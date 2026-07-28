John Wick, fă loc: Carrie-Anne Moss devine noua Baba Yaga într-un serial plin de crime, seducție și magie
Legenda Baba Yaga primește o reinterpretare modernă în „Yaga”, un nou serial mystery-thriller cu Carrie-Anne Moss, Noah Reid, Clark Backo și Hudson Williams. Primul trailer prezintă o dispariție suspectă, un orășel izolat și personaje care par să ascundă mai mult decât lasă să se vadă. Producția va avea premiera în octombrie pe Crave și AMC+, potrivit The A.V. Club.
Serialul are opt episoade de aproximativ 30 de minute. Este creat de Kat Sandler și adaptează piesa de teatru cu același nume, scrisă tot de ea. Povestea combină investigația polițistă cu elemente de horror, mitologie slavă și thriller erotic.
O dispariție deschide ușa către un mister mult mai vechi
Personajul principal este Rapp, un detectiv particular interpretat de Noah Reid. Acesta ajunge într-un mic oraș de coastă pentru a investiga dispariția lui Henry Park, moștenitorul unei familii care controlează o afacere puternică din industria pescuitului.
Henry este interpretat de Hudson Williams, actorul devenit cunoscut publicului larg după succesul serialului „Heated Rivalry”. În „Yaga”, el trece de la drama romantică la rolul unui tânăr aflat în centrul unei rețele de secrete.
Investigația nu merge deloc simplu. Rapp intră rapid în conflict cu Carson, detectiva locală interpretată de Clark Backo. Ea nu pare încântată de apariția unui străin care începe să pună întrebări într-o comunitate închisă.
Cei doi ajung totuși să lucreze împreună. Fiecare indiciu deschide însă o nouă direcție. Dispariția lui Henry pare legată de relații interzise, identități ascunse și întâmplări pe care explicațiile raționale nu le pot acoperi complet.
Carrie-Anne Moss joacă o profesoară seducătoare și periculoasă
Carrie-Anne Moss o interpretează pe Katherine, o profesoară universitară carismatică. Personajul are o slăbiciune declarată pentru bărbații mai tineri. Trailerul sugerează că relația ei cu Henry va avea un rol important în mister.
Actrița cunoscută drept Trinity din „The Matrix” intră într-un registru mai întunecat. Katherine pare calmă, sigură pe ea și greu de citit. Nu este clar dacă are legătură directă cu dispariția sau dacă reprezintă doar una dintre numeroasele piste false.
Moss a mai combinat recent acțiunea cu seducția în sezonul al doilea din „FUBAR”, unde a interpretat o teroristă cu o istorie complicată alături de personajul lui Arnold Schwarzenegger. În „Yaga”, pericolul pare mai subtil.
Distribuția mai include Sheila McCarthy, Megan Follows, Ezra Franky, Patrick Gilmore, Katharine Isabelle, Hiro Kanagawa, Emilija Baranac, Georgia Acken, Anisa Harris și Sam Krochmal. Personajele formează un grup de suspecți ale căror vieți se intersectează în jurul dispariției.
Baba Yaga revine la originile sale, după gluma din John Wick
Titlul trimite direct la Baba Yaga, figura temută din folclorul slav. În poveștile tradiționale, aceasta este o femeie bătrână și misterioasă. Locuiește într-o colibă sprijinită pe picioare de găină și poate fi atât un monstru, cât și un ajutor neașteptat.
Franciza John Wick a schimbat radical termenul pentru publicul modern. Personajul lui Keanu Reeves este numit „Baba Yaga”, deși filmele îl prezintă greșit drept omul negru trimis să-i pedepsească pe cei care încalcă regulile lumii criminale.
„Yaga” pare să readucă legenda în jurul personajelor feminine. Serialul nu oferă însă o adaptare clasică. Baba Yaga devine mai degrabă o prezență care influențează comunitatea, relațiile și investigația.
Titlul serialului profită inevitabil și de asocierea cu universul John Wick. Diferența este că noua producție înlocuiește luptele spectaculoase cu un amestec de noir, procedură polițistă, horror și fantezie feministă.
Kat Sandler a descris proiectul drept o combinație de basm, mitologie și thriller. Trailerul păstrează multe informații ascunse. Nu arată clar cine sau ce este Baba Yaga. Tocmai această ambiguitate poate deveni principalul atu al serialului.