Logitech G a lansat 15 produse noi la G PLAY 2026. Mouse-uri pentru esports, tastaturi de gaming, noul microfon Yeti 2 și echipamente pentru sim racing

Noua gamă reflectă strategia Logitech G de a integra echipamentele hardware și aplicațiile software într-un ecosistem comun, în care utilizatorii își pot personaliza experiența de gaming sau de creare a conținutului.

Seria PRO primește patru produse noi, dezvoltate împreună cu jucători profesioniști

Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost noua generație de periferice Logitech G PRO, proiectată pentru gaming competitiv. Compania continuă să colaboreze cu sportivi profesioniști de esports pentru dezvoltarea echipamentelor, punând accent pe precizie, viteză de reacție și personalizare.

Mouse-ul PRO X3 SUPERSTRIKE duce mai departe tehnologiile introduse odată cu seria PRO X2. Logitech G susține că a reușit să crească eficiența energetică cu 50%, după nouă luni de dezvoltare, păstrând un design ușor și echilibrat. Tehnologia HITS este concepută pentru a reduce intervalul dintre intenția utilizatorului și înregistrarea comenzii. Anterior, Playtech a avut ocazia să testeze mouse-ul PRO X2 SUPERSTRIKE în laboratoarele Logitech din Elveția , modelul care a precedat noua generație.

Alături de mouse, compania a prezentat PRO X Control, un mousepad cu dimensiuni de 400 × 460 mm, dotat cu spumă Slimflex de 6 mm și o bază cu aderență ridicată. Acesta este conceput pentru a oferi o alunecare uniformă, stabilitate și un control mai precis al mișcărilor.

Tastatura PRO X2 RAPID introduce switch-uri magnetice personalizate, tehnologia Rapid Trigger și funcția Key Priority. Sensibilitatea tastelor poate fi ajustată prin aplicația Logitech G HUB sau direct din interfața OLED, pentru adaptarea rapidă a comenzilor la diferite stiluri de joc.

Noua serie este completată de căștile PRO X3 LIGHTSPEED, echipate cu un microfon profesional de 48 kHz și un egalizator avansat, care permite personalizarea sunetului. Logitech G promite și o autonomie extinsă, concepută pentru sesiunile lungi de gaming.

Yeti 2, noul microfon inteligent de la Logitech G, folosește AI pentru un sunet mai clar

Logitech G a prezentat și Yeti 2, o nouă generație a cunoscutului microfon dedicat creatorilor de conținut, podcasterilor și streamerilor. Dispozitivul a fost reproiectat și introduce un senzor inteligent de proximitate vocală, capabil să urmărească poziția vorbitorului în spațiul tridimensional.