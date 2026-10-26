Japonia folosește roboți umanoizi cu drujbe pentru a curăța vegetația de pe liniile de tren

Un robot cu drujbă pentru întreținerea căilor ferate

JR East, unul dintre cei mai mari operatori feroviari din Japonia, verifică periodic starea infrastructurii și a trenurilor pentru a identifica problemele înainte ca acestea să afecteze serviciile. Îndepărtarea crengilor care cresc deasupra liniilor face parte din lucrările necesare pentru menținerea circulației în condiții de siguranță.

În apropiere de Nobeyama, echipele de întreținere au identificat copaci ale căror ramuri trebuiau tăiate pentru a nu ajunge în calea trenurilor care circulă pe linia Koumi. Pentru această intervenție, compania a folosit unul dintre utilajele sale multifuncționale, echipat cu un robot umanoid.

Mașinăria are două brațe cu funcții diferite. Mâna stângă este prevăzută cu o gheară cu mai multe elemente, care poate apuca și muta crengi sau alte resturi. Brațul drept este echipat cu o drujbă, folosită pentru tăierea vegetației.

Combinația dintre cele două instrumente îi permite robotului să execute mai multe operațiuni în cadrul aceleiași intervenții. În loc să se limiteze la transportul materialelor sau la tăiere, acesta poate participa la ambele etape ale lucrării.

Utilajul poate circula atât pe șine, cât și pe șosea

Robotul este montat pe un vehicul special, conceput să se deplaseze pe infrastructura feroviară, dar și pe drumurile obișnuite. Astfel, echipele de întreținere pot folosi același utilaj în funcție de locul în care trebuie să intervină.

Sistemul este operat de oameni, nu funcționează independent. Operatorii controlează mișcările robotului și folosesc brațele mecanice pentru a executa lucrările necesare. Echipamentul este destinat activităților de întreținere care pot presupune efort fizic și manipularea unor obiecte greu de manevrat.

JR East a început să introducă aceste versiuni ale roboților în flota de întreținere în martie 2026. Ele par să fie o evoluție a unor echipamente similare folosite de JR West, o altă companie feroviară japoneză, care a început să utilizeze roboți de mari dimensiuni pentru lucrări de mentenanță în 2024.