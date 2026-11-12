Scandal uriaș la Ford. Un fost angajat este acuzat că a furat piese auto de peste 80.000 de dolari și le-a vândut pe eBay. Cum a fost descoperită rețeaua

Patru bărbați, printre care un fost angajat Ford, sunt acuzați că au sustras piese auto în valoare de peste 80.000 de dolari din complexul Rouge din Dearborn, Michigan, pentru a le comercializa ulterior prin intermediul unui magazin din Detroit și al platformelor online, inclusiv eBay.

Potrivit publicației Autoblog și informațiilor confirmate de CBS Detroit, anchetatorii au recuperat mii de componente și au analizat un volum impresionant de mesaje, fotografii și înregistrări video pentru a reconstrui modul în care funcționa presupusa schemă.

Cum ar fi furat un angajat Ford piese direct din fabrică

Potrivit procurorilor din Wayne County, principalul suspect este Wissam Faraj, în vârstă de 35 de ani, fost angajat al constructorului american.

Anchetatorii susțin că acesta primea solicitări de la Aiman Kahil, un bărbat de 25 de ani din Dearborn, care îi indica piesele de care avea nevoie. Ulterior, Faraj ar fi sustras componentele din complexul industrial Ford Rouge și le-ar fi transportat la magazinul Startec Auto Parts din Detroit.

Acolo, Aiman Kahil, împreună cu Firas Kahil, de 36 de ani, și Badr Kahil, de 63 de ani, s-ar fi ocupat de comercializarea pieselor.

Potrivit informațiilor prezentate de Autoblog, o parte dintre furturile investigate ar fi avut loc în nopțile de sâmbătă, între 8 martie și 19 aprilie 2025.

Alegerea acestor intervale ar fi putut facilita scoaterea pieselor din complexul industrial, însă autoritățile nu au confirmat public că suspecții urmăreau în mod special perioadele cu activitate redusă.

Ancheta a început după ce angajații Ford au observat nereguli și au anunțat conducerea. Compania a efectuat verificări interne, iar pe 19 martie 2025 a sesizat Poliția din Dearborn.

Investigatorii au descoperit ulterior că piesele dispărute ajungeau în magazinele Startec Auto și erau vândute inclusiv prin eBay și Facebook Marketplace.

Polițiștii au cumpărat piese de la magazin pentru a demonstra schema

Pentru a documenta presupusa activitate infracțională, polițiștii au organizat mai multe achiziții controlate de componente auto.

Practic, anchetatorii au cumpărat piese de la comercianții suspectați, apoi au urmărit proveniența acestora și legătura cu bunurile dispărute din fabrica Ford.

Pe 5 mai 2025, autoritățile au efectuat percheziții la mai multe sedii comerciale și locuințe. În urma operațiunii, au fost recuperate mii de piese auto despre care anchetatorii susțin că proveneau din furturi.

Investigația a presupus analizarea a mii de mesaje text, emailuri, fotografii, documente financiare și înregistrări ale camerelor de supraveghere.

În unele conversații recuperate, suspecții ar fi discutat inclusiv despre comenzi pentru faruri și airbaguri, ceea ce sugerează că piesele erau sustrase și în funcție de cererea existentă pe piață.

Procurorul Kym Worthy a descris presupusa schemă drept o activitate profitabilă și ilegală, subliniind că autoritățile urmăresc tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

Cazul a fost anunțat inițial în mai 2025, însă acuzațiile penale au fost prezentate oficial în noiembrie 2026, după finalizarea unei părți importante a investigației.

Patru bărbați sunt acuzați de organizarea unei rețele infracționale

Pe 10 noiembrie 2026, cei patru suspecți au fost prezentați în fața instanței din Dearborn. Fiecare este acuzat de participare la o întreprindere infracțională, precum și de mai multe infracțiuni de primire și ascundere a bunurilor furate.

Judecătorul a stabilit o cauțiune de 200.000 de dolari pentru Wissam Faraj, care trebuie să poarte și un dispozitiv de monitorizare GPS. Pentru ceilalți trei inculpați, cauțiunea a fost stabilită la câte 100.000 de dolari. De asemenea, suspecții trebuie să își predea pașapoartele, nu pot părăsi statul Michigan și nu au voie să intre în contact cu anumite facilități Ford.

Următoarea audiere preliminară este programată pentru 2 decembrie 2026. Toți cei patru au pledat nevinovat, iar acuzațiile trebuie demonstrate în instanță.

De ce piesele auto ieftine de pe internet pot ascunde riscuri

Cazul readuce în atenție o problemă importantă a pieței pieselor auto: diferențele mari de preț dintre produsele comercializate de reprezentanțe și cele disponibile pe platforme online.

De exemplu, potrivit Autoblog, un set de plăcuțe de frână pentru anumite versiuni Ford F-150 poate costa aproximativ 100 de dolari la preț de listă, în timp ce pe eBay pot apărea oferte sub 45 de dolari.

Astfel de reduceri nu indică automat o activitate ilegală, însă pot atrage cumpărători care nu verifică proveniența produselor.

Pentru piese importante precum frânele, airbagurile sau componentele de direcție, istoricul și autenticitatea produselor sunt esențiale pentru siguranța automobilului.

În plus, Ford F-150 este unul dintre cele mai populare pickupuri din Statele Unite, ceea ce generează o cerere constantă pentru componente de schimb. Modelul este cunoscut și pentru versiunile sale electrificate, inclusiv Ford F-150 Lightning, care poate furniza energie electrică unei locuințe.

Constructorul american continuă să investească în dezvoltarea gamei sale, inclusiv prin noi modele destinate pieței europene. În cazul presupusei rețele din Michigan, autoritățile încearcă acum să stabilească întreaga amploare a prejudiciului și responsabilitatea fiecărui inculpat.

Ancheta demonstrează cât de dificil poate fi identificat traseul unor componente auto după ce acestea ajung în circuitul comercial, mai ales atunci când sunt vândute prin intermediari și platforme online.