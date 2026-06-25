Jocul de 1.000 de dolari în care plătești ca să fii felicitat. „Congratulations On Your Purchase” vinde lux digital în zece minute
Pe Steam a apărut un joc care costă cât un laptop performant, o vacanță scurtă sau câteva zeci de titluri excelente luate la reducere. Se numește „Congratulations On Your Purchase”, costă 999,99 de dolari, iar ideea sa centrală este spusă direct încă din titlu: ai plătit o sumă absurdă, iar jocul te felicită pentru asta.
Nu există lupte, misiuni, inamici, arme, puzzle-uri sau un scenariu complicat. În schimb, există un palat virtual, un covor roșu, candelabre, garduri de catifea, paparazzi și un perete pe care îți poți lăsa numele. Totul durează în jur de zece minute, iar creatorii spun fără urmă de modestie că prețul nu este o greșeală, ci chiar punctul central al experienței.
Un palat virtual pentru cei care vor să cumpere o poveste
„Congratulations On Your Purchase” a fost lansat pe 28 mai 2026 de studioul Minimum Viable Prestige, iar publisher este Worth It Studio. Titlul se descrie drept o experiență de lux la persoana întâi, desfășurată într-un palat în care jucătorul este tratat ca un oaspete special doar pentru simplul fapt că a plătit.
Jocul începe prin a-ți reaminti că ai văzut prețul, ai citit descrierea și totuși ai apăsat pe butonul de cumpărare. Este o introducere intenționat sarcastică, dar și o strategie de marketing extrem de cinică. Produsul nu încearcă să justifice investiția prin conținut, mecanici complexe sau valoare de rejucare. Dimpotrivă, îți spune că ai cumpărat statut, nu entertainment.
În palat, jucătorul merge pe covorul roșu, privește decorul, trece pe lângă personaje care par să îl admire și ajunge la un perete unde poate lăsa un mesaj. Acesta este elementul principal al experienței: numele sau desenul tău rămâne acolo pentru ceilalți cumpărători care vor intra ulterior în joc.
Există și un singur achievement pe Steam, numit sugestiv „You are now one of us”. Pentru cei care au cheltuit aproape 1.000 de dolari, trofeul digital devine adevărata dovadă a apartenenței la un grup extrem de restrâns de cumpărători. Nu este vorba despre performanță, talent sau timp investit, ci doar despre disponibilitatea de a plăti.
Prețul este gluma, dar și produsul vândut
Creatorii tratează valoarea jocului ca pe o întrebare filozofică. În descrierea oficială, aceștia susțin că valoarea este construită social, iar prețul este arbitrar. Ideea este simplă: dacă te gândești serios să îl cumperi, poate că pentru tine merită deja.
Este o abordare care amintește de celebra aplicație „I Am Rich”, lansată pentru iPhone în urmă cu aproape două decenii. Aceea costa aproape 1.000 de dolari și oferea extrem de puțin în schimb, fiind vândută mai degrabă ca simbol de statut decât ca produs util. „Congratulations On Your Purchase” face aproape același lucru, dar îmbracă totul într-un decor de joc video și într-o satiră despre consumul ostentativ.
Problema este că satira funcționează doar până într-un punct. Poți spune că jocul ridiculizează dorința oamenilor de a cumpăra produse exclusiviste, însă dezvoltatorii încasează bani reali de la cei care aleg să intre în glumă. Iar când prețul este de 999,99 de dolari, devine greu să separi complet ironia de oportunism.
Titlul se promovează drept cel mai scump joc de pe Steam, deși formularea trebuie privită mai degrabă ca slogan de marketing. Platforma a avut de-a lungul timpului aplicații profesionale, pachete și produse digitale cu prețuri chiar mai mari. Totuși, pentru un joc simplu, accesibil publicului larg și vândut drept experiență de divertisment, suma este cu siguranță ieșită din comun.
Nici măcar grafica nu justifică spectacolul de lux
Paradoxul este că jocul nu pare să ofere o experiență tehnică spectaculoasă. Cerințele de sistem sunt relativ modeste pentru un titlu lansat în 2026, iar imaginile de prezentare nu sugerează un proiect cu buget uriaș, fotorealism sau tehnologii grafice revoluționare.
Palatul, covorul roșu și decorurile aurii sunt acolo pentru a vinde ideea de exclusivitate, nu pentru a impresiona prin performanță tehnologică. În mod deliberat, totul pare construit ca o invitație la un club privat în care singura condiție de intrare este să ai suficienți bani și suficientă curiozitate.
Pagina Steam precizează și că unele imagini folosite pentru promovare au fost create cu ajutorul instrumentelor de inteligență artificială generativă. Dezvoltatorii susțin însă că jocul în sine nu generează și nu folosește conținut AI în timpul rulării.
„Congratulations On Your Purchase” nu este genul de joc pe care îl cumperi pentru gameplay, poveste sau provocare. Este un experiment de marketing, o satiră despre lux și, în același timp, un test al limitelor pe care unii oameni sunt dispuși să le accepte când vine vorba despre exclusivitate digitală.
Pentru aproape 1.000 de dolari, primești zece minute într-un palat virtual, un nume pe un perete și un achievement care spune că faci parte din club. Iar poate cea mai bună glumă este că jocul îți promite exact asta de la început și nu încearcă nici măcar o clipă să pretindă că oferă mai mult.