Genele tulburării borderline ies pentru prima dată la lumină. Studiul uriaș care schimbă ce știm despre această afecțiune

Peste un milion de persoane au fost incluse în analiză

Cercetătorii au combinat informații provenite din 27 de studii și baze de date medicale. Analiza principală a inclus 12.339 de persoane diagnosticate cu tulburare de personalitate borderline. Grupul de control a fost format din peste 1,04 milioane de persoane fără acest diagnostic.

Echipa a examinat mai mult de șase milioane de markeri genetici. În prima etapă au fost descoperite șase regiuni genomice asociate semnificativ cu afecțiunea. Rezultatele au fost verificate într-un grup separat, format din 685 de pacienți și 107.750 de persoane fără tulburare borderline.

După combinarea tuturor informațiilor, numărul regiunilor identificate a ajuns la 11. Cercetătorii au evidențiat și nouă gene care ar putea avea un rol funcțional. Printre ele se află FOXP2, SGCD, EXD3, MVK și MMAB.

Rezultatele continuă o direcție importantă din cercetarea privind genetica tulburărilor psihice. Studiile recente arată că afecțiunile mintale nu sunt determinate de o singură modificare a ADN-ului. Mii de variații mici pot contribui împreună la creșterea riscului.

Genele explică doar o parte din poveste

Analiza estimează că variațiile genetice comune pot explica aproximativ 17,3% din predispoziția pentru tulburarea borderline. Studiile anterioare realizate pe gemeni și familii estimau o ereditabilitate cuprinsă între 46% și 69%.

Cele două cifre nu se contrazic. Analiza genomică poate măsura doar influența variantelor genetice comune examinate. Studiile familiale includ și efectele unor variații rare, precum și alte mecanisme genetice care nu pot fi observate ușor.

Rezultatul nu permite realizarea unui test ADN capabil să spună cine va dezvolta tulburarea. Scorurile genetice create de cercetători au explicat doar 4,6% din diferențele de risc observate între participanți. Precizia este prea redusă pentru utilizarea în diagnostic.