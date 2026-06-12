Inflația a crescut din nou. Topul alimentelor, serviciilor și produselor care s-au scumpit cel mai mult, unele au preţuri cu peste 55% mai mari

Specialiștii explică această evoluție prin eliminarea schemelor de plafonare care au limitat artificial prețurile în ultimii ani. Începând cu august 2025, în calculul inflației a fost inclus efectul încetării plafonării energiei electrice prevăzute de OUG 6/2025.

Pe locul al doilea în topul scumpirilor se află chiriile, care au crescut cu 43,56% într-un singur an. Pentru mulți români care locuiesc în marile orașe, costul unei locuințe a devenit una dintre cele mai importante cheltuieli lunare.

Nici combustibilii nu au rămas pe loc. Motorina s-a scumpit cu 36,85%, iar benzina cu 30,55%, ceea ce se reflectă în costurile de transport și, indirect, în prețurile multor produse.

Cele mai mari scumpiri din ultimul an

Produs / Serviciu Scumpire anuală Energie electrică +55,49% Chirii +43,56% Motorină +36,85% Benzină +30,55% Cafea +21,12% Apă, canal, salubritate +15,35% Reparații auto +15,31% Ouă +14,12%

Cafeaua conduce topul scumpirilor la alimente

În categoria produselor alimentare, cea mai mare majorare de preț a fost înregistrată la cafea. Față de mai 2025, prețul acesteia a crescut cu 21,12%. Pe următoarele locuri se află ouăle, cu o scumpire de 14,12%, laptele de vacă, cu 11,98%, și carnea de bovine, care costă acum cu 11,58% mai mult decât anul trecut.

Creșteri importante au fost înregistrate și la produsele zaharoase, miere, pâine, pește proaspăt, bere și vin. Pentru o familie obișnuită, aceste majorări înseamnă cheltuieli suplimentare aproape la fiecare cumpărătură făcută în supermarket.

Există și câteva vești bune

Nu toate produsele s-au scumpit. Datele INS arată că prețul cartofilor este mai mic cu 11,32% față de anul trecut. Reduceri au fost înregistrate și la făină (-4,38%), mălai (-5,27%), fasole boabe (-3,08%) și zahăr (-1,32%).

Totuși, aceste ieftiniri nu reușesc să compenseze impactul majorărilor de preț din alte categorii.