Meta, amendată cu 805 milioane de euro în Italia pentru că Facebook a accesat pozele din telefoane fără acordul necesar

O permisiune generală deschidea accesul și pentru sugestiile din galerie

Funcția analizată, disponibilă din 2023, propune fotografii și clipuri din telefon care ar putea fi publicate pe Facebook. Sugestiile apar în timpul navigării prin aplicație. Investigația a început în iulie 2025, după o sesizare a Centrului pentru Protecția Consumatorilor din Bolzano.

Garante a constatat că accesul la galerie era cerut printr-o singură autorizare, folosită pentru mai multe funcții. Mesajul afișat înaintea acordării permisiunii era prea vag pentru ca o persoană să înțeleagă că permite și folosirea fotografiilor pentru sugestii. În plus, această opțiune era activată implicit.

Autoritatea consideră că mecanismul încălca legislația italiană care aplică directiva europeană ePrivacy. Protecția privește accesul la informațiile păstrate în telefon, indiferent dacă acestea sunt transmise mai departe sau dacă se poate demonstra un prejudiciu.

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De ce a ajuns sancțiunea la 805 milioane de euro

La stabilirea amenzii au contat numărul mare de persoane potențial afectate, durata încălcării și o sancțiune anterioară din 2019. Autoritatea a invocat și lipsa de cooperare a Meta în timpul investigației.

Compania făcuse unele modificări după sesizare, iar acestea au fost luate în calcul ca circumstanțe atenuante. Garante le-a considerat însă tardive și limitate, deoarece depindeau de actualizarea aplicației. Instituția spune că problema continua pentru cei care nu instalaseră actualizarea și pentru cei care acordaseră deja permisiunea.

Meta are 60 de zile pentru schimbarea funcției

Meta trebuie să solicite un acord separat pentru sugestiile din galerie și să explice clar ce informații accesează, în ce scop și cum poate fi oprită funcția. În termen de 60 de zile, opțiunea trebuie dezactivată implicit, inclusiv pentru persoanele care acordaseră anterior permisiunea generală.