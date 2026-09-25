Cum înregistrezi ecranul iPhone-ului cu sunet, fără aplicații suplimentare
Dacă vrei să arăți cuiva cum se face o anumită setare pe iPhone, să păstrezi o secvență dintr-o aplicație sau să înregistrezi ce se întâmplă pe ecran, nu ai nevoie de o aplicație separată. iPhone-ul are o funcție de înregistrare a ecranului integrată în iOS.
Mai mult, poți alege dacă înregistrarea să includă doar sunetele produse de telefon sau și vocea ta, captată prin microfon. Totul se controlează din Centrul de control.
Adaugă înregistrarea ecranului în Centrul de control
Înainte să începi prima înregistrare, verifică dacă butonul Înregistrare ecran se află în Centrul de control. Pe versiunile recente de iOS, deschide Centrul de control glisând în jos din colțul din dreapta sus al ecranului. Dacă nu vezi butonul de înregistrare, apasă pe butonul + pentru a modifica Centrul de control și adaugă opțiunea Înregistrare ecran.
După ce pictograma apare acolo, nu mai trebuie să cauți funcția prin meniul Configurări. O vei putea porni direct din Centrul de control.
Cum înregistrezi și vocea ta
Pentru o înregistrare obișnuită, deschide Centrul de control și apasă butonul Înregistrare ecran. După numărătoarea inversă, iPhone-ul începe să înregistreze ceea ce apare pe ecran.
Dacă vrei să vorbești în timpul înregistrării, ține apăsat pe butonul Înregistrare ecran înainte să începi. Va apărea o opțiune pentru Microfon. Activeaz-o, apoi apasă Porniți înregistrarea.
Din acel moment, microfonul iPhone-ului va capta și vocea ta în timpul înregistrării. Este o soluție practică atunci când vrei să explici în timp real ce faci pe telefon, de exemplu într-un tutorial.
Dacă nu activezi microfonul, înregistrarea nu va include vocea captată de acesta. Sunetele provenite de la telefon pot fi înregistrate în funcție de aplicație și de conținutul redat, însă unele aplicații pot bloca înregistrarea audio sau video din motive de copyright și securitate.
Unde găsești înregistrarea după ce ai terminat
Când vrei să oprești înregistrarea, apasă pe indicatorul roșu din partea de sus a ecranului și confirmă oprirea. Poți opri înregistrarea și din Centrul de control, apăsând din nou butonul dedicat.
Fișierul video este salvat automat în aplicația Poze. De acolo îl poți vizualiza, decupa, edita sau trimite mai departe.
Înregistrarea ecranului poate fi utilă și atunci când vrei să păstrezi o demonstrație a unei probleme apărute pe telefon. În loc să explici prin mesaje ce se întâmplă, poți trimite pur și simplu videoclipul.
Merită însă să verifici ce apare pe ecran înainte să începi. Notificările, mesajele sau alte informații personale care apar în timpul filmării vor ajunge în înregistrare. Dacă vrei să faci un tutorial pe care îl vei distribui public, este mai sigur să activezi un mod care limitează notificările înainte de a porni captura.