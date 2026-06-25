Jocul de 1.000 de dolari în care plătești ca să fii felicitat. „Congratulations On Your Purchase” vinde lux digital în zece minute

Un palat virtual pentru cei care vor să cumpere o poveste

„Congratulations On Your Purchase” a fost lansat pe 28 mai 2026 de studioul Minimum Viable Prestige, iar publisher este Worth It Studio. Titlul se descrie drept o experiență de lux la persoana întâi, desfășurată într-un palat în care jucătorul este tratat ca un oaspete special doar pentru simplul fapt că a plătit.

Jocul începe prin a-ți reaminti că ai văzut prețul, ai citit descrierea și totuși ai apăsat pe butonul de cumpărare. Este o introducere intenționat sarcastică, dar și o strategie de marketing extrem de cinică. Produsul nu încearcă să justifice investiția prin conținut, mecanici complexe sau valoare de rejucare. Dimpotrivă, îți spune că ai cumpărat statut, nu entertainment.

În palat, jucătorul merge pe covorul roșu, privește decorul, trece pe lângă personaje care par să îl admire și ajunge la un perete unde poate lăsa un mesaj. Acesta este elementul principal al experienței: numele sau desenul tău rămâne acolo pentru ceilalți cumpărători care vor intra ulterior în joc.

Există și un singur achievement pe Steam, numit sugestiv „You are now one of us”. Pentru cei care au cheltuit aproape 1.000 de dolari, trofeul digital devine adevărata dovadă a apartenenței la un grup extrem de restrâns de cumpărători. Nu este vorba despre performanță, talent sau timp investit, ci doar despre disponibilitatea de a plăti.

Prețul este gluma, dar și produsul vândut

Creatorii tratează valoarea jocului ca pe o întrebare filozofică. În descrierea oficială, aceștia susțin că valoarea este construită social, iar prețul este arbitrar. Ideea este simplă: dacă te gândești serios să îl cumperi, poate că pentru tine merită deja.

Este o abordare care amintește de celebra aplicație „I Am Rich”, lansată pentru iPhone în urmă cu aproape două decenii. Aceea costa aproape 1.000 de dolari și oferea extrem de puțin în schimb, fiind vândută mai degrabă ca simbol de statut decât ca produs util. „Congratulations On Your Purchase” face aproape același lucru, dar îmbracă totul într-un decor de joc video și într-o satiră despre consumul ostentativ.

Problema este că satira funcționează doar până într-un punct. Poți spune că jocul ridiculizează dorința oamenilor de a cumpăra produse exclusiviste, însă dezvoltatorii încasează bani reali de la cei care aleg să intre în glumă. Iar când prețul este de 999,99 de dolari, devine greu să separi complet ironia de oportunism.