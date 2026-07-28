John Wick, fă loc: Carrie-Anne Moss devine noua Baba Yaga într-un serial plin de crime, seducție și magie

O dispariție deschide ușa către un mister mult mai vechi

Personajul principal este Rapp, un detectiv particular interpretat de Noah Reid. Acesta ajunge într-un mic oraș de coastă pentru a investiga dispariția lui Henry Park, moștenitorul unei familii care controlează o afacere puternică din industria pescuitului.

Henry este interpretat de Hudson Williams, actorul devenit cunoscut publicului larg după succesul serialului „Heated Rivalry”. În „Yaga”, el trece de la drama romantică la rolul unui tânăr aflat în centrul unei rețele de secrete.

Investigația nu merge deloc simplu. Rapp intră rapid în conflict cu Carson, detectiva locală interpretată de Clark Backo. Ea nu pare încântată de apariția unui străin care începe să pună întrebări într-o comunitate închisă.

Cei doi ajung totuși să lucreze împreună. Fiecare indiciu deschide însă o nouă direcție. Dispariția lui Henry pare legată de relații interzise, identități ascunse și întâmplări pe care explicațiile raționale nu le pot acoperi complet.

Carrie-Anne Moss joacă o profesoară seducătoare și periculoasă

Carrie-Anne Moss o interpretează pe Katherine, o profesoară universitară carismatică. Personajul are o slăbiciune declarată pentru bărbații mai tineri. Trailerul sugerează că relația ei cu Henry va avea un rol important în mister.

Actrița cunoscută drept Trinity din „The Matrix” intră într-un registru mai întunecat. Katherine pare calmă, sigură pe ea și greu de citit. Nu este clar dacă are legătură directă cu dispariția sau dacă reprezintă doar una dintre numeroasele piste false.

Moss a mai combinat recent acțiunea cu seducția în sezonul al doilea din „FUBAR”, unde a interpretat o teroristă cu o istorie complicată alături de personajul lui Arnold Schwarzenegger. În „Yaga”, pericolul pare mai subtil.