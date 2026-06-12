Inflația a crescut din nou. Topul alimentelor, serviciilor și produselor care s-au scumpit cel mai mult, unele au preţuri cu peste 55% mai mari
Românii continuă să resimtă efectele valului de scumpiri, după ce rata anuală a inflației a urcat la 10,9% în luna mai 2026, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică. Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la energie electrică, chirii, combustibili și unele alimente de bază, în timp ce serviciile au continuat să se scumpească într-un ritm mai rapid decât bunurile de consum.
Energia și chiriile au cele mai mari scumpiri
Cea mai mare creștere de preț din economie a fost consemnată la energia electrică. Față de luna mai a anului trecut, românii plătesc cu 55,49% mai mult pentru curent.
Specialiștii explică această evoluție prin eliminarea schemelor de plafonare care au limitat artificial prețurile în ultimii ani. Începând cu august 2025, în calculul inflației a fost inclus efectul încetării plafonării energiei electrice prevăzute de OUG 6/2025.
Pe locul al doilea în topul scumpirilor se află chiriile, care au crescut cu 43,56% într-un singur an. Pentru mulți români care locuiesc în marile orașe, costul unei locuințe a devenit una dintre cele mai importante cheltuieli lunare.
Nici combustibilii nu au rămas pe loc. Motorina s-a scumpit cu 36,85%, iar benzina cu 30,55%, ceea ce se reflectă în costurile de transport și, indirect, în prețurile multor produse.
Cele mai mari scumpiri din ultimul an
|Produs / Serviciu
|Scumpire anuală
|Energie electrică
|+55,49%
|Chirii
|+43,56%
|Motorină
|+36,85%
|Benzină
|+30,55%
|Cafea
|+21,12%
|Apă, canal, salubritate
|+15,35%
|Reparații auto
|+15,31%
|Ouă
|+14,12%
Cafeaua conduce topul scumpirilor la alimente
În categoria produselor alimentare, cea mai mare majorare de preț a fost înregistrată la cafea. Față de mai 2025, prețul acesteia a crescut cu 21,12%. Pe următoarele locuri se află ouăle, cu o scumpire de 14,12%, laptele de vacă, cu 11,98%, și carnea de bovine, care costă acum cu 11,58% mai mult decât anul trecut.
Creșteri importante au fost înregistrate și la produsele zaharoase, miere, pâine, pește proaspăt, bere și vin. Pentru o familie obișnuită, aceste majorări înseamnă cheltuieli suplimentare aproape la fiecare cumpărătură făcută în supermarket.
Există și câteva vești bune
Nu toate produsele s-au scumpit. Datele INS arată că prețul cartofilor este mai mic cu 11,32% față de anul trecut. Reduceri au fost înregistrate și la făină (-4,38%), mălai (-5,27%), fasole boabe (-3,08%) și zahăr (-1,32%).
Totuși, aceste ieftiniri nu reușesc să compenseze impactul majorărilor de preț din alte categorii.
Serviciile continuă să se scumpească
Categoria serviciilor a înregistrat cea mai mare rată anuală de creștere, de 13,53%. Pe lângă chirii, românii plătesc mai mult pentru asistență medicală, servicii de igienă și cosmetică, transport urban, transport rutier și reparații.
Singura excepție importantă o reprezintă transportul aerian. Tarifele biletelor de avion sunt cu 9,92% mai mici decât în urmă cu un an, fiind singura categorie majoră de servicii care s-a ieftinit.
Datele publicate de INS arată că presiunile inflaționiste rămân ridicate, iar eliminarea plafonării la energie continuă să influențeze costul vieții. Pentru milioane de români, efectele se văd direct în facturi, chirii și cumpărăturile de zi cu zi, care consumă o parte tot mai mare din veniturile lunare.