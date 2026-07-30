ING vine cu o dobândă de 8% la economii. De ce tot mai puțini români au bani puși deoparte pentru situații neprevăzute

Doar o parte dintre români sunt pregătiți pentru cheltuieli neprevăzute

Datele cercetării realizate de ING Bank România împreună cu Frappe Digital arată că, în cazul unei cheltuieli neprevăzute de 2.500 de lei, doar aproximativ doi din zece români spun că ar putea acoperi suma fără dificultăți. Pentru mulți, o astfel de situație ar însemna folosirea economiilor existente sau chiar apelarea la un împrumut.

În același timp, peste jumătate dintre respondenți afirmă că, atunci când apare o problemă financiară neașteptată, se bazează pe banii puși deoparte. Totuși, doar 37% spun că dețin efectiv economii sau un fond de urgență, ceea ce evidențiază diferența dintre intenția de a economisi și posibilitatea reală de a avea o rezervă financiară disponibilă.

Specialiștii atrag atenția că mulți oameni preferă încă să păstreze numerar în casă, în loc să folosească instrumente financiare dedicate economisirii. Deși această practică oferă senzația că banii sunt mereu la îndemână, ea nu aduce niciun randament și nu profită de avantajele pe care le oferă un cont de economii.

Oferta ING: dobândă de 8% în primele șase luni

Pentru a încuraja formarea unui obicei de economisire, ING oferă noilor clienți o dobândă de 8% pentru sumele de până la 50.000 de lei depuse într-un cont de economii, pe o perioadă de șase luni.

Dobânda este calculată zilnic și este plătită în fiecare lună, iar banii pot fi accesați pe toată durata economisirii. Deschiderea contului se poate face integral online, în aproximativ zece minute, prin aplicația Home’Bank sau într-un sediu ING.

Oferta vine într-o perioadă în care siguranța financiară cântărește tot mai mult în deciziile de zi cu zi. O rezervă de bani poate face diferența atunci când apar reparații neprevăzute, probleme medicale, pierderea temporară a veniturilor sau alte situații care necesită acces rapid la lichidități.

Ce alte beneficii primesc noii clienți

Pe lângă dobânda promoțională, noii clienți care îndeplinesc anumite condiții de utilizare a contului beneficiază și de mai multe facilități oferite de ecosistemul digital al băncii. Printre acestea se numără administrarea gratuită a contului curent, transferuri fără comisioane, retrageri gratuite de numerar de la orice bancomat din lume, precum și schimb valutar la curs preferențial pentru operațiuni efectuate prin Home’Bank, în limita unui plafon lunar.