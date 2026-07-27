Concediul rămâne un lux pentru mulți români. Câți au avut bani să plece măcar o săptămână

Cu toate acestea, instituția subliniază că veniturile rămân, în general, reduse în raport cu necesarul pentru acoperirea consumului curent.

„În general, pentru majoritatea gospodăriilor, nivelul veniturilor pe care le realizează (…) este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum”, arată Institutul Național de Statistică.

Această realitate se reflectă și în posibilitatea familiilor de a face cheltuieli considerate neesențiale, precum concediile, activitățile culturale sau înlocuirea bunurilor din locuință.

Mai puțin de o treime dintre gospodării au avut bani pentru o săptămână de concediu

Datele INS arată că doar 29,4% dintre gospodării și-au permis, în 2025, o vacanță de o săptămână în afara locuinței.

Comparativ cu anul anterior, există o creștere, însă aceasta este una moderată. În 2024, ponderea gospodăriilor care au avut posibilitatea să plece în concediu era de 26,6%.

Situația este similară și în cazul activităților recreative.

Doar 14,9% dintre gospodării au declarat că și-au permis să meargă la teatru sau la cinema în cursul anului 2025, față de 12% în anul precedent.

Statisticile publicate de INS arată astfel că, deși există unele îmbunătățiri față de 2024, concediile și timpul petrecut în activități culturale continuă să fie accesibile pentru o parte redusă dintre gospodăriile din România.