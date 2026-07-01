Jesse Eisenberg refuză să mai fie Mark Zuckerberg: de ce a spus nu sequelului „The Social Network”
Jesse Eisenberg a fost, pentru mulți spectatori, chipul lui Mark Zuckerberg înainte ca fondatorul Facebook să devină una dintre cele mai recognoscibile și controversate figuri din tehnologie. Interpretarea sa din „The Social Network” i-a adus o nominalizare la Oscar și a rămas una dintre cele mai memorabile performanțe din filmografia sa. Totuși, actorul nu va reveni în pielea personajului în noul film al lui Aaron Sorkin.
În locul său, Jeremy Strong, cunoscut mai ales din „Succession”, îl va interpreta pe Zuckerberg în „The Social Reckoning”, producție programată să ajungă în cinematografe pe 9 octombrie 2026. Eisenberg a explicat că alegerea nu are legătură cu scenariul sau cu relația sa profesională cu Sorkin, ci cu dorința de a se îndepărta definitiv de personajul care i-a marcat cariera.
Jesse Eisenberg nu mai vrea să fie asociat cu fondatorul Facebook
Actorul a povestit că a discutat mai multe zile cu Aaron Sorkin despre posibilitatea de a reveni în universul „The Social Network”. A apreciat invitația și a vorbit elogios despre regizor, dar a decis în cele din urmă că nu mai dorește să fie identificat public cu Mark Zuckerberg.
Motivul este ușor de înțeles, mai ales după anii în care imaginea fondatorului Facebook s-a schimbat profund. În 2010, filmul lui David Fincher îl prezenta pe Zuckerberg ca pe un student genial, dificil și extrem de ambițios, prins între dorința de a construi ceva uriaș și incapacitatea de a gestiona relațiile personale. Între timp, Meta a devenit una dintre cele mai puternice companii din lume, iar Zuckerberg a ajuns în centrul unor controverse legate de dezinformare, confidențialitate, sănătatea mintală a adolescenților și influența rețelelor sociale asupra societății.
Eisenberg a sugerat că nu vrea ca succesul interpretării sale să fie confundat cu o formă de susținere pentru persoana reală. Este o poziție diferită față de cea de acum mai bine de un deceniu, când rolul i-a oferit o vizibilitate uriașă și l-a transformat într-unul dintre actorii importanți ai generației sale.
Filmul original, cu Andrew Garfield în rolul lui Eduardo Saverin, Justin Timberlake în rolul lui Sean Parker și Armie Hammer în dublul rol al fraților Winklevoss, a devenit rapid un fenomen. A câștigat trei premii Oscar, inclusiv pentru scenariul adaptat semnat de Aaron Sorkin, și a rămas unul dintre cele mai apreciate filme despre lumea tehnologiei.
Jeremy Strong preia un rol imposibil de ignorat
Alegerea lui Jeremy Strong este una care promite o abordare complet diferită. Actorul a demonstrat în „Succession” că poate construi personaje puternice, tensionate și profund contradictorii, iar rolul lui Kendall Roy i-a adus o reputație solidă în zona dramelor despre putere, bani și familii disfuncționale.
Așa cum am scris anterior despre Jeremy Strong în noul film „The Social Network”, actorul nu va trebui doar să preia un rol asociat puternic cu Jesse Eisenberg, ci și să interpreteze o versiune mult mai matură și mai contestată a lui Mark Zuckerberg. Nu mai este vorba despre studentul de la Harvard care pune bazele Facebook, ci despre liderul unui gigant tech aflat sub presiunea publică, politică și juridică.
„The Social Reckoning” nu este gândit ca o continuare clasică a filmului din 2010, ci mai degrabă ca o producție conectată tematic la acesta. Aaron Sorkin semnează de această dată atât scenariul, cât și regia, iar povestea se inspiră din investigația jurnalistică „The Facebook Files”, publicată de Wall Street Journal.
Filmul urmărește perioada în care Frances Haugen, fostă angajată Facebook și avertizor de integritate, a oferit documente interne care au ridicat semne serioase de întrebare despre modul în care compania înțelegea efectele produselor sale. Mikey Madison o va interpreta pe Haugen, iar Jeremy Allen White îl va juca pe jurnalistul Jeff Horwitz, una dintre figurile centrale ale investigației.
Un film despre consecințele puterii digitale
Dacă „The Social Network” era despre nașterea unei companii care avea să schimbe internetul, „The Social Reckoning” pare să fie despre factura pe care societatea o plătește după ani de influență digitală fără precedent. Titlul sugerează clar o confruntare cu trecutul, cu deciziile luate în interiorul Facebook și cu efectele lor asupra utilizatorilor.
Subiectele abordate vor include acuzațiile potrivit cărora compania știa despre unele riscuri legate de Instagram și sănătatea mintală a adolescenților, dar și discuțiile despre amplificarea dezinformării și a conținutului polarizant. Este, practic, o schimbare totală de perspectivă față de primul film: de la ambiția unui fondator la consecințele sociale ale unei platforme globale.
Rămâne de văzut dacă Jeremy Strong va reuși să facă publicul să uite interpretarea lui Jesse Eisenberg. Misiunea nu va fi deloc simplă, pentru că „The Social Network” a devenit un reper al cinema-ului modern, iar replica, ritmul și atmosfera filmului sunt încă foarte recognoscibile.
Totuși, refuzul lui Eisenberg poate ajuta noua producție. „The Social Reckoning” nu va încerca să repete exact formula primului film, ci va porni cu o altă energie, un alt actor și o miză mult mai apăsătoare. Iar pentru Aaron Sorkin, aceasta pare să fie ocazia de a reveni la povestea Facebook nu pentru a explica ascensiunea lui Zuckerberg, ci pentru a analiza ce a urmat după aceea.