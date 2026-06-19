Unde fug europenii de caniculă. Arhipelagul cu temperaturi perfecte în luna august, destinația sfidează valurile de căldură
În timp ce numeroase destinații din sudul Europei se confruntă în fiecare vară cu temperaturi ridicate și valuri de căldură persistente, există un loc care continuă să atragă turiști tocmai datorită climatului său echilibrat. Situat în mijlocul Oceanului Atlantic, arhipelagul Azore oferă o alternativă pentru cei care caută o vacanță de vară fără disconfortul provocat de caniculă. Cele nouă insule portugheze impresionează prin peisaje vulcanice, lacuri spectaculoase, sate liniștite și experiențe turistice diferite de cele întâlnite pe litoralurile aglomerate.
Azore, o destinație diferită pentru sezonul estival
Arhipelagul portughez este format din nouă insule, fiecare cu propriile sale atracții naturale și culturale. Chiar și în luna august, când multe regiuni europene înregistrează temperaturi foarte ridicate, vremea din Azore rămâne moderată.
Vizitatorii descoperă aici lacuri formate în cratere vulcanice, plaje cu nisip negru, plantații de ceai, podgorii dezvoltate pe terenuri vulcanice și numeroase excursii dedicate observării delfinilor și balenelor.
Cea mai mare insulă a arhipelagului este São Miguel, cunoscută și sub numele de „insula verde”. Printre cele mai vizitate locuri se află Sete Cidades, o zonă celebră pentru cele două lacuri aflate într-un crater vulcanic uriaș. Un alt punct de interes este valea Furnas, recunoscută pentru peisajele sale geotermale.
Tot aici se găsesc izvoare naturale cu apă caldă, grădini botanice și plantațiile tradiționale de ceai Gorreana și Porto Formoso. Orașul Ponta Delgada reprezintă principalul punct de plecare pentru explorarea insulei și pentru excursiile maritime dedicate observării cetaceelor.
Vulcani, podgorii și peisaje spectaculoase
Pico este una dintre cele mai ușor de recunoscut insule datorită vulcanului său impunător, care atinge 2.351 de metri și reprezintă cel mai înalt punct al Portugaliei. Insula este dominată de câmpuri de lavă, sate pescărești și terenuri cultivate cu viță-de-vie.
Un element distinctiv îl reprezintă parcelele delimitate prin ziduri din bazalt, cunoscute sub denumirea de currais. Aceste amenajări realizate pe teren vulcanic sunt incluse în patrimoniul mondial UNESCO.
Pico este apreciată în special de iubitorii de drumeții și fotografie, iar ascensiunea pe Muntele Pico este considerată una dintre experiențele memorabile din Azore. În trecut, insula a fost unul dintre centrele importante ale vânătorii de balene, activitate interzisă definitiv în anii 1980. Astăzi, această parte a istoriei este prezentată în cadrul Museu dos Baleeiros.
Orașe istorice și peșteri vulcanice impresionante
Terceira combină patrimoniul cultural cu peisajele naturale. Orașul Angra do Heroísmo, inclus în patrimoniul UNESCO, este considerat de mulți turiști drept cel mai frumos oraș al arhipelagului datorită străzilor sale pietruite și clădirilor colorate.
În interiorul insulei pot fi descoperite peșteri vulcanice, zone verzi și numeroase puncte panoramice. Una dintre cele mai cunoscute atracții este Algar do Carvão, una dintre puținele cavități vulcanice din lume care poate fi explorată la pas.
Tot pe Terceira se păstrează puternic tradițiile locale, iar festivalurile de vară și alergările cu tauri continuă să facă parte din viața comunităților.
Insulele unde natura este principala atracție
Faial este cunoscută în special datorită portului Horta, un loc celebru în rândul navigatorilor care traversează Atlanticul. Zidurile portului sunt acoperite cu picturi colorate, iar Peter Café Sport a devenit unul dintre simbolurile insulei.
O altă atracție importantă este regiunea vulcanului Capelinhos. Erupția produsă în perioada 1957-1958 a modificat profund peisajul și a creat o zonă cu aspect aproape selenar.
São Jorge atrage vizitatorii prin falezele sale abrupte și prin fajãs, suprafețe fertile de coastă formate în urma curgerilor de lavă sau a alunecărilor de teren. Fiind mai puțin aglomerată decât alte insule ale arhipelagului, aceasta oferă o experiență mai liniștită. În plus, este recunoscută pentru Queijo São Jorge, unul dintre cele mai apreciate sortimente de brânză din Azore.
Flores și Corvo, insulele izolate din Atlantic
Cele mai vestice insule ale arhipelagului oferă unele dintre cele mai sălbatice peisaje din regiune. Flores este renumită pentru vegetația abundentă, cascadele și lacurile vulcanice. Printre atracțiile sale se numără Poço da Ribeira do Ferreiro, Lagoa Negra, Lagoa Comprida și impresionantul perete vulcanic Rocha dos Bordões.
Corvo este cea mai izolată dintre insule și are un singur sat, Vila do Corvo. Principala atracție este Lagoa do Caldeirão, o uriașă calderă vulcanică ce domină peisajul local.
Aceste două insule sunt recomandate în special celor care caută liniște, natură și peisaje oceanice nealterate.
Santa Maria, insula cu atmosferă mediteraneană
În contrast cu peisajele vulcanice întunecate specifice multor insule azoriene, Santa Maria este considerată una dintre cele mai însorite și mai uscate insule ale arhipelagului.
Aici se găsesc unele dintre cele mai cunoscute plaje cu nisip auriu-brun, inclusiv Praia Formosa. Un alt punct de interes este Barreiro da Faneca, supranumit de localnici „deșertul roșu”.
Datorită climatului mai cald și atmosferei relaxate, Santa Maria este aleasă de mulți turiști care își doresc o vacanță liniștită. Apele limpezi favorizează activități precum snorkelingul și scufundările, unde pot fi observate țestoase marine, pisici-de-mare și numeroase specii de pești.
Prin combinația dintre temperaturile blânde, peisajele vulcanice și diversitatea atracțiilor naturale, Azorele continuă să fie una dintre destinațiile europene care oferă o alternativă la canicula verii și la aglomerația întâlnită în multe stațiuni consacrate.