Interdicția rețelelor sociale pentru copiii sub 16 ani ar putea afecta și site-uri precum eBay sau Vinted
Planul Marii Britanii de a interzice accesul copiilor sub 16 ani la rețelele sociale riscă să ajungă mult mai departe decât platformele vizate inițial. Industria tehnologică avertizează că noile reguli ar putea afecta inclusiv magazine online, servicii de streaming și site-uri care nu prezintă în mod direct riscurile asociate rețelelor sociale. Printre platformele care ar putea intra în discuție se numără eBay, Vinted și Depop, din cauza funcțiilor prin care utilizatorii pot trimite mesaje altor persoane.
Reprezentanții industriei spun că extinderea interdicției creează incertitudine pentru companii, care nu știu exact ce servicii vor fi vizate și cât timp vor avea la dispoziție pentru a-și modifica sistemele. Guvernul britanic susține că măsurile urmăresc protejarea minorilor de riscurile online, însă organizația techUK avertizează că aplicarea lor fără limite suficient de clare ar putea restricționa accesul adolescenților la servicii care nu sunt în mod necesar periculoase, scrie The Guardian.
De la rețelele sociale la magazinele online: unde s-ar putea extinde interdicția
Când a anunțat măsura în iunie, premierul Keir Starmer a transmis că interdicția nu ar trebui să afecteze serviciile educaționale, platformele de comerț online sau serviciile de streaming muzical. Guvernul vorbea atunci despre o listă restrânsă de excepții, care urma să fie revizuită periodic.
În ultimele săptămâni, însă, Lisa Nandy, ministrul britanic al Culturii, și Ian Murray, ministrul responsabil de domeniul digital, au confirmat că definiția serviciilor vizate ar putea fi extinsă. Printre platformele analizate se află Vinted, Depop și eBay, unde funcțiile de mesagerie permit comunicarea directă între persoane care nu se cunosc.
Autoritățile sunt preocupate de posibilitatea ca adolescenții să mute conversațiile de pe rețelele sociale interzise pe alte servicii, inclusiv pe platforme care nu au fost concepute în primul rând pentru interacțiuni sociale. Funcțiile prin care persoane necunoscute pot contacta minorii au devenit astfel un criteriu important în discuția despre viitoarele restricții.
O problemă similară a fost semnalată în cazul YouTube Kids, serviciu destinat copiilor, care ar putea ajunge în sfera unor reguli extinse, potrivit informațiilor publicate anterior de presa britanică. Specialiștii avertizează că o interpretare foarte largă a criteriilor ar putea duce inclusiv la verificări de vârstă pentru secțiunile de recenzii scrise de clienți pe site-urile supermarketurilor.
Companiile reclamă lipsa unor reguli clare și timpul scurt pentru adaptare
Antony Walker, director general adjunct al techUK, organizația care reprezintă industria tehnologică din Marea Britanie, spune că firmele sunt nemulțumite de modul în care evoluează procesul de reglementare. Potrivit acestuia, extinderea măsurilor a luat prin surprindere companii care nu se considerau vizate inițial și care ar putea avea la dispoziție doar câteva luni pentru a-și modifica serviciile.
Walker susține că industria înțelege presiunea publică și dorința părinților de a limita expunerea copiilor la conținut periculos. Totuși, el consideră că autoritățile trebuie să stabilească mai precis unde se termină responsabilitatea platformelor și ce tipuri de servicii ar trebui să intre sub incidența interdicției.
Reprezentantul techUK avertizează că măsurile riscă să transforme protejarea minorilor într-un proces de restricționare treptată a accesului acestora la tot mai multe servicii online, inclusiv la unele care nu prezintă riscuri semnificative. El a criticat și lipsa unui dialog tehnic consistent între guvern și companii, în condițiile în care modificarea sistemelor de recomandare și a funcțiilor de comunicare poate presupune intervenții importante în arhitectura platformelor.
Organizația consideră că firmele ar fi trebuit consultate înainte de stabilirea cerințelor tehnice. Fără această etapă, există riscul ca regulile să fie dificil de aplicat sau să producă efecte nedorite asupra unor servicii care nu au fost create pentru a funcționa ca rețele sociale.
Cum ar putea arăta interdicția și ce se întâmplă cu platformele care se conformează
Potrivit informațiilor transmise companiilor și parlamentarilor, propunerea aflată în lucru se concentrează pe sistemele de recomandare și pe conținutul distribuit de la un utilizator la altul. Aceste funcții sunt considerate importante în modul în care platformele mențin atenția publicului și facilitează interacțiunile dintre persoane.
Walker spune că firmele nu au primit suficiente explicații despre criteriile concrete pe care trebuie să le îndeplinească pentru a evita includerea pe lista serviciilor interzise minorilor. O altă problemă este posibilitatea ca o platformă să poată reveni în viitor la accesul pentru adolescenți dacă elimină funcțiile considerate dăunătoare sau care încurajează utilizarea excesivă.
Miniștrii au vorbit despre o astfel de posibilitate, descrisă drept o cale de ieșire din interdicție. În practică, însă, companiile nu știu încă ce modificări ar trebui să facă pentru a se califica. Potrivit lui Walker, unele funcții sunt atât de importante pentru modul în care funcționează un serviciu, încât eliminarea lor ar putea fi imposibilă fără schimbarea fundamentală a platformei.
Mai mult, firmele s-ar putea vedea nevoite să lucreze de două ori: mai întâi pentru a bloca accesul minorilor conform noilor reguli, apoi pentru a modifica serviciul astfel încât să poată solicita ridicarea restricțiilor. Lipsa unor criterii clare pentru această procedură face dificilă planificarea investițiilor și a schimbărilor tehnice.
Primele reglementări urmează să fie prezentate Parlamentului britanic la începutul lunii decembrie, ca o completare a Children’s Wellbeing and Schools Act. Procesul nu necesită adoptarea unei noi legi primare în Camera Comunelor, însă detaliile privind serviciile vizate și aplicarea efectivă a restricțiilor urmează să fie stabilite.
Guvernul britanic susține că prioritatea este protejarea copiilor
Departamentul pentru Cultură, Media și Sport a apărat direcția aleasă de autorități și a transmis că măsurile sunt construite în jurul riscurilor la care sunt expuși minorii pe internet. Un purtător de cuvânt al instituției a precizat că guvernul a consultat peste 116.000 de părinți, îngrijitori, specialiști și tineri, într-un proces descris drept una dintre cele mai ample consultări naționale organizate de actuala administrație.
Potrivit rezultatelor invocate de minister, nouă din zece părinți susțin măsuri prin care copiii sub 16 ani să fie ținuți departe de rețelele sociale. Autoritățile afirmă că scopul nu este restricționarea serviciilor online fără un motiv concret, ci reducerea expunerii minorilor la pericole.
Guvernul promite o abordare proporțională, concentrată asupra platformelor și funcțiilor care pot produce efecte negative. Diferența dintre această intenție și modul în care vor fi aplicate regulile rămâne însă punctul central al disputei cu industria tehnologică.