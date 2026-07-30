ING vine cu o dobândă de 8% la economii. De ce tot mai puțini români au bani puși deoparte pentru situații neprevăzute
Tot mai mulți români spun că încearcă să pună bani deoparte, însă realitatea arată că puțini reușesc să își construiască o rezervă financiară care să îi ajute atunci când apare o cheltuială neplanificată. Un studiu realizat în România arată că doar puțin peste o treime dintre persoane au economii sau un fond de urgență, deși costurile neprevăzute sunt o realitate cu care se confruntă aproape oricine.
În acest context, ING Bank România a lansat o ofertă destinată noilor clienți, prin care acordă o dobândă de 8% pentru contul de economii, în primele șase luni. Inițiativa urmărește să îi încurajeze pe cei care încă amână să înceapă să economisească și să transforme acest obicei într-un plan financiar pe termen lung.
Doar o parte dintre români sunt pregătiți pentru cheltuieli neprevăzute
Datele cercetării realizate de ING Bank România împreună cu Frappe Digital arată că, în cazul unei cheltuieli neprevăzute de 2.500 de lei, doar aproximativ doi din zece români spun că ar putea acoperi suma fără dificultăți. Pentru mulți, o astfel de situație ar însemna folosirea economiilor existente sau chiar apelarea la un împrumut.
În același timp, peste jumătate dintre respondenți afirmă că, atunci când apare o problemă financiară neașteptată, se bazează pe banii puși deoparte. Totuși, doar 37% spun că dețin efectiv economii sau un fond de urgență, ceea ce evidențiază diferența dintre intenția de a economisi și posibilitatea reală de a avea o rezervă financiară disponibilă.
Specialiștii atrag atenția că mulți oameni preferă încă să păstreze numerar în casă, în loc să folosească instrumente financiare dedicate economisirii. Deși această practică oferă senzația că banii sunt mereu la îndemână, ea nu aduce niciun randament și nu profită de avantajele pe care le oferă un cont de economii.
Oferta ING: dobândă de 8% în primele șase luni
Pentru a încuraja formarea unui obicei de economisire, ING oferă noilor clienți o dobândă de 8% pentru sumele de până la 50.000 de lei depuse într-un cont de economii, pe o perioadă de șase luni.
Dobânda este calculată zilnic și este plătită în fiecare lună, iar banii pot fi accesați pe toată durata economisirii. Deschiderea contului se poate face integral online, în aproximativ zece minute, prin aplicația Home’Bank sau într-un sediu ING.
Oferta vine într-o perioadă în care siguranța financiară cântărește tot mai mult în deciziile de zi cu zi. O rezervă de bani poate face diferența atunci când apar reparații neprevăzute, probleme medicale, pierderea temporară a veniturilor sau alte situații care necesită acces rapid la lichidități.
Ce alte beneficii primesc noii clienți
Pe lângă dobânda promoțională, noii clienți care îndeplinesc anumite condiții de utilizare a contului beneficiază și de mai multe facilități oferite de ecosistemul digital al băncii. Printre acestea se numără administrarea gratuită a contului curent, transferuri fără comisioane, retrageri gratuite de numerar de la orice bancomat din lume, precum și schimb valutar la curs preferențial pentru operațiuni efectuate prin Home’Bank, în limita unui plafon lunar.
De asemenea, plățile instant sunt disponibile permanent, indiferent de zi sau oră, ceea ce permite transferul rapid al banilor atunci când este nevoie.
Clienții existenți pot primi până la 2.000 de lei din recomandări
Banca a extins beneficiile și pentru cei care sunt deja clienți. Prin programul de recomandări, fiecare persoană care invită prieteni să își deschidă un cont ING poate primi câte 200 de lei pentru fiecare recomandare validată.
Programul permite maximum zece recomandări eligibile, ceea ce înseamnă că valoarea totală a recompenselor poate ajunge la 2.000 de lei.