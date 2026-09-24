Logitech G a lansat 15 produse noi la G PLAY 2026. Mouse-uri pentru esports, tastaturi de gaming, noul microfon Yeti 2 și echipamente pentru sim racing
Playtech a fost invitat la Nexus Pub, în București, la evenimentul de lansare a celor mai noi produse Logitech G, unde compania a prezentat noile echipamente dedicate pasionaților de gaming, jucătorilor profesioniști de esports și creatorilor de conținut. Evenimentul local a adus în prim-plan noutățile anunțate în cadrul Logitech G PLAY 2026 , sub conceptul „The Road to the Breakthrough”, de la mouse-uri și tastaturi dezvoltate împreună cu sportivi profesioniști până la un microfon inteligent și echipamente pentru simulatoarele de curse.
În total, Logitech G a prezentat 15 produse noi, alături de actualizări software și opțiuni suplimentare de personalizare. Printre cele mai importante lansări se numără mouse-ul PRO X3 SUPERSTRIKE, mousepad-ul PRO X Control, tastatura PRO X2 RAPID și căștile PRO X3 LIGHTSPEED. Compania a anunțat și noul microfon Yeti 2, care integrează tehnologii AI pentru procesarea sunetului, dar și soluții dedicate pasionaților de sim racing.
Noua gamă reflectă strategia Logitech G de a integra echipamentele hardware și aplicațiile software într-un ecosistem comun, în care utilizatorii își pot personaliza experiența de gaming sau de creare a conținutului.
Seria PRO primește patru produse noi, dezvoltate împreună cu jucători profesioniști
Una dintre principalele atracții ale evenimentului a fost noua generație de periferice Logitech G PRO, proiectată pentru gaming competitiv. Compania continuă să colaboreze cu sportivi profesioniști de esports pentru dezvoltarea echipamentelor, punând accent pe precizie, viteză de reacție și personalizare.
Mouse-ul PRO X3 SUPERSTRIKE duce mai departe tehnologiile introduse odată cu seria PRO X2. Logitech G susține că a reușit să crească eficiența energetică cu 50%, după nouă luni de dezvoltare, păstrând un design ușor și echilibrat. Tehnologia HITS este concepută pentru a reduce intervalul dintre intenția utilizatorului și înregistrarea comenzii. Anterior, Playtech a avut ocazia să testeze mouse-ul PRO X2 SUPERSTRIKE în laboratoarele Logitech din Elveția , modelul care a precedat noua generație.
Alături de mouse, compania a prezentat PRO X Control, un mousepad cu dimensiuni de 400 × 460 mm, dotat cu spumă Slimflex de 6 mm și o bază cu aderență ridicată. Acesta este conceput pentru a oferi o alunecare uniformă, stabilitate și un control mai precis al mișcărilor.
Tastatura PRO X2 RAPID introduce switch-uri magnetice personalizate, tehnologia Rapid Trigger și funcția Key Priority. Sensibilitatea tastelor poate fi ajustată prin aplicația Logitech G HUB sau direct din interfața OLED, pentru adaptarea rapidă a comenzilor la diferite stiluri de joc.
Noua serie este completată de căștile PRO X3 LIGHTSPEED, echipate cu un microfon profesional de 48 kHz și un egalizator avansat, care permite personalizarea sunetului. Logitech G promite și o autonomie extinsă, concepută pentru sesiunile lungi de gaming.
Yeti 2, noul microfon inteligent de la Logitech G, folosește AI pentru un sunet mai clar
Logitech G a prezentat și Yeti 2, o nouă generație a cunoscutului microfon dedicat creatorilor de conținut, podcasterilor și streamerilor. Dispozitivul a fost reproiectat și introduce un senzor inteligent de proximitate vocală, capabil să urmărească poziția vorbitorului în spațiul tridimensional.
Pe baza acestor informații, microfonul ajustează automat amplificarea, egalizarea și tiparele de captare a sunetului, fără să fie necesare intervenții manuale permanente. În plus, tehnologia de reducere a zgomotului bazată pe inteligență artificială este concepută pentru a izola vocea de sunetele din fundal.
Yeti 2 include și un ecran LED color, pe care este afișat personajul Yeti, utilizat drept ghid vizual pentru setări. Integrarea cu Logitech G HUB permite configurarea avansată a microfonului, accesarea profilurilor Blue VO!CE create de comunitate și încărcarea unor avatare personalizate.
În zona software, compania a anunțat și actualizări pentru Streamlabs, inclusiv o aplicație mobilă reconstruită pentru stabilitate și performanță. Funcția Network Boost, disponibilă în Streamlabs Ultra, combină conexiunea de date mobile cu Wi-Fi pentru a reduce întreruperile transmisiunilor live.
O altă noutate este G HUB Replay, un software gratuit care înregistrează automat gameplay-ul, identifică momentele importante și generează clipuri pregătite pentru distribuire. Astfel, gamerii pot salva și distribui secvențe din jocuri fără să fie necesare cunoștințe avansate de editare video.
Noi tastaturi, culori și opțiuni de personalizare pentru gamerii de PC
Logitech G nu s-a concentrat exclusiv pe segmentul profesionist, ci a prezentat și produse dedicate utilizatorilor care își doresc mai multe opțiuni de personalizare pentru propriul setup.
Seria G3 este extinsă cu tastatura compactă G316 X 75 și colecția G-KEYCAPS, formată din capace pentru taste realizate din material PBT, cu design dual-shot și elemente translucide interschimbabile. Colecția include patru teme vizuale distincte.
Mouse-ul G305 X SUPERLIGHT și tastaturile G316 X 75 și G316 X 98 primesc o nouă variantă de culoare, Lilac. Gama este completată de două noi variante cromatice pentru G502 X PLUS și de ediția specială ASTRO A50 X Mars Red Edition.
În paralel, senzorul HERO primește o actualizare care crește rezoluția maximă la 44.000 DPI. Actualizarea va fi disponibilă gratuit prin G HUB pentru modelele compatibile.
Noile produse completează gama de periferice Logitech, care include deja mouse-ul G305 X SUPERLIGHT și tastatura G316 X 98 , prezentate anterior de companie.
Logitech G extinde gama de sim racing cu echipamente inspirate de McLaren
O altă categorie importantă de produse prezentate la Logitech G PLAY 2026 este cea dedicată pasionaților de simulatoare auto. Compania își extinde ecosistemul de sim racing cu noi componente hardware modulare pentru PC, inclusiv volanul G923 și sistemul direct-drive RS50, disponibile și separat.
Gama este completată de pedalele RS Pedals SE, echipate cu senzori Hall Effect pentru frână și accelerație, concepute pentru a oferi un control mai precis în timpul curselor virtuale.
Una dintre noutățile importante este RS50 McLaren Racing Edition, o ediție specială inspirată de identitatea vizuală a echipei McLaren Racing și de celebra nuanță Papaya. Modelul integrează o bază direct-drive RS50 de 8 Nm, tehnologia TRUEFORCE și componente dedicate simulatoarelor de curse.
Echipamentul poate fi utilizat împreună cu cockpitul Playseat Instinct McLaren Racing Edition, într-o configurație inspirată de parteneriatul dintre Logitech G și McLaren Racing.
Prin aceste lansări, Logitech G își extinde portofoliul atât pentru jucătorii profesioniști, cât și pentru gamerii obișnuiți, creatorii de conținut și pasionații de simulatoare auto.