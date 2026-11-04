ING lansează Black Friday 2026 cu dobânzi reduse, cashback și rate fără dobândă. Ce oferte sunt disponibile între 3 și 12 noiembrie
ING Bank România organizează, începând cu 3 noiembrie, cea de-a opta ediție a campaniei ING Black Friday. Ofertele se adresează atât persoanelor fizice, cât și antreprenorilor și includ dobânzi promoționale la credite și depozite, rate fără dobândă la cumpărături, cashback pentru investiții și asigurări, dar și facilități pentru deschiderea conturilor de firmă.
Campania destinată clienților persoane fizice se desfășoară între 3 și 12 noiembrie și cuprinde produse din mai multe categorii bancare. În paralel, antreprenorii pot beneficia de pachete fără cost lunar și de reduceri la servicii folosite în activitatea de zi cu zi.
Până la 32 de rate fără dobândă și dobânzi mai mici la credite
Prin ING Credit Card, clienții pot cumpăra în până la 32 de rate fără dobândă de la comercianți precum eMAG, Flip.ro, Carrefour și Dedeman. Facilitatea se adaugă reducerilor disponibile direct în magazinele partenerilor, iar cei care își rezervă ofertele selectate în ING Bazar pot primi și 10% cashback.
Pentru persoanele care au nevoie de finanțare, banca propune dobânzi reduse la creditul de nevoi personale ING Personal. Reducerea poate ajunge la un punct procentual, iar dobânda fixă este de 5,49% pentru împrumuturile de peste 150.000 de lei și de 6,49% pentru sumele cuprinse între 70.000 și 149.999 de lei.
Aceste condiții sunt disponibile clienților care își încasează salariul la ING, au venituri recurente de minimum 700 de lei pe lună în cont și efectuează cel puțin o plată lunară. Este necesară și alegerea asigurării opționale ING Credit Protect, care acoperă plata ratelor în anumite situații. Oferta se aplică atât împrumuturilor noi, cât și refinanțărilor.
O reducere de un punct procentual este disponibilă și pentru linia de credit ING Extra’ROL, destinată celor care au nevoie de o rezervă de bani accesibilă direct din contul curent. Ofertele de creditare sunt valabile atât pentru clienții existenți, cât și pentru persoanele care aleg să devină clienți ai băncii.
Dobânzi promoționale la economii și bani înapoi pentru investiții
Campania include beneficii și pentru cei care vor să economisească. ING oferă o dobândă de 2,5% pe an pentru depozitele în euro constituite pe o perioadă de 12 luni. Pentru economiile în lei, dobânda ajunge la 6,25% pe an prin Depozitul Bonus, cu o perioadă de constituire de patru luni.
Ambele oferte sunt condiționate de încasarea unor venituri recurente de minimum 700 de lei lunar în contul ING și efectuarea unei plăți în fiecare lună.
O noutate a ediției din acest an este oferta dedicată celor care vor să înceapă să investească. Primii 250 de clienți care își deschid pentru prima dată un cont ING Invest și investesc cel puțin 2.500 de lei primesc 250 de lei cashback. Oferta urmărește să încurajeze accesul la investiții printr-un beneficiu acordat la începutul acestui demers.
Cashback la asigurările pentru locuință, viață și călătorii
ING Black Friday include și beneficii pentru clienții interesați de asigurări. Pentru ING Home Protect, persoanele care încheie polița în intervalul 3-12 noiembrie primesc în cont 10% din valoarea asigurării. În plus, banca returnează integral costul poliței obligatorii PAD, în valoare de 130 de lei.
La asigurarea de viață ING Vita Protect, cashbackul este de 60 de lei, indiferent de pachetul ales. Acoperirea diferă în funcție de varianta contractată: pachetul de 18 lei pe lună oferă o despăgubire maximă de 240.000 de lei, în timp ce pachetul de 89 de lei lunar poate ajunge la o despăgubire de 1.000.000 de lei.
Pentru ING Travel Protect, banca returnează în cont 30% din valoarea asigurării. Clienții care călătoresc în grup pot beneficia suplimentar de o reducere de 10%.
„Black Friday nu ar trebui să fie despre a cumpăra mai mult, ci despre a face alegeri mai bune pentru lucrurile care contează. De aceea, am construit oferte care îi pot ajuta concret pe clienți: să plătească mai puțin atunci când au nevoie de finanțare, să își protejeze casa și familia, să pună bani deoparte sau să înceapă să investească. Ne dorim ca fiecare beneficiu să aibă o utilitate reală”, a declarat Iulia Rusu, Interim Head of Lending, ING Bank România.
Ce beneficii primesc antreprenorii de Black Friday la ING
Campania din noiembrie se adresează și companiilor mici și mijlocii, prin oferte pentru deschiderea conturilor, recomandări și servicii destinate afacerilor.
Între 3 și 12 noiembrie, antreprenorii eligibili care își deschid un cont de firmă la ING primesc pachete ING FIX fără cost lunar timp de 12 luni. Facilitatea este disponibilă indiferent dacă deschiderea contului se face online sau printr-un alt canal, cu respectarea condițiilor prevăzute în regulamentul campaniei.
Banca dublează și beneficiile programului Recomandă ING. Clienții existenți care aduc un nou client business primesc patru luni gratuite la pachetele ING FIX, față de două luni în mod obișnuit. În același timp, antreprenorii recomandați beneficiază de șase luni fără costuri, în loc de trei. Oferta se aplică pentru conturile deschise în noiembrie, în condițiile programului.
O altă categorie de beneficii este disponibilă prin Business Deals, în perioada 6-30 noiembrie. Clienții IMM pot accesa oferte speciale de la Oblio, Bitdefender, Dacris, Danubius, Autonom, Alerte CUI, Edenred și Regnet. Acestea pot fi consultate prin platforma ING Business.
„Pentru un antreprenor, Black Friday nu înseamnă doar reduceri la cumpărături, ci poate fi și un moment bun să găsească soluții care îl ajută concret în business. De aceea, anul acesta am pus laolaltă beneficii atât pentru cei care aleg ING pentru afacerea lor, cât și pentru clienții existenți, de la luni gratuite la pachetul de cont până la oferte pentru servicii pe care antreprenorii le folosesc în activitatea de zi cu zi”, a declarat Luana Sorescu, Head of Easy Banking ING Bank România.