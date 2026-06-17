Avertisment pentru gamerii de pe Steam. Un malware periculos a fost ascuns în wallpaper-uri descărcate de mii de utilizatori

Descoperirea este îngrijorătoare deoarece unele dintre aceste fișiere au fost descărcate de mii sau chiar zeci de mii de utilizatori înainte de a fi eliminate, scrie Bleeping Computer.

Wallpaper Engine este una dintre cele mai apreciate aplicații disponibile pe Steam, fiind folosită pentru a transforma imaginile de fundal statice în animații, videoclipuri sau experiențe interactive. Tocmai popularitatea sa a făcut-o o țintă atractivă pentru atacatori.

Cum au reușit hackerii să ascundă malware-ul în Steam Workshop

Steam Workshop funcționează ca o platformă unde utilizatorii pot încărca și distribui conținut creat de comunitate. Pe lângă moduri pentru jocuri, hărți sau elemente cosmetice, aici pot fi publicate și wallpaper-uri pentru Wallpaper Engine.

Problema apare în cazul unui tip special de wallpaper care permite rularea unor aplicații Windows direct pe desktop. În mod legitim, funcția poate fi utilizată pentru widget-uri, monitoare de sistem sau mini-jocuri. Însă aceeași funcționalitate poate fi exploatată și pentru executarea de programe malițioase.

Potrivit cercetătorilor, atacatorii au început să profite de această posibilitate încă de la sfârșitul anului 2025. Ei au încărcat în Steam Workshop pachete care păreau normale, dar care conțineau fișiere ascunse sau arhive protejate prin parolă.

În momentul instalării wallpaper-ului, malware-ul era lansat automat în fundal, fără ca utilizatorul să observe ceva suspect.

Pentru a evita suspiciunile, unele dintre aceste aplicații afișau conținutul promis. Într-un caz analizat de experți, un wallpaper care pretindea că este un joc funcționa aparent normal, în timp ce instala simultan un backdoor pe sistemul victimei.