex Wolff, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Morgan Turner și Rhys Darby. Lor li se alătură Awkwafina și Danny DeVito, în timp ce Marin Hinkle, Dan Hildebrand, Bebe Neuwirth și Jack Jewkes apar în povestea noii aventuri.

Trailerul prezintă și alte schimbări de corpuri. Bucătarul Donatas, interpretat de Dan Hildebrand, ajunge în corpul profesorului Sheldon „Shelly” Oberon, personajul lui Jack Black. Tyson, nepotul tânăr al Norei, interpretată de Bebe Neuwirth, se trezește în corpul lui Franklin „Mouse” Finbar, rolul lui Kevin Hart.

Aceste situații sugerează că noul film va continua să mizeze pe diferențele dintre personalitățile personajelor și avatarurile pe care ajung să le controleze. Distribuția primește astfel ocazia de a interpreta noi combinații de comportamente, într-o poveste care pare să ducă mai departe umorul bazat pe identități schimbate.