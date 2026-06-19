Unde fug europenii de caniculă. Arhipelagul cu temperaturi perfecte în luna august, destinația sfidează valurile de căldură

Vizitatorii descoperă aici lacuri formate în cratere vulcanice, plaje cu nisip negru, plantații de ceai, podgorii dezvoltate pe terenuri vulcanice și numeroase excursii dedicate observării delfinilor și balenelor.

Cea mai mare insulă a arhipelagului este São Miguel, cunoscută și sub numele de „insula verde”. Printre cele mai vizitate locuri se află Sete Cidades, o zonă celebră pentru cele două lacuri aflate într-un crater vulcanic uriaș. Un alt punct de interes este valea Furnas, recunoscută pentru peisajele sale geotermale.

Tot aici se găsesc izvoare naturale cu apă caldă, grădini botanice și plantațiile tradiționale de ceai Gorreana și Porto Formoso. Orașul Ponta Delgada reprezintă principalul punct de plecare pentru explorarea insulei și pentru excursiile maritime dedicate observării cetaceelor.

Vulcani, podgorii și peisaje spectaculoase

Pico este una dintre cele mai ușor de recunoscut insule datorită vulcanului său impunător, care atinge 2.351 de metri și reprezintă cel mai înalt punct al Portugaliei. Insula este dominată de câmpuri de lavă, sate pescărești și terenuri cultivate cu viță-de-vie.

Un element distinctiv îl reprezintă parcelele delimitate prin ziduri din bazalt, cunoscute sub denumirea de currais. Aceste amenajări realizate pe teren vulcanic sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO.

Pico este apreciată în special de iubitorii de drumeții și fotografie, iar ascensiunea pe Muntele Pico este considerată una dintre experiențele memorabile din Azore. În trecut, insula a fost unul dintre centrele importante ale vânătorii de balene, activitate interzisă definitiv în anii 1980. Astăzi, această parte a istoriei este prezentată în cadrul Museu dos Baleeiros.

Orașe istorice și peșteri vulcanice impresionante

Terceira combină patrimoniul cultural cu peisajele naturale. Orașul Angra do Heroísmo, inclus în patrimoniul UNESCO, este considerat de mulți turiști drept cel mai frumos oraș al arhipelagului datorită străzilor sale pietruite și clădirilor colorate.