De la rețelele sociale la magazinele online: unde s-ar putea extinde interdicția

Când a anunțat măsura în iunie, premierul Keir Starmer a transmis că interdicția nu ar trebui să afecteze serviciile educaționale, platformele de comerț online sau serviciile de streaming muzical. Guvernul vorbea atunci despre o listă restrânsă de excepții, care urma să fie revizuită periodic.

În ultimele săptămâni, însă, Lisa Nandy, ministrul britanic al Culturii, și Ian Murray, ministrul responsabil de domeniul digital, au confirmat că definiția serviciilor vizate ar putea fi extinsă. Printre platformele analizate se află Vinted, Depop și eBay, unde funcțiile de mesagerie permit comunicarea directă între persoane care nu se cunosc.

Autoritățile sunt preocupate de posibilitatea ca adolescenții să mute conversațiile de pe rețelele sociale interzise pe alte servicii, inclusiv pe platforme care nu au fost concepute în primul rând pentru interacțiuni sociale. Funcțiile prin care persoane necunoscute pot contacta minorii au devenit astfel un criteriu important în discuția despre viitoarele restricții.

O problemă similară a fost semnalată în cazul YouTube Kids, serviciu destinat copiilor, care ar putea ajunge în sfera unor reguli extinse, potrivit informațiilor publicate anterior de presa britanică. Specialiștii avertizează că o interpretare foarte largă a criteriilor ar putea duce inclusiv la verificări de vârstă pentru secțiunile de recenzii scrise de clienți pe site-urile supermarketurilor.

Companiile reclamă lipsa unor reguli clare și timpul scurt pentru adaptare

Antony Walker, director general adjunct al techUK, organizația care reprezintă industria tehnologică din Marea Britanie, spune că firmele sunt nemulțumite de modul în care evoluează procesul de reglementare. Potrivit acestuia, extinderea măsurilor a luat prin surprindere companii care nu se considerau vizate inițial și care ar putea avea la dispoziție doar câteva luni pentru a-și modifica serviciile.

Walker susține că industria înțelege presiunea publică și dorința părinților de a limita expunerea copiilor la conținut periculos. Totuși, el consideră că autoritățile trebuie să stabilească mai precis unde se termină responsabilitatea platformelor și ce tipuri de servicii ar trebui să intre sub incidența interdicției.

Reprezentantul techUK avertizează că măsurile riscă să transforme protejarea minorilor într-un proces de restricționare treptată a accesului acestora la tot mai multe servicii online, inclusiv la unele care nu prezintă riscuri semnificative. El a criticat și lipsa unui dialog tehnic consistent între guvern și companii, în condițiile în care modificarea sistemelor de recomandare și a funcțiilor de comunicare poate presupune intervenții importante în arhitectura platformelor.