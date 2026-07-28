Reduceri de până la 36% la Lidl: cum să construiești un coș de cumpărături consistent și variat

Selecția de mai jos beneficiază de prețurile accesibile și reducerile de până la 36% din oferta Lidl, valabilă până duminică, 02 august. Ce am produse am pus în acest coș:

Fructe și legume proaspete, reduceri de până la 36%:

pepene verde cu puțini sâmburi, per kg – 1,99 lei, reducere 33%;

mere Crimson Snow, per kg – 7,99 lei, reducere 36%;

tomate portocalii / galbene, per kg – 8,99 lei, reducere 30%;

lămâi, per kg – 8,99 lei, reducere 30%;

ciuperci Pleurotus, caserolă 500 g, 6,99 lei, reducere 30%.

Lactate și brânzeturi, reduceri de până la 25%:

lapte UHT Pilos, 3,5% grăsime, 1 L – 5,55 lei;

telemea de vacă maturată Pilos, 400 g – 11,99 lei, reducere 25%;

unt românesc nesărat, 83% grăsime – 7,49 lei, reducere 16% cu Lidl Plus;

cașcaval afumat Pilos, 500 g – 15,99 lei, reducere 21%.

Produse din cămară și pentru gătit, reduceri de până la 31%:

făină albă, 1 kg – 1,98 lei

năut, 1 kg – 6,59 lei, reducere 31% cu Lidl Plus;

fasole albă cu bob mic, 1 kg – 6,99 lei, reducere 21%;

mălai superior, 1 kg – 1,79 lei, reducere 18%;

zahăr brun, 500 g – 3,69 lei, reducere 17% cu Lidl Plus;

spaghete cu 12% ou, 400 g – 2,69 lei, reducere 30%.

Legume congelate, reduceri de până la 26%:

mazăre fină Freshona, 450 g – 3,99 lei;

amestec de legume pentru ciorbă de văcuță Cămara Noastră, 450 g – 2,99 lei, reducere 26%;

mix de legume condimentat în stil californian Freshona, 750 g – 8,49 lei, reducere 22%;

Carne și preparate di carne, reduceri de până la 34%:

pulpă de porc fără os, per 100 g – 1,49 lei, reducere 34% cu Lidl Plus;

mici de porc, 1 kg – 17,30 lei;

pui grill, per 100 g – 1,39 lei;

nuggets din piept de curcan Chef Select, 1 kg, 13,99 lei, reducere 23%.

Gustări și desert, reduceri de până la 28%:

Pizza Snack – 115 g, 2,79 lei, reducere 27% cu Lidl Plus;

wrap cu piept de pui, 230 g – 6,49 lei, reducere 14% cu Lidl Plus;

gogoașă umplută, cu gust de ciocolată și alune de pădure, 65 g – 1,99 lei, reducere 28%;

înghețată vafă Ballino, 55 g – 1,39 lei

Acest exemplu arată cum putem construi un coș de cumpărături consistent, cu produse de calitate din categorii variate, la un buget accesibil, beneficiind de prețurile Lidl, dar și de promoțiile și reducerile săptămânale disponibile, inclusiv în aplicația Lidl Plus. Importanța acestui echilibru între calitate și preț este confirmată și de aprecierea consumatorilor: Lidl a fost votat de clienți numărul 1 în România pentru cel mai bun raport calitate–preț la categoria Promoții și Reduceri, în cadrul studiului ICERTIAS Best Buy Award 2025/2026*. Rezultatul reflectă aprecierea românilor pentru combinația dintre prețurile accesibile și promoțiile recurente, care fac posibilă alcătuirea unui coș de cumpărături complet, adaptat nevoilor de zi cu zi.

*Conform cercetării ICERTIAS Best Buy Award 2025/2026, realizate de ICERTIAS, având la bază percepția consumatorilor și un eșantion de 1.200 de respondenți din 2025, cu vârsta 18+, din mediul urban și rural, din rândul lanțurilor comerciale, Lidl a fost desemnat Câștigător No. 1 la categoria Promoții și Reduceri la toate categoriile de produse. Studiul este disponibil pe: www.icertias.com/cert/ROMANIA-541XE97.