IONIQ 5 rămâne unul dintre cele mai dorite SUV-uri electrice: autonomie de până la 512 km și încărcare rapidă

Pentru cititorii din România, succesul modelului este relevant pentru că IONIQ 5 joacă într-o zonă tot mai interesantă a pieței: SUV electric de familie, suficient de spațios pentru drumuri lungi, cu autonomie de până la 318 mile în versiunile americane, adică aproximativ 512 km, și cu încărcare ultra-rapidă de la 10% la 80% în aproximativ 20 de minute. Cu alte cuvinte, vorbim despre o electrică ce încearcă să elimine o parte din fricțiunile care îi țin încă pe mulți șoferi departe de acest tip de propulsie.

IONIQ 5 crește într-o piață în care alții fac pași înapoi

Hyundai spune că cererea pentru electricele sale și-a revenit mai repede decât se aștepta compania după eliminarea creditului fiscal federal de 7.500 de dolari din SUA, la finalul lunii septembrie 2025. Această schimbare a dus la o scădere importantă a vânzărilor de vehicule electrice în ultimul trimestru al anului trecut, nu doar pentru Hyundai, ci și pentru alți producători.

Cu toate acestea, IONIQ 5 a revenit rapid în atenția cumpărătorilor. În primul trimestru, modelul s-a clasat pe locul patru în topul celor mai vândute mașini electrice din SUA, după Toyota bZ 2026, Tesla Model 3 și Tesla Model Y. Este o performanță importantă, mai ales într-o piață în care Tesla a dominat ani la rând aproape fără rival.

Randy Parker, președintele și CEO-ul Hyundai Motor North America, a explicat că marca a crescut în aproape toate zonele gamei, de la sedanuri la SUV-uri, inclusiv în segmentul hibrid și electric. Potrivit acestuia, interesul pentru gama hibridă este puternic, iar cererea pentru electrice continuă să se îmbunătățească, ceea ce a dus la un nou record de vânzări pentru IONIQ 5 în luna mai.

Succesul modelului vine și într-un moment în care Hyundai insistă că nu renunță la piața EV, spre deosebire de alți constructori care și-au redus ambițiile electrice. IONIQ 5 a fost apreciat și în CarGurus 2026 Confidence Awards, unde a primit titlul Best EV Experience. Ideea principală din spatele premiului este că o experiență electrică bună nu ține doar de cea mai mare baterie sau de cea mai rapidă accelerație, ci de cât de simplă și lipsită de stres devine utilizarea zilnică.

Aici IONIQ 5 are un avantaj clar. Nu este doar un SUV electric cu design diferit, ci un model gândit să fie practic. Are autonomie suficientă pentru naveta zilnică, poate fi încărcat rapid în deplasări lungi și oferă o cabină surprinzător de generoasă. Deși are dimensiuni apropiate de Hyundai Tucson, ampatamentul este mai lung decât la Palisade, SUV-ul mare cu trei rânduri de scaune, ceea ce se traduce printr-un interior aerisit.

Autonomie, preț și încărcare rapidă, combinația care îl face atractiv

În versiunea americană 2026, Hyundai IONIQ 5 pornește de la 35.000 de dolari, echivalentul a aproximativ 32.000 de euro, fără taxe și diferențe specifice pieței. Varianta de bază SE RWD Standard Range are o autonomie estimată de 245 mile, adică aproximativ 394 km. Pentru cei care vor autonomie maximă, versiunea SE RWD ajunge la 318 mile, adică aproximativ 512 km, cu un preț de 37.500 de dolari, în jur de 34.500 de euro.