Dacia lovește direct în Golf și Octavia cu noul Striker. Modelul de familie surprinde prin preț și portbagaj
Dacia intră într-una dintre cele mai disputate zone ale pieței auto europene cu un model complet nou. Striker combină garda la sol a unui SUV cu spațiul unui break și eficiența unei berline. Mașina va avea un preț de pornire mai mic de 25.000 de euro, potrivit informațiilor publicate de Dacia.
Noul model va fi poziționat alături de Bigster, actualul vârf de gamă al constructorului. Cele două mașini vor ataca segmentul C din direcții diferite. Bigster rămâne un SUV tradițional. Striker se adresează familiilor care vor spațiu, dar nu își doresc neapărat o mașină înaltă și masivă.
Un break ridicat care refuză să fie numit SUV
Striker măsoară 4,62 metri lungime. Este mai lung decât Bigster, dar are o caroserie mai joasă. Înălțimea este de numai 1,53 metri. Garda la sol ajunge la 19 centimetri pentru versiunile cu tracțiune față și la 20 de centimetri pentru varianta 4×4.
Rezultatul este un automobil care seamănă cu un break de familie pregătit pentru drumuri dificile. Parbrizul este înclinat. Plafonul este lung, iar luneta coboară ușor spre partea din spate. Zonele inferioare ale caroseriei sunt protejate cu elemente robuste, inspirate din lumea SUV-urilor.
Portbagajul are o capacitate de aproximativ 600 de litri. Este suficient pentru bagajele unei familii, un cărucior pentru copii sau echipamente sportive. Bancheta poate fi rabatată, iar podeaua compartimentului de încărcare poate fi configurată în mai multe moduri.
Primele reacții după prezentarea noii Dacia Striker au fost pozitive. Presa auto internațională a remarcat combinația neobișnuită dintre design, spațiu și preț. Modelul ar putea concura cu Volkswagen Golf Variant, Skoda Octavia Combi și Toyota Corolla Touring Sports.
Dacia schimbă designul și urcă din nou nivelul
Striker este primul model care folosește noua semnătură luminoasă Dacia. Luminile LED au forma literei „T” și sunt amplasate în toate cele patru colțuri ale mașinii. Partea frontală include o bandă neagră lucioasă, în centrul căreia se află noul logo al mărcii.
Aceeași soluție apare și în spate. Stopurile sunt unite vizual printr-un element negru pe care este inscripționat numele Dacia. Jantele standard au 17 inci. Opțional vor fi disponibile variante de 18 și 19 inci. Clienții vor putea alege inclusiv noile culori Frost Green și Cosmic Blue.
Gama va include echipările Essential, Expression, Extreme și Journey. Extreme va fi orientată spre activități în aer liber. Aceasta va avea materiale lavabile, covorașe din cauciuc și protecții exterioare rezistente.
Journey va pune accent pe confort. Printre dotări se află scaunul șoferului cu reglaje electrice, scaunele față încălzite și volanul încălzit. Va fi disponibil și un hayon electric. Astfel de echipamente arată că Dacia încearcă să urce pe piață fără să abandoneze promisiunea unui preț accesibil.
Strategia a funcționat deja cu Dacia Bigster. SUV-ul a atras rapid cumpărători și a ajuns printre cele mai înmatriculate modele din România. Striker trebuie să repete succesul într-o categorie dominată de break-uri și crossover-uri consacrate.
Motor hibrid de 155 CP și o versiune 4×4
Principala motorizare va fi sistemul Hybrid 155. Acesta combină un motor pe benzină de 1,8 litri cu două unități electrice și o transmisie automată. Sistemul este deja folosit pe Bigster. Mașina poate porni și rula temporar în modul electric, fără să fie conectată la priză.
Gama va include și un motor mild-hybrid de 1,2 litri și 140 CP. Acesta va putea funcționa cu benzină sau GPL pe anumite piețe. O altă variantă va oferi tracțiune integrală. Sistemul Hybrid 150 4×4 va folosi un motor electric separat pentru puntea din spate.
Prețul de bază, anunțat sub 25.000 de euro, se va aplica probabil unei versiuni cu echipare și motorizare de acces. Hybrid 155 și configurațiile superioare vor costa considerabil mai mult. Lista oficială de prețuri pentru România nu a fost publicată.
Striker nu va fi produs la Mioveni. Asamblarea este pregătită la uzina Oyak Renault din Bursa, Turcia. Decizia vine într-un moment complicat pentru fabrica Dacia din România, unde volumele și numărul angajaților sunt sub presiune.
Comenzile sunt așteptate înainte de finalul anului 2026. Primele mașini ar trebui să ajungă la clienți la începutul lui 2027. Cu un portbagaj mare, motorizări hibride și un preț care începe sub pragul de 25.000 de euro, Striker ar putea deveni una dintre cele mai importante mașini Dacia din ultimii ani.