Japonia folosește roboți umanoizi cu drujbe pentru a curăța vegetația de pe liniile de tren
Un robot umanoid cu drujbă în loc de mână taie crengile copacilor din apropierea căilor ferate din Japonia. Mașinăria este folosită de compania feroviară JR East pentru lucrări de întreținere, cu scopul de a menține traseele în siguranță și de a preveni problemele care ar putea afecta circulația trenurilor.
Robotul a fost surprins în acțiune în apropierea stației Nobeyama, din prefectura Nagano, pe linia Koumi. Echipamentul poate circula atât pe șine, cât și pe drumurile obișnuite, iar operatorii îl controlează de la distanță pentru a interveni în zonele care necesită lucrări.
Un robot cu drujbă pentru întreținerea căilor ferate
JR East, unul dintre cei mai mari operatori feroviari din Japonia, verifică periodic starea infrastructurii și a trenurilor pentru a identifica problemele înainte ca acestea să afecteze serviciile. Îndepărtarea crengilor care cresc deasupra liniilor face parte din lucrările necesare pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.
În apropiere de Nobeyama, echipele de întreținere au identificat copaci ale căror ramuri trebuiau tăiate pentru a nu ajunge în calea trenurilor care circulă pe linia Koumi. Pentru această intervenție, compania a folosit unul dintre utilajele sale multifuncționale, echipat cu un robot umanoid.
Mașinăria are două brațe cu funcții diferite. Mâna stângă este prevăzută cu o gheară cu mai multe elemente, care poate apuca și muta crengi sau alte resturi. Brațul drept este echipat cu o drujbă, folosită pentru tăierea vegetației.
Combinația dintre cele două instrumente îi permite robotului să execute mai multe operațiuni în cadrul aceleiași intervenții. În loc să se limiteze la transportul materialelor sau la tăiere, acesta poate participa la ambele etape ale lucrării.
Utilajul poate circula atât pe șine, cât și pe șosea
Robotul este montat pe un vehicul special, conceput să se deplaseze pe infrastructura feroviară, dar și pe drumurile obișnuite. Astfel, echipele de întreținere pot folosi același utilaj în funcție de locul în care trebuie să intervină.
Sistemul este operat de oameni, nu funcționează independent. Operatorii controlează mișcările robotului și folosesc brațele mecanice pentru a executa lucrările necesare. Echipamentul este destinat activităților de întreținere care pot presupune efort fizic și manipularea unor obiecte greu de manevrat.
JR East a început să introducă aceste versiuni ale roboților în flota de întreținere în martie 2026. Ele par să fie o evoluție a unor echipamente similare folosite de JR West, o altă companie feroviară japoneză, care a început să utilizeze roboți de mari dimensiuni pentru lucrări de mentenanță în 2024.
Deși astfel de utilaje fac deja parte din activitatea companiilor feroviare, publicul are puține ocazii să le vadă în funcțiune. Lucrările sunt programate, de regulă, noaptea, în intervalul dintre ultimul tren al zilei și prima cursă de dimineață.
De ce ar putea fi văzuți mai des roboții pe timpul zilei
JR East încearcă să răspundă solicitărilor unui număr tot mai mare de angajați care preferă turele de zi. Schimbarea programului de lucru influențează și folosirea roboților, deoarece aceștia sunt controlați de personalul companiei.
Mutarea mai multor lucrări în timpul zilei ar putea însemna însă închideri mai frecvente ale unor porțiuni de cale ferată în timpul programului obișnuit de circulație. Compania speră ca pasagerii să înțeleagă necesitatea acestor intervenții, chiar dacă ele pot afecta temporar serviciile.
În același timp, programarea lucrărilor în timpul zilei le-ar putea oferi oamenilor mai multe ocazii să vadă echipamentele în acțiune. Imaginile cu robotul de la Nobeyama au atras deja atenția pe internet, unde comentariile au variat de la comparații cu roboții din filme și jocuri video până la aprecieri pentru aspectul mașinăriei.
Unii au remarcat asemănarea cu robotul din animația Laputa: Castelul din cer, produsă de Studio Ghibli, în timp ce alții au făcut referire la seria Terminator sau la universul anime Patlabor. Au existat și comentarii despre contrastul dintre cele două brațe și despre aspectul surprinzător de simpatic al robotului.
Dincolo de reacțiile amuzate, echipamentul are un rol practic: îi ajută pe angajații JR East să întrețină infrastructura feroviară și să îndepărteze vegetația care ar putea ajunge pe traseul trenurilor.