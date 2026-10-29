„Jumanji: Open World” readuce un personaj îndrăgit și promite o ultimă aventură plină de haos
Noul film „Jumanji: Open World” are un trailer oficial, iar imaginile oferă primele indicii despre aventura care îi așteaptă pe Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillan. De această dată, jocul video scapă de sub control și ajunge în lumea reală, unde animalele din junglă se plimbă libere, iar personajele trebuie să găsească o cale de a opri dezastrul. Trailerul confirmă și revenirea lui Nick Jonas, în rolul personajului Jefferson „Seaplane” McDonough.
Filmul regizat de Jake Kasdan continuă povestea începută în „Jumanji: Welcome to the Jungle” din 2017 și continuată în „Jumanji: The Next Level” din 2019. Lansarea în cinematografe este programată pentru 25 decembrie 2026, iar promisiunea unei „ultime partide” ridică miza pentru întreaga echipă. De această dată, pericolul amenință atât lumea jocului, cât și realitatea în care trăiesc personajele, potrivit Screen Rant.
Jocul Jumanji ajunge în lumea reală
În „Jumanji: Open World”, granița dintre jocul video și realitate dispare aproape complet. Noul trailer începe cu imagini în care animale din junglă provoacă haos în zone rezidențiale, chiar în timpul sărbătorilor de Crăciun. Spencer Gilpin, interpretat de Alex Wolff, își dă seama că jocul începe să invadeze lumea reală, iar situația devine personală atunci când mama sa, interpretată de Marin Hinkle, este absorbită în universul virtual.
Povestea introduce astfel o nouă situație comică, construită în jurul schimbului de corpuri. Mama lui Spencer ajunge în corpul doctorului Xander „Smolder” Bravestone, personajul interpretat în joc de Dwayne Johnson, dar refuză să lupte. În același timp, Spencer se află în corpul lui Ruby Roundhouse, interpretată de Karen Gillan, și încearcă să o apere.
Acest tip de situație a fost una dintre principalele surse de umor ale celor două filme precedente. Personajele din lumea reală ajungeau în corpuri cu abilități și personalități foarte diferite de ale lor, ceea ce îi obliga pe actori să interpreteze atât avatarurile din joc, cât și reacțiile celor care le controlau.
Nick Jonas revine în rolul lui Jefferson „Seaplane” McDonough
Trailerul confirmă revenirea lui Nick Jonas în distribuție. Actorul și cântărețul îl interpretează din nou pe Jefferson „Seaplane” McDonough, unul dintre personajele din joc. Apariția sa se alătură revenirilor anunțate pentru Dwayne Johnson, Jack Black, Kevin Hart și Karen Gillan, care își reiau rolurile din filmele anterioare.
Distribuția îi include și pe Alex Wolff, Ser’Darius Blain, Madison Iseman, Morgan Turner și Rhys Darby. Lor li se alătură Awkwafina și Danny DeVito, în timp ce Marin Hinkle, Dan Hildebrand, Bebe Neuwirth și Jack Jewkes apar în povestea noii aventuri.
Trailerul prezintă și alte schimbări de corpuri. Bucătarul Donatas, interpretat de Dan Hildebrand, ajunge în corpul profesorului Sheldon „Shelly” Oberon, personajul lui Jack Black. Tyson, nepotul tânăr al Norei, interpretată de Bebe Neuwirth, se trezește în corpul lui Franklin „Mouse” Finbar, rolul lui Kevin Hart.
Aceste situații sugerează că noul film va continua să mizeze pe diferențele dintre personalitățile personajelor și avatarurile pe care ajung să le controleze. Distribuția primește astfel ocazia de a interpreta noi combinații de comportamente, într-o poveste care pare să ducă mai departe umorul bazat pe identități schimbate.
O nouă aventură în care personajele riscă să piardă totul
Dincolo de momentele comice, trailerul prezintă o miză mai mare decât în aventurile precedente. Spencer explică faptul că locuința lor va fi distrusă dacă pierd jocul. Amenințarea îi obligă pe membrii echipei să găsească o soluție înainte ca efectele invaziei din lumea virtuală să devină ireversibile.
Imaginile de acțiune sugerează că personajele vor avea de înfruntat numeroase obstacole, în timp ce regulile jocului le oferă mai puțin spațiu pentru greșeli. Dacă filmele anterioare au construit suspansul în jurul misiunilor și al încercărilor de a reveni în lumea reală, noua poveste ridică întrebarea dacă personajele vor reuși să salveze ambele lumi.
Formula „o ultimă partidă”, folosită în trailer, sugerează că aventura ar putea încheia trilogia regizată de Jake Kasdan, cu Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black și Karen Gillan în rolurile principale. Deocamdată, formularea nu confirmă însă că întreaga franciză „Jumanji” se va încheia odată cu acest film.
Poate Jumanji: Open World să repete succesul filmelor precedente?
Primele două filme ale trilogiei au avut rezultate comerciale importante. „Jumanji: Welcome to the Jungle”, lansat în 2017, a obținut încasări de aproximativ 963 de milioane de dolari la nivel mondial, la un buget raportat de 90 de milioane de dolari. „Jumanji: The Next Level”, apărut în 2019, a înregistrat aproximativ 801 milioane de dolari, în condițiile unui buget estimat la 125 de milioane de dolari.
Bugetul noului film nu este cunoscut deocamdată, iar trailerul nu poate garanta că producția va ajunge la rezultate comparabile. Totuși, revenirea distribuției principale, extinderea situațiilor în care personajele își schimbă corpurile și amenințarea care afectează direct lumea reală oferă câteva indicii despre direcția aleasă de realizatori.
„Jumanji: Open World” va ajunge în cinematografe pe 25 decembrie 2026. Rămâne de văzut dacă noua aventură va încheia povestea celor patru personaje la nivelul așteptărilor publicului și dacă va reuși să se apropie de performanțele financiare ale primelor două filme.