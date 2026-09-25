Cum înregistrezi ecranul iPhone-ului cu sunet, fără aplicații suplimentare

Adaugă înregistrarea ecranului în Centrul de control

Înainte să începi prima înregistrare, verifică dacă butonul Înregistrare ecran se află în Centrul de control. Pe versiunile recente de iOS, deschide Centrul de control glisând în jos din colțul din dreapta sus al ecranului. Dacă nu vezi butonul de înregistrare, apasă pe butonul + pentru a modifica Centrul de control și adaugă opțiunea Înregistrare ecran.

După ce pictograma apare acolo, nu mai trebuie să cauți funcția prin meniul Configurări. O vei putea porni direct din Centrul de control.

Cum înregistrezi și vocea ta

Pentru o înregistrare obișnuită, deschide Centrul de control și apasă butonul Înregistrare ecran. După numărătoarea inversă, iPhone-ul începe să înregistreze ceea ce apare pe ecran.

Dacă vrei să vorbești în timpul înregistrării, ține apăsat pe butonul Înregistrare ecran înainte să începi. Va apărea o opțiune pentru Microfon. Activeaz-o, apoi apasă Porniți înregistrarea.

Din acel moment, microfonul iPhone-ului va capta și vocea ta în timpul înregistrării. Este o soluție practică atunci când vrei să explici în timp real ce faci pe telefon, de exemplu într-un tutorial.

Dacă nu activezi microfonul, înregistrarea nu va include vocea captată de acesta. Sunetele provenite de la telefon pot fi înregistrate în funcție de aplicație și de conținutul redat, însă unele aplicații pot bloca înregistrarea audio sau video din motive de copyright și securitate.

Unde găsești înregistrarea după ce ai terminat

Când vrei să oprești înregistrarea, apasă pe indicatorul roșu din partea de sus a ecranului și confirmă oprirea. Poți opri înregistrarea și din Centrul de control, apăsând din nou butonul dedicat.