Dacia lovește direct în Golf și Octavia cu noul Striker. Modelul de familie surprinde prin preț și portbagaj

Un break ridicat care refuză să fie numit SUV

Striker măsoară 4,62 metri lungime. Este mai lung decât Bigster, dar are o caroserie mai joasă. Înălțimea este de numai 1,53 metri. Garda la sol ajunge la 19 centimetri pentru versiunile cu tracțiune față și la 20 de centimetri pentru varianta 4×4.

Rezultatul este un automobil care seamănă cu un break de familie pregătit pentru drumuri dificile. Parbrizul este înclinat. Plafonul este lung, iar luneta coboară ușor spre partea din spate. Zonele inferioare ale caroseriei sunt protejate cu elemente robuste, inspirate din lumea SUV-urilor.

Portbagajul are o capacitate de aproximativ 600 de litri. Este suficient pentru bagajele unei familii, un cărucior pentru copii sau echipamente sportive. Bancheta poate fi rabatată, iar podeaua compartimentului de încărcare poate fi configurată în mai multe moduri.

Primele reacții după prezentarea noii Dacia Striker au fost pozitive. Presa auto internațională a remarcat combinația neobișnuită dintre design, spațiu și preț. Modelul ar putea concura cu Volkswagen Golf Variant, Skoda Octavia Combi și Toyota Corolla Touring Sports.

Dacia schimbă designul și urcă din nou nivelul

Striker este primul model care folosește noua semnătură luminoasă Dacia. Luminile LED au forma literei „T” și sunt amplasate în toate cele patru colțuri ale mașinii. Partea frontală include o bandă neagră lucioasă, în centrul căreia se află noul logo al mărcii.

Aceeași soluție apare și în spate. Stopurile sunt unite vizual printr-un element negru pe care este inscripționat numele Dacia. Jantele standard au 17 inci. Opțional vor fi disponibile variante de 18 și 19 inci. Clienții vor putea alege inclusiv noile culori Frost Green și Cosmic Blue.

Gama va include echipările Essential, Expression, Extreme și Journey. Extreme va fi orientată spre activități în aer liber. Aceasta va avea materiale lavabile, covorașe din cauciuc și protecții exterioare rezistente.