Jesse Eisenberg refuză să mai fie Mark Zuckerberg: de ce a spus nu sequelului „The Social Network”

Jesse Eisenberg nu mai vrea să fie asociat cu fondatorul Facebook

Actorul a povestit că a discutat mai multe zile cu Aaron Sorkin despre posibilitatea de a reveni în universul „The Social Network”. A apreciat invitația și a vorbit elogios despre regizor, dar a decis în cele din urmă că nu mai dorește să fie identificat public cu Mark Zuckerberg.

Motivul este ușor de înțeles, mai ales după anii în care imaginea fondatorului Facebook s-a schimbat profund. În 2010, filmul lui David Fincher îl prezenta pe Zuckerberg ca pe un student genial, dificil și extrem de ambițios, prins între dorința de a construi ceva uriaș și incapacitatea de a gestiona relațiile personale. Între timp, Meta a devenit una dintre cele mai puternice companii din lume, iar Zuckerberg a ajuns în centrul unor controverse legate de dezinformare, confidențialitate, sănătatea mintală a adolescenților și influența rețelelor sociale asupra societății.

Eisenberg a sugerat că nu vrea ca succesul interpretării sale să fie confundat cu o formă de susținere pentru persoana reală. Este o poziție diferită față de cea de acum mai bine de un deceniu, când rolul i-a oferit o vizibilitate uriașă și l-a transformat într-unul dintre actorii importanți ai generației sale.

Filmul original, cu Andrew Garfield în rolul lui Eduardo Saverin, Justin Timberlake în rolul lui Sean Parker și Armie Hammer în dublul rol al fraților Winklevoss, a devenit rapid un fenomen. A câștigat trei premii Oscar, inclusiv pentru scenariul adaptat semnat de Aaron Sorkin, și a rămas unul dintre cele mai apreciate filme despre lumea tehnologiei.

Jeremy Strong preia un rol imposibil de ignorat

Alegerea lui Jeremy Strong este una care promite o abordare complet diferită. Actorul a demonstrat în „Succession” că poate construi personaje puternice, tensionate și profund contradictorii, iar rolul lui Kendall Roy i-a adus o reputație solidă în zona dramelor despre putere, bani și familii disfuncționale.

Așa cum am scris anterior despre Jeremy Strong în noul film „The Social Network”, actorul nu va trebui doar să preia un rol asociat puternic cu Jesse Eisenberg, ci și să interpreteze o versiune mult mai matură și mai contestată a lui Mark Zuckerberg. Nu mai este vorba despre studentul de la Harvard care pune bazele Facebook, ci despre liderul unui gigant tech aflat sub presiunea publică, politică și juridică.

„The Social Reckoning” nu este gândit ca o continuare clasică a filmului din 2010, ci mai degrabă ca o producție conectată tematic la acesta. Aaron Sorkin semnează de această dată atât scenariul, cât și regia, iar povestea se inspiră din investigația jurnalistică „The Facebook Files”, publicată de Wall Street Journal.