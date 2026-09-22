Joburile pentru care salariul ajunge la 162.000 de dolari pe an. Se fac angajări pentru bazele din Antarctica

De exemplu, pentru unele posturi tehnice, Australian Antarctic Division afișează în prezent un salariu de bază în Australia care pornește de la 89.076 AUD anual, în timp ce salariul plus indemnizațiile pentru activitatea desfășurată în Antarctica pornește de la 162.012 AUD pe an. Peste aceste sume, angajatorul poate achita și o contribuție la pensie de până la 15,4%.

Pachetul este cu atât mai interesant cu cât o bună parte dintre cheltuielile obișnuite ale unui angajat dispar pe durata misiunii. AAD suportă, în condițiile programului, transportul către și dinspre Hobart, cazarea necesară înainte de plecare și transportul către stație, iar viața în bazele antarctice este organizată în jurul comunității de expediționari.

Se caută de la electricieni și mecanici până la specialiști IT

Nu este vorba doar despre cercetători. Bazele din Antarctica funcționează aproape ca niște localități izolate, ceea ce înseamnă că au nevoie de oameni care să mențină clădirile, echipamentele, comunicațiile și celelalte servicii esențiale.

În campaniile de recrutare ale Programului Antarctic Australian sunt căutați electricieni, mecanici, tâmplari și bucătari, dar și specialiști în IT, aviație și alte domenii tehnice sau științifice. Contractele pot avea durate foarte diferite, de la aproximativ patru luni până la peste un an.

Activitatea se poate desfășura în cele trei stații antarctice australiene – Casey, Davis și Mawson -, pe insula subantarctică Macquarie sau în cadrul unor misiuni pe mare.

Recrutarea pentru 2027/2028 începe la 1 octombrie

Cei interesați trebuie să se pregătească din timp. Australian Antarctic Division confirmă că aplicațiile pentru sezonul 2027/2028 se deschid la 1 octombrie 2026.

Selecția poate dura până la nouă luni și nu seamănă cu recrutarea pentru un loc de muncă obișnuit. Candidații trec prin analiza aplicației, verificări medicale, interviuri tehnice, evaluarea calităților personale, examinări medicale și evaluări psihologice.