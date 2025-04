John Wick 5 devine, oficial, realitate: Tot ceea ce știm despre filmul care îl are pe Keanu Reeves în rolul principal

Lionsgate nu pare să vrea să renunțe prea curând la franciza John Wick, anunțând oficial producția unui al cincilea film, cu Keanu Reeves și Chad Stahelski în rolurile deja cunoscute de fani.

Continuarea vine pe fondul succesului global imens pe care franciza l-a înregistrat până acum, iar anunțul a fost făcut în cadrul unei prezentări de mare amploare la CinemaCon, desfășurat la Caesars Palace Colosseum din Las Vegas, scrie Deadline.

John Wick s-a bucurat de succes încă de la primul film

John Wick: Chapter 4 a avut încasări de peste 440 milioane de dolari la nivel global, fiecare dintre cele patru filme din serie reușind să depășească performanțele financiare ale anteriorului.

Până în prezent, întreaga franciză John Wick a generat mai mult de 1 miliard de dolari din încasări la nivel mondial, consolidându-și, astfel, statutul de fenomen cinematografic.

Proiectul continuă să se extindă cu noi filme și spin-offuri, inclusiv Ballerina, care va fi lansat pe 6 iunie, și un spin-off centrat pe personajul Caine, interpretat de Donnie Yen, care va începe producția vara aceasta.

De asemenea, Lionsgate dezvoltă un univers extins al francizei John Wick, incluzând și seriale.

The Continental: From the World of John Wick, produs pentru platformele Peacock și Amazon Prime, a fost, în egală măsură, un succes, iar compania lucrează la un alt serial, John Wick: Under the High Table, care va beneficia de producția executivă a lui Keanu Reeves și Chad Stahelski.

În plus, un joc video AAA inspirat din universul John Wick este deja în lucru, iar o experiență imersivă John Wick a fost recent deschisă în Las Vegas.

Viitorul francizei sună bine

Chad Stahelski, regizorul și producătorul francizei, alături de Keanu Reeves și producătorii Basil Iwanyk și Erica Lee, vor reveni pentru a aduce publicului un nou capitol din povestea lui John Wick.

Potrivit lui Joe Drake, președintele Lionsgate, echipa nu s-ar fi întors la franciză decât dacă ar fi avut o poveste extraordinară de spus.

Practic, se promite continuarea călătoriei legendarului personaj, iar fanii sunt nerăbdători să vadă ce noi provocări îl vor aștepta pe Wick în acest al cincilea film.

Iwanyk și Lee au pus accent pe importanța unui pas corect în continuarea poveștii, asigurându-se că evoluția personajului va respecta ceea ce fanii iubesc la John Wick, oferind totodată o direcție poate nouă, dar mai ales captivantă.