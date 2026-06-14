Insula care se închide o zi pe săptămână. Autoritățile spun că numărul turiștilor a devenit prea mare
O insulă mică din Scoția, cunoscută pentru peisajele sale liniștite și natura sălbatică, a ajuns să ia o decizie neobișnuită după o creștere puternică a interesului din partea turiștilor. Comunitatea locală a hotărât să suspende accesul vizitatorilor într-o zi din fiecare săptămână, considerând că presiunea asupra locuitorilor și a infrastructurii a devenit prea mare. Măsura va fi aplicată în perioada sezonului de vârf și are rolul de a oferi comunității locale un moment de respiro, potrivit Euronews.
Duminica, insula rămâne închisă pentru vizitatori
Ulva, o insulă aflată în largul coastei de vest a Scoției, a decis ca duminica să nu mai primească turiști în timpul verii. Hotărârea vine după ce destinația a cunoscut o creștere semnificativă a numărului de vizitatori, fenomen pe care localnicii spun că nu l-au anticipat.
Potrivit operatorilor locali de feribot, interesul pentru insulă a crescut puternic după ce aceasta a fost prezentată în emisiunea BBC „Banjo and Ro’s Grand Island Hotel”.
Reprezentanții serviciului de transport au explicat că afluxul de turiști a fost mult peste estimările inițiale.
„Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori”, au scris operatorii într-o postare publicată pe rețelele sociale.
Ca urmare, singura legătură publică dintre Ulva și insula Mull va fi suspendată în zilele de duminică pe parcursul lunilor de vară, ceea ce înseamnă că accesul turiștilor va fi practic oprit în acea zi.
O comunitate de doar 16 locuitori încearcă să facă față valului de turiști
Ulva este una dintre cele mai mici comunități locuite din zonă. În prezent, pe insulă trăiesc doar 16 persoane, iar resursele disponibile sunt limitate.
Locuitorii spun că presiunea exercitată de numărul mare de vizitatori s-a resimțit atât asupra serviciilor existente, cât și asupra forței de muncă locale.
Operatorii de feribot au transmis că cererea pentru traversări a crescut considerabil, iar această situație a afectat inclusiv activitatea restaurantului Boathouse și a celorlalți rezidenți ai insulei.
În aceste condiții, autoritățile locale și cei implicați în administrarea serviciilor au considerat necesară introducerea unei zile de pauză.
„Pentru a ne oferi nouă, restaurantului Boathouse și celorlalți locuitori ai insulei șansa de a ne reîncărca și de a ne pregăti pentru săptămâna următoare, am luat decizia dificilă de a nu deschide duminicile în această vară”, au confirmat operatorii.
Turiștii cu rezervări vor putea ajunge în continuare pe insulă
Decizia de suspendare a accesului nu îi afectează pe cei care și-au planificat deja vacanțele.
Compania care operează feribotul a precizat că persoanele care au rezervări făcute anterior și trebuie să ajungă pe insulă într-o duminică din lunile iunie, iulie sau august vor beneficia în continuare de sprijin pentru transport.
Traversarea dintre Ulva și Mull durează aproximativ cinci minute și reprezintă singura modalitate publică de acces către insulă.
Prin urmare, suspendarea cursei regulate de duminică echivalează cu închiderea destinației pentru majoritatea vizitatorilor.
Popularitatea insulei a crescut după apariția la televiziune
Ulva este considerată de mulți turiști o destinație aparte datorită caracterului său izolat și peisajelor naturale.
Insula nu are drumuri asfaltate și este cunoscută pentru fauna sălbatică ce poate fi observată în zonă. Vizitatorii au ocazia să vadă foci, vidre și delfini în apele din apropiere.
Această imagine de refugiu liniștit a atras tot mai mulți turiști după difuzarea emisiunii BBC dedicate proprietăților și vieții pe insule.
Interesul crescut a adus însă și provocări pentru comunitatea locală, care trebuie să gestioneze un număr de vizitatori mult mai mare decât în trecut.
Insula este administrată de comunitate din 2018
Ulva se află în proprietatea comunității locale din anul 2018, când a fost cumpărată de North West Mull Community Woodland Company.
La momentul achiziției, insula avea doar șase locuitori. Una dintre principalele direcții urmărite de noua administrație a fost susținerea dezvoltării sociale și economice pe termen lung.
În anii care au urmat, populația locală a crescut, ajungând la 16 persoane. Totuși, chiar și în aceste condiții, comunitatea rămâne una foarte mică, iar infrastructura disponibilă este limitată.
Creșterea neașteptată a numărului de turiști a determinat astfel adoptarea unei măsuri rare pentru o destinație turistică: închiderea completă pentru vizitatori într-o zi pe săptămână, pentru a le permite localnicilor să facă față mai ușor sezonului aglomerat.