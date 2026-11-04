ING lansează Black Friday 2026 cu dobânzi reduse, cashback și rate fără dobândă. Ce oferte sunt disponibile între 3 și 12 noiembrie

Până la 32 de rate fără dobândă și dobânzi mai mici la credite

Prin ING Credit Card, clienții pot cumpăra în până la 32 de rate fără dobândă de la comercianți precum eMAG, Flip.ro, Carrefour și Dedeman. Facilitatea se adaugă reducerilor disponibile direct în magazinele partenerilor, iar cei care își rezervă ofertele selectate în ING Bazar pot primi și 10% cashback.

Pentru persoanele care au nevoie de finanțare, banca propune dobânzi reduse la creditul de nevoi personale ING Personal. Reducerea poate ajunge la un punct procentual, iar dobânda fixă este de 5,49% pentru împrumuturile de peste 150.000 de lei și de 6,49% pentru sumele cuprinse între 70.000 și 149.999 de lei.

Aceste condiții sunt disponibile clienților care își încasează salariul la ING, au venituri recurente de minimum 700 de lei pe lună în cont și efectuează cel puțin o plată lunară. Este necesară și alegerea asigurării opționale ING Credit Protect, care acoperă plata ratelor în anumite situații. Oferta se aplică atât împrumuturilor noi, cât și refinanțărilor.

O reducere de un punct procentual este disponibilă și pentru linia de credit ING Extra’ROL, destinată celor care au nevoie de o rezervă de bani accesibilă direct din contul curent. Ofertele de creditare sunt valabile atât pentru clienții existenți, cât și pentru persoanele care aleg să devină clienți ai băncii.

Dobânzi promoționale la economii și bani înapoi pentru investiții

Campania include beneficii și pentru cei care vor să economisească. ING oferă o dobândă de 2,5% pe an pentru depozitele în euro constituite pe o perioadă de 12 luni. Pentru economiile în lei, dobânda ajunge la 6,25% pe an prin Depozitul Bonus, cu o perioadă de constituire de patru luni.

Ambele oferte sunt condiționate de încasarea unor venituri recurente de minimum 700 de lei lunar în contul ING și efectuarea unei plăți în fiecare lună.

O noutate a ediției din acest an este oferta dedicată celor care vor să înceapă să investească. Primii 250 de clienți care își deschid pentru prima dată un cont ING Invest și investesc cel puțin 2.500 de lei primesc 250 de lei cashback. Oferta urmărește să încurajeze accesul la investiții printr-un beneficiu acordat la începutul acestui demers.