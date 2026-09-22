Joburile pentru care salariul ajunge la 162.000 de dolari pe an. Se fac angajări pentru bazele din Antarctica
Într-o perioadă în care piața muncii a încetinit în numeroase economii, iar candidații resimt o concurență tot mai mare pentru locurile de muncă disponibile, apar și oportunități cu totul neobișnuite. Programul Antarctic Australian pregătește recrutările pentru sezonul 2027/2028, cu posturi în unele dintre cele mai izolate locuri de pe planetă și remunerații care, cu tot cu indemnizațiile pentru munca în Antarctica, pot depăși 160.000 de dolari australieni pe an.
Salariile pot ajunge la peste 160.000 de dolari australieni
Partea care atrage imediat atenția este salariul, însă acesta trebuie citit corect. Sumele sunt exprimate în dolari australieni (AUD), iar remunerația totală poate cuprinde salariul de bază și indemnizațiile suplimentare acordate pentru perioada petrecută în Antarctica.
De exemplu, pentru unele posturi tehnice, Australian Antarctic Division afișează în prezent un salariu de bază în Australia care pornește de la 89.076 AUD anual, în timp ce salariul plus indemnizațiile pentru activitatea desfășurată în Antarctica pornește de la 162.012 AUD pe an. Peste aceste sume, angajatorul poate achita și o contribuție la pensie de până la 15,4%.
Pachetul este cu atât mai interesant cu cât o bună parte dintre cheltuielile obișnuite ale unui angajat dispar pe durata misiunii. AAD suportă, în condițiile programului, transportul către și dinspre Hobart, cazarea necesară înainte de plecare și transportul către stație, iar viața în bazele antarctice este organizată în jurul comunității de expediționari.
Se caută de la electricieni și mecanici până la specialiști IT
Nu este vorba doar despre cercetători. Bazele din Antarctica funcționează aproape ca niște localități izolate, ceea ce înseamnă că au nevoie de oameni care să mențină clădirile, echipamentele, comunicațiile și celelalte servicii esențiale.
În campaniile de recrutare ale Programului Antarctic Australian sunt căutați electricieni, mecanici, tâmplari și bucătari, dar și specialiști în IT, aviație și alte domenii tehnice sau științifice. Contractele pot avea durate foarte diferite, de la aproximativ patru luni până la peste un an.
Activitatea se poate desfășura în cele trei stații antarctice australiene – Casey, Davis și Mawson -, pe insula subantarctică Macquarie sau în cadrul unor misiuni pe mare.
Recrutarea pentru 2027/2028 începe la 1 octombrie
Cei interesați trebuie să se pregătească din timp. Australian Antarctic Division confirmă că aplicațiile pentru sezonul 2027/2028 se deschid la 1 octombrie 2026.
Selecția poate dura până la nouă luni și nu seamănă cu recrutarea pentru un loc de muncă obișnuit. Candidații trec prin analiza aplicației, verificări medicale, interviuri tehnice, evaluarea calităților personale, examinări medicale și evaluări psihologice.
Explicația este simplă: un angajat nu poate pleca pur și simplu acasă dacă după câteva săptămâni constată că postul nu i se potrivește. Antarctica înseamnă izolare, condiții meteo extreme și luni întregi petrecute într-o comunitate foarte mică.
Pot aplica și românii?
Aici există o condiție esențială. Faptul că platforma poate permite accesul candidaților străini nu înseamnă că aceștia sunt pe picior de egalitate cu australienii la toate posturile.
Australian Antarctic Division este o instituție a Guvernului Australiei, iar regulile Australian Public Service prevăd, în general, angajarea cetățenilor australieni. Persoanele care nu au cetățenie australiană pot fi luate în considerare în anumite situații, în special atunci când nu există candidați australieni potriviți pentru postul respectiv.
Prin urmare, un român nu este exclus automat de la orice oportunitate, dar simpla cetățenie română nu îi garantează eligibilitatea. Pentru anumite posturi, condițiile sunt și mai restrictive, iar unele funcții solicită explicit cetățenie australiană. Candidații trebuie să verifice cerințele individuale ale fiecărui anunț înainte de a aplica.
Nu doar experiența profesională contează
Un mecanic sau un specialist IT foarte bun nu este automat și candidatul ideal pentru Antarctica. Programul caută persoane capabile să trăiască și să lucreze într-un grup restrâns, să se adapteze izolării și să gestioneze presiunea psihologică produsă de separarea îndelungată de familie și prieteni.
Programul oficial subliniază că expediționarii trebuie să fie rezilienți, adaptabili și capabili să contribuie la viața unei comunități mici. Orele de lucru pot depăși, de asemenea, programul obișnuit de 37,5 ore pe săptămână. Înainte de plecare există și pregătire specială pentru viața și activitatea în condiții extreme.
Astfel, salariile care depășesc 100.000 de dolari australieni și pot ajunge, pentru anumite funcții, la peste 160.000 AUD reprezintă partea spectaculoasă a ofertei, dar vin la pachet cu o selecție foarte dură și cu luni de izolare. Într-o piață internațională a muncii aflată sub presiune, asemenea recrutări ies în evidență nu doar prin remunerație, ci și prin faptul că sunt destinate unor specialiști dispuși să își mute, temporar, întreaga viață într-unul dintre cele mai greu accesibile locuri de pe Pământ.