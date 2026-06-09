IONIQ 5 rămâne unul dintre cele mai dorite SUV-uri electrice: autonomie de până la 512 km și încărcare rapidă
Hyundai IONIQ 5 continuă să fie unul dintre cele mai convingătoare exemple că mașinile electrice pot deveni atractive nu doar prin imagine, ci printr-o combinație foarte practică de autonomie, încărcare rapidă, spațiu interior și preț competitiv. Într-o piață în care multe companii auto au început să tempereze planurile de electrificare, Hyundai pare să meargă în direcția opusă și să câștige teren cu modele care răspund unor nevoi reale.
În Statele Unite, IONIQ 5 a stabilit un nou record de vânzări pentru luna mai, semn că cererea pentru SUV-ul electric rămâne solidă chiar și după schimbările de politici fiscale care au afectat piața americană. Hyundai a vândut 5.002 unități IONIQ 5 în mai, cu 28% mai mult decât în aceeași lună a anului trecut. În primele cinci luni din 2026, totalul a ajuns la 18.395 de unități, în creștere cu 16%.
Pentru cititorii din România, succesul modelului este relevant pentru că IONIQ 5 joacă într-o zonă tot mai interesantă a pieței: SUV electric de familie, suficient de spațios pentru drumuri lungi, cu autonomie de până la 318 mile în versiunile americane, adică aproximativ 512 km, și cu încărcare ultra-rapidă de la 10% la 80% în aproximativ 20 de minute. Cu alte cuvinte, vorbim despre o electrică ce încearcă să elimine o parte din fricțiunile care îi țin încă pe mulți șoferi departe de acest tip de propulsie.
IONIQ 5 crește într-o piață în care alții fac pași înapoi
Hyundai spune că cererea pentru electricele sale și-a revenit mai repede decât se aștepta compania după eliminarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari din SUA, la finalul lunii septembrie 2025. Această schimbare a dus la o scădere importantă a vânzărilor de vehicule electrice în ultimul trimestru al anului trecut, nu doar pentru Hyundai, ci și pentru alți producători.
Cu toate acestea, IONIQ 5 a revenit rapid în atenția cumpărătorilor. În primul trimestru, modelul s-a clasat pe locul patru în topul celor mai vândute mașini electrice din SUA, după Toyota bZ 2026, Tesla Model 3 și Tesla Model Y. Este o performanță importantă, mai ales într-o piață în care Tesla a dominat ani la rând aproape fără rival.
Randy Parker, președintele și CEO-ul Hyundai Motor North America, a explicat că marca a crescut în aproape toate zonele gamei, de la sedanuri la SUV-uri, inclusiv în segmentul hibrid și electric. Potrivit acestuia, interesul pentru gama hibridă este puternic, iar cererea pentru electrice continuă să se îmbunătățească, ceea ce a dus la un nou record de vânzări pentru IONIQ 5 în luna mai.
Succesul modelului vine și într-un moment în care Hyundai insistă că nu renunță la piața EV, spre deosebire de alți constructori care și-au redus ambițiile electrice. IONIQ 5 a fost apreciat și în CarGurus 2026 Confidence Awards, unde a primit titlul Best EV Experience. Ideea principală din spatele premiului este că o experiență electrică bună nu ține doar de cea mai mare baterie sau de cea mai rapidă accelerație, ci de cât de simplă și lipsită de stres devine utilizarea zilnică.
Aici IONIQ 5 are un avantaj clar. Nu este doar un SUV electric cu design diferit, ci un model gândit să fie practic. Are autonomie suficientă pentru naveta zilnică, poate fi încărcat rapid în deplasări lungi și oferă o cabină surprinzător de generoasă. Deși are dimensiuni apropiate de Hyundai Tucson, ampatamentul este mai lung decât la Palisade, SUV-ul mare cu trei rânduri de scaune, ceea ce se traduce printr-un interior aerisit.
Autonomie, preț și încărcare rapidă, combinația care îl face atractiv
În versiunea americană 2026, Hyundai IONIQ 5 pornește de la 35.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 32.000 de euro, fără taxe și diferențe specifice pieței. Varianta de bază SE RWD Standard Range are o autonomie estimată de 245 mile, adică aproximativ 394 km. Pentru cei care vor autonomie maximă, versiunea SE RWD ajunge la 318 mile, adică aproximativ 512 km, cu un preț de 37.500 de dolari, în jur de 34.500 de euro.
Versiunile cu tracțiune integrală oferă autonomie mai mică, dar aduc avantajul unei aderențe mai bune și al performanței superioare. IONIQ 5 SE Dual Motor AWD are o autonomie de 290 mile, aproximativ 467 km, iar versiunile Limited AWD și XRT AWD coboară la 269 mile, respectiv 259 mile, adică aproximativ 433 km și 417 km. Chiar și așa, valorile rămân suficient de bune pentru utilizare de familie și drumuri lungi, mai ales când sunt combinate cu încărcarea rapidă.
Hyundai a mizat mult pe arhitectura electrică performantă a gamei IONIQ, iar faptul că mașina poate încărca de la 10% la 80% în circa 20 de minute este un argument foarte puternic. Pentru un șofer care face drumuri lungi, diferența dintre o oprire de 20 de minute și una de 45 de minute poate schimba complet percepția despre mașinile electrice. Practic, IONIQ 5 încearcă să se apropie de ritmul firesc al unei pauze de cafea, nu de așteptarea lungă asociată primelor generații de electrice.
Interiorul contribuie și el la imaginea de mașină modernă, dar ușor de folosit. Modelul vine cu două ecrane de 12,3 inci, unul pentru instrumentarul digital și unul pentru infotainment, plus Apple CarPlay și Android Auto wireless. Hyundai nu încearcă să transforme totul într-un exercițiu futurist complicat, ci păstrează o ergonomie familiară pentru utilizatorii care vin de pe mașini clasice.
Creșterea Hyundai nu se oprește la IONIQ 5. Modelul IONIQ 9, SUV-ul electric cu trei rânduri de scaune, a avut în mai o creștere de 279%, până la 1.145 de unități vândute. În primele cinci luni ale anului, Hyundai a vândut 4.001 unități IONIQ 9 în SUA. Acesta pornește de la 58.995 de dolari, aproximativ 54.000 de euro, și oferă o autonomie estimată de 335 mile, adică aproximativ 539 km.
Hyundai produce atât IONIQ 5, cât și IONIQ 9 în Statele Unite, la uzina Hyundai Metaplant America de lângă Savannah, Georgia. Această localizare contează pentru piața americană, dar arată și cât de serios tratează compania segmentul electric. Nu este doar o gamă de imagine, ci o direcție industrială importantă.
Pentru piața europeană și pentru România, IONIQ 5 rămâne un reper important. Nu este cea mai ieftină electrică, nu este cea mai mică și nu încearcă să fie o mașină urbană de compromis. Este, în schimb, genul de SUV electric care poate convinge un șofer obișnuit că trecerea la electric nu trebuie să însemne sacrificii majore. Autonomia de până la 512 km, încărcarea rapidă și interiorul generos explică de ce modelul continuă să fie dorit chiar și într-o piață tot mai competitivă.