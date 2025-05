Arnold Schwarzenegger revine pe Netflix – Ce știm despre noul sezon „FUBAR” VIDEO

Trailerul noului sezon FUBAR promite din nou acțiune explozivă, umor absurd și chimie romantică între spioni și teroriști, cu Arnold Schwarzenegger în prim-plan.

Netflix a lansat trailerul oficial pentru sezonul 2 din FUBAR, iar concluzia e clară: serialul continuă să mizeze pe rețeta care a făcut furori anul trecut, Arnold Schwarzenegger, acțiune explozivă și umor fără pretenții prea mari.

Când vezi noul sezon din FUBAR, pe Netflix

Premiera noilor episoade este programată pentru 12 iunie, iar trailerul Netflix dezvăluie o combinație de tancuri, dansuri provocatoare și o nouă amenințare globală înfruntată, desigur, cu un trabuc aprins și o replică memorabilă, scrie AVClub.

„V-am spus. M-am întors”, spune Luke Brunner (Arnold Schwarzenegger), scoțându-și capul dintr-un tanc în mijlocul unor soldați.

Replica rezumă perfect spiritul FUBAR: nostalgie de acțiune cu buget mediu, autoironie și o abundență de clișee asumate.

De la Matrix la FUBAR

Una dintre marile noutăți ale sezonului este apariția lui Carrie-Anne Moss (The Matrix) în rolul unei teroriste cu accent german caricatural, care jură că va „distruge lumea”.

Relația tensionată și seducătoare dintre personajul ei și Luke Brunner sugerează o istorie romantică periculoasă, completată de coregrafii de dans neașteptat de sugestive.

Pe aceeași linie narativă, fiica lui Luke, Emma (interpretată de Monica Barbaro), ajunge la rândul ei implicată într-un joc al atracției și al suspiciunii cu un alt terorist interpretat de Guy Burnet.

Trailerul nu se sfiește să arate că ambele perechi dezvoltă o „chimie explozivă” în sens literal și figurat, cu scene de luptă alternate cu dansuri pasionale.

Tonul general rămâne la fel de exagerat ca în primul sezon, lucru de altfel intenționat

FUBAR nu își propune subtilitate, titlul însuși este un acronim militar pentru „Fucked Up Beyond All Recognition” („stricat dincolo de orice recunoaștere”).

Serialul îmbrățișează cu entuziasm această premisă, oferind un spectacol de divertisment pur, în care spionajul internațional este doar un pretext pentru glume, explozii și schimburi de replici tăioase.

Cu Arnie în formă excelentă, o distribuție secundară carismatică și o abordare relaxată a genului action-comedy, sezonul 2 din FUBAR pare pregătit să ofere exact ce promit primele secvențe: un haos bine dozat, în care nimic nu e luat prea în serios.