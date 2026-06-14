Insula care se închide o zi pe săptămână. Autoritățile spun că numărul turiștilor a devenit prea mare

Potrivit operatorilor locali de feribot, interesul pentru insulă a crescut puternic după ce aceasta a fost prezentată în emisiunea BBC „Banjo and Ro’s Grand Island Hotel”.

Reprezentanții serviciului de transport au explicat că afluxul de turiști a fost mult peste estimările inițiale.

„Niciunul dintre noi nu ar fi putut anticipa cât de semnificativă va fi creșterea numărului de vizitatori”, au scris operatorii într-o postare publicată pe rețelele sociale.

Ca urmare, singura legătură publică dintre Ulva și insula Mull va fi suspendată în zilele de duminică pe parcursul lunilor de vară, ceea ce înseamnă că accesul turiștilor va fi practic oprit în acea zi.

O comunitate de doar 16 locuitori încearcă să facă față valului de turiști

Ulva este una dintre cele mai mici comunități locuite din zonă. În prezent, pe insulă trăiesc doar 16 persoane, iar resursele disponibile sunt limitate.

Locuitorii spun că presiunea exercitată de numărul mare de vizitatori s-a resimțit atât asupra serviciilor existente, cât și asupra forței de muncă locale.

Operatorii de feribot au transmis că cererea pentru traversări a crescut considerabil, iar această situație a afectat inclusiv activitatea restaurantului Boathouse și a celorlalți rezidenți ai insulei.

În aceste condiții, autoritățile locale și cei implicați în administrarea serviciilor au considerat necesară introducerea unei zile de pauză.