Meta, amendată cu 805 milioane de euro în Italia pentru că Facebook a accesat pozele din telefoane fără acordul necesar
Meta a primit în Italia o amendă de 805 milioane de euro, după ce autoritatea pentru protecția datelor a constatat că aplicația Facebook pentru Android accesa fotografii, videoclipuri și informațiile asociate acestora fără un consimțământ specific și o informare corespunzătoare. Decizia privește conținutul din galeria telefonului, inclusiv materiale pe care proprietarul nu alesese să le publice.
Autoritatea italiană Garante estimează că aproximativ 20 de milioane de persoane care folosesc Android în Italia ar putea fi vizate. Este cea mai mare amendă aplicată până acum de instituție, relatează Reuters. Suma reprezintă aproximativ 0,47% din cifra de afaceri mondială a grupului Meta.
O permisiune generală deschidea accesul și pentru sugestiile din galerie
Funcția analizată, disponibilă din 2023, propune fotografii și clipuri din telefon care ar putea fi publicate pe Facebook. Sugestiile apar în timpul navigării prin aplicație. Investigația a început în iulie 2025, după o sesizare a Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Bolzano.
Garante a constatat că accesul la galerie era cerut printr-o singură autorizare, folosită pentru mai multe funcții. Mesajul afișat înaintea acordării permisiunii era prea vag pentru ca o persoană să înțeleagă că permite și folosirea fotografiilor pentru sugestii. În plus, această opțiune era activată implicit.
Autoritatea consideră că mecanismul încălca legislația italiană care aplică directiva europeană ePrivacy. Protecția privește accesul la informațiile păstrate în telefon, indiferent dacă acestea sunt transmise mai departe sau dacă se poate demonstra un prejudiciu.
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De ce a ajuns sancțiunea la 805 milioane de euro
La stabilirea amenzii au contat numărul mare de persoane potențial afectate, durata încălcării și o sancțiune anterioară din 2019. Autoritatea a invocat și lipsa de cooperare a Meta în timpul investigației.
Compania făcuse unele modificări după sesizare, iar acestea au fost luate în calcul ca circumstanțe atenuante. Garante le-a considerat însă tardive și limitate, deoarece depindeau de actualizarea aplicației. Instituția spune că problema continua pentru cei care nu instalaseră actualizarea și pentru cei care acordaseră deja permisiunea.
Meta are 60 de zile pentru schimbarea funcției
Meta trebuie să solicite un acord separat pentru sugestiile din galerie și să explice clar ce informații accesează, în ce scop și cum poate fi oprită funcția. În termen de 60 de zile, opțiunea trebuie dezactivată implicit, inclusiv pentru persoanele care acordaseră anterior permisiunea generală.
Ancheta nu a analizat folosirea acestor fotografii pentru antrenarea AI. Meta neagă o asemenea utilizare, precizează autoritatea. Garante își rezervă posibilitatea de a verifica separat funcția care permite procesarea în cloud a conținutului din galerie, un subiect discutat și în contextul sugestiilor foto generate de Meta.
La momentul relatării Reuters, compania nu oferise un punct de vedere despre amendă. Meta poate contesta decizia autorității italiene.