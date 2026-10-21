Filmul „Vaiana” a ajuns pe Disney+. Dwayne Johnson revine în rolul lui Maui, într-o aventură spectaculoasă pe ocean

Una dintre cele mai îndrăgite povești Disney revine într-o versiune cu actori reali, decoruri spectaculoase și muzica devenită celebră în întreaga lume. „Vaiana” („Moana”), noua adaptare live-action a animației de succes, este disponibilă începând de astăzi, 21 octombrie 2026, pe Disney+, oferind publicului ocazia să redescopere aventura tinerei eroine din Motunui și întâlnirea sa cu semizeul Maui.

Potrivit unui comunicat transmis de Disney, filmul îi aduce împreună pe Catherine Lagaʻaia, în rolul Vaianei, și pe Dwayne Johnson, care îl interpretează pe Maui. Noua producție păstrează povestea despre curaj, identitate și descoperirea propriului destin, dar o transpune într-un univers cinematografic cu actori reali, peisaje impresionante și efecte vizuale moderne.

Dwayne Johnson și Catherine Lagaʻaia pornesc într-o nouă aventură pe ocean

Noua adaptare urmărește călătoria Vaianei, o tânără curajoasă care simte că destinul său se află dincolo de reciful de corali ce înconjoară insula Motunui. Răspunzând chemării Oceanului, ea pornește într-o aventură periculoasă pentru a reda prosperitatea poporului său. Pe parcurs, îl întâlnește pe Maui, un semizeu puternic, carismatic și uneori imprevizibil, care devine partenerul său într-o călătorie plină de provocări.

Dwayne Johnson revine în universul „Vaiana” după ce i-a împrumutat vocea lui Maui în animația originală din 2016. De această dată, actorul îl interpretează fizic pe personaj, într-o producție care încearcă să păstreze energia și umorul semizeului. Catherine Lagaʻaia preia rolul principal, aducând pe ecran o nouă versiune a eroinei Disney, cunoscută pentru independența sa, determinarea de a-și proteja familia și dorința de a descoperi lumea.

Filmul readuce în prim-plan și relația dintre Vaiana și Maui, una dintre componentele importante ale poveștii originale. Dincolo de aventurile spectaculoase, cei doi învață să colaboreze, să își depășească temerile și să înțeleagă ce înseamnă responsabilitatea față de ceilalți.

Noua producție continuă interesul Disney pentru universul personajului, după succesul animației „Vaiana 2”, lansată în cinematografele din România în noiembrie 2024.

Melodiile celebre revin, alături de o piesă nouă

Muzica rămâne una dintre atracțiile principale ale noii adaptări live-action. Filmul readuce melodii cunoscute din animația originală, inclusiv „How Far I’ll Go” și „Eu sunt Moana”, piese care au contribuit la popularitatea poveștii în rândul publicului de toate vârstele. Acestora li se alătură o compoziție nouă, „Along the Way”, inclusă în coloana sonoră a producției.

Disney mizează pe combinația dintre cântecele familiare, efectele vizuale și interpretările actorilor pentru a crea o experiență cinematografică diferită de cea oferită de filmul animat. Peisajele insulare, întinderile oceanului și elementele fantastice ale poveștii sunt reconstruite pentru a aduce universul Vaianei mai aproape de realitate, fără să dispară atmosfera de basm care a făcut animația atât de populară.

Adaptarea vine după succesul extraordinar al filmului original, care, potrivit Disney, a acumulat peste 1,5 miliarde de ore de vizionare la nivel mondial pe Disney+, devenind cel mai urmărit titlu din istoria platformei. Popularitatea personajelor și a muzicii a transformat „Vaiana” într-una dintre francizele importante ale companiei.

Prin noua versiune, Disney încearcă să atragă atât spectatorii care au crescut cu animația din 2016, cât și generațiile mai tinere, care descoperă pentru prima dată aventurile Vaianei.

Unde poți vedea „Vaiana” live-action și ce oferă Disney+ pentru familii

Filmul „Vaiana” live-action este disponibil pe Disney+ începând cu 21 octombrie 2026 și poate fi urmărit pe dispozitivele compatibile cu platforma, inclusiv televizoare inteligente, telefoane, tablete și calculatoare. Dacă preferi vizionarea pe ecran mare, poți consulta și ghidul Playtech despre instalarea Disney+ pe televizor.

Fiind o producție destinată întregii familii, „Vaiana” se alătură catalogului Disney+ care cuprinde filme și seriale Disney, Pixar, Marvel, Star Wars și National Geographic, alături de alte producții de divertisment.

Platforma oferă și funcții de control parental, prin care părinții pot limita accesul la anumite categorii de conținut și pot crea profiluri protejate prin PIN. Pentru familiile cu copii mici, aceste opțiuni permit personalizarea experienței de vizionare în funcție de vârstă. Playtech a explicat anterior cum pot fi create și administrate profilurile Disney+ pentru fiecare membru al familiei.

Noua adaptare „Vaiana” propune o întoarcere într-un univers cunoscut, în care aventura, muzica și relația dintre personaje sunt elementele centrale. Cu Dwayne Johnson și Catherine Lagaʻaia în rolurile principale, filmul aduce pe Disney+ o nouă interpretare a poveștii despre tânăra care îndrăznește să navigheze dincolo de limitele lumii pe care o cunoaște.