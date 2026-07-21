Genele tulburării borderline ies pentru prima dată la lumină. Studiul uriaș care schimbă ce știm despre această afecțiune
Oamenii de știință au identificat primele indicii genetice solide asociate tulburării de personalitate borderline. Cea mai amplă analiză realizată până acum a descoperit 11 regiuni ale genomului care ar putea influența riscul de apariție a afecțiunii. Studiul a fost publicat pe 20 iulie 2026 în revista Nature Genetics.
Descoperirea nu înseamnă că există o singură „genă borderline”. Afecțiunea este mult mai complexă. Riscul este influențat de numeroase variații genetice, dar și de experiențele de viață. Trauma interpersonală, mediul familial și alți factori pot avea un rol important.
Peste un milion de persoane au fost incluse în analiză
Cercetătorii au combinat informații provenite din 27 de studii și baze de date medicale. Analiza principală a inclus 12.339 de persoane diagnosticate cu tulburare de personalitate borderline. Grupul de control a fost format din peste 1,04 milioane de persoane fără acest diagnostic.
Echipa a examinat mai mult de șase milioane de markeri genetici. În prima etapă au fost descoperite șase regiuni genomice asociate semnificativ cu afecțiunea. Rezultatele au fost verificate într-un grup separat, format din 685 de pacienți și 107.750 de persoane fără tulburare borderline.
După combinarea tuturor informațiilor, numărul regiunilor identificate a ajuns la 11. Cercetătorii au evidențiat și nouă gene care ar putea avea un rol funcțional. Printre ele se află FOXP2, SGCD, EXD3, MVK și MMAB.
Rezultatele continuă o direcție importantă din cercetarea privind genetica tulburărilor psihice. Studiile recente arată că afecțiunile mintale nu sunt determinate de o singură modificare a ADN-ului. Mii de variații mici pot contribui împreună la creșterea riscului.
Genele explică doar o parte din poveste
Analiza estimează că variațiile genetice comune pot explica aproximativ 17,3% din predispoziția pentru tulburarea borderline. Studiile anterioare realizate pe gemeni și familii estimau o ereditabilitate cuprinsă între 46% și 69%.
Cele două cifre nu se contrazic. Analiza genomică poate măsura doar influența variantelor genetice comune examinate. Studiile familiale includ și efectele unor variații rare, precum și alte mecanisme genetice care nu pot fi observate ușor.
Rezultatul nu permite realizarea unui test ADN capabil să spună cine va dezvolta tulburarea. Scorurile genetice create de cercetători au explicat doar 4,6% din diferențele de risc observate între participanți. Precizia este prea redusă pentru utilizarea în diagnostic.
Descoperirea confirmă însă că tulburarea borderline are o componentă biologică măsurabilă. Ea nu poate fi redusă la lipsă de voință, comportament dificil sau experiențe negative. Cercetări asemănătoare au arătat deja că mai multe tulburări psihice împart aceeași arhitectură genetică.
Legături genetice cu depresia, trauma și ADHD
Tulburarea de personalitate borderline este caracterizată prin instabilitate emoțională de lungă durată. Pot apărea schimbări rapide ale dispoziției, dificultăți în relații și o imagine de sine instabilă. Unele persoane trec prin perioade severe de criză.
Studiul a descoperit o suprapunere genetică importantă cu alte probleme de sănătate mintală. Cele mai puternice legături au fost observate în cazul tulburării de stres posttraumatic, depresiei și ADHD. Au mai apărut asocieri cu anxietatea, comportamentul antisocial, singurătatea, automutilarea și riscul de suicid.
O corelație genetică nu înseamnă că o afecțiune o provoacă pe alta. Ea arată că anumite variații ale ADN-ului pot contribui la mai multe trăsături sau diagnostice. Acest lucru poate explica de ce pacienții primesc frecvent mai multe diagnostice în același timp.
Cercetătorii au identificat și legături mai slabe cu durerea cronică, diabetul de tip 2, astmul și indicele de masă corporală. Alte studii au analizat deja relația dintre markerii biologici și bolile mintale.
Există și o limitare importantă. Toți participanții au avut origine europeană. Rezultatele nu pot fi extinse automat la întreaga populație mondială. Cinci dintre cele 11 regiuni identificate trebuie validate în studii independente.
Descoperirea nu oferă încă un tratament nou. Oferă însă o hartă de la care cercetătorii pot porni. Următoarele studii ar putea explica mecanismele biologice implicate și modul în care acestea interacționează cu trauma și mediul de viață.