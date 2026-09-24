ASUS dă drumul la ROG Edition 20 în Japonia. RTX 5090 aniversară, sursă de 3000 W și un mini PC spectaculos

RTX 5090 și Crosshair X870E conduc colecția

Capul de afiș este ROG Astral GeForce RTX 5090 Edition 20. Modelul folosește cel mai puternic GPU de gaming din familia NVIDIA și primește designul aniversar negru, auriu și transparent asociat gamei Edition 20. În Japonia, prețul anunțat este de 1.199.800 de yeni.

Placa video este deja cunoscută și pe piața europeană. ROG Astral RTX 5090 Edition 20 a fost listată în Europa la 6.499,95 euro, un preț care o poziționează în primul rând ca produs pentru entuziaști și colecționari.

Alături de ea apare ROG Crosshair X870E Edition 20, placa de bază AM5 aniversară. Modelul dispune de un sistem de alimentare 24+2+2 și poate susține până la nouă SSD-uri M.2 atunci când sunt utilizate și modulele de expansiune incluse în ecosistem. ASUS o poziționează în zona flagship pentru procesoarele AMD Ryzen 9000, 8000 și 7000.

ASUS a făcut chiar și o sursă de 3000 W pentru aniversare

Unul dintre cele mai ieșite din comun produse este ROG Thor 3000W Titanium III Edition 20. După cum sugerează și numele, sursa poate livra până la 3000 W, un nivel de putere destinat configurațiilor extreme, nu unui PC de gaming obișnuit. Prețul anunțat pentru Japonia este de 159.980 de yeni.

Colecția include și carcasa ROG GR20 Edition 20, un model premium cu structură open-frame din aluminiu. Carcasa poate fi utilizată vertical, înclinată sau orizontal și integrează inclusiv un ventilator crossflow destinat răcirii componentelor și SSD-urilor.

Aceste produse continuă direcția începută de ASUS la începutul anului, când ROG și-a sărbătorit cei 20 de ani la CES 2026 cu desktopuri, laptopuri OLED și tehnologii AI dedicate gamingului.

Router Wi-Fi 7 și un ROG NUC de 1,2 milioane de yeni

Lista este completată de ROG Rapture GT-BE98 Edition 20, router de gaming compatibil cu Wi-Fi 7. ASUS cere 143.820 de yeni pe piața japoneză. Compania are deja o gamă extinsă de routere Wi-Fi 7, iar Playtech a explicat anterior tehnologiile de rețea folosite de seria ROG Rapture.