Concediul rămâne un lux pentru mulți români. Câți au avut bani să plece măcar o săptămână
Vacanța de o săptămână în afara locuinței continuă să fie o cheltuială pe care multe familii din România nu și-o pot permite. Deși datele oficiale arată o ușoară îmbunătățire față de anul precedent în ceea ce privește nivelul de trai, posibilitatea de a acoperi cheltuielile de zi cu zi rămâne limitată pentru numeroase gospodării. Potrivit celor mai recente informații publicate de Institutul Național de Statistică (INS), doar o parte dintre români au reușit să plece în concediu în 2025, iar accesul la activități precum mersul la teatru sau la cinema continuă să fie redus.
- Tot mai multe gospodării spun că își acoperă cheltuielile, dar vacanțele rămân greu accesibile
- Mai puțin de o treime dintre gospodării au avut bani pentru o săptămână de concediu
- Achizițiile importante rămân dificile pentru multe familii
- Probleme la plata întreținerii și a facturilor curente
- Economii, împrumuturi și muncă suplimentară pentru acoperirea cheltuielilor
Tot mai multe gospodării spun că își acoperă cheltuielile, dar vacanțele rămân greu accesibile
Potrivit INS, 81,2% dintre gospodăriile din România au apreciat, în 2025, că reușesc să facă față cheltuielilor cu veniturile de care dispun. Procentul este mai mare decât cel înregistrat în 2024, când 78,2% dintre gospodării ofereau același răspuns.
Cu toate acestea, instituția subliniază că veniturile rămân, în general, reduse în raport cu necesarul pentru acoperirea consumului curent.
„În general, pentru majoritatea gospodăriilor, nivelul veniturilor pe care le realizează (…) este foarte scăzut în raport cu cheltuielile pe care trebuie să le facă pentru satisfacerea nevoilor de consum”, arată Institutul Național de Statistică.
Această realitate se reflectă și în posibilitatea familiilor de a face cheltuieli considerate neesențiale, precum concediile, activitățile culturale sau înlocuirea bunurilor din locuință.
Mai puțin de o treime dintre gospodării au avut bani pentru o săptămână de concediu
Datele INS arată că doar 29,4% dintre gospodării și-au permis, în 2025, o vacanță de o săptămână în afara locuinței.
Comparativ cu anul anterior, există o creștere, însă aceasta este una moderată. În 2024, ponderea gospodăriilor care au avut posibilitatea să plece în concediu era de 26,6%.
Situația este similară și în cazul activităților recreative.
Doar 14,9% dintre gospodării au declarat că și-au permis să meargă la teatru sau la cinema în cursul anului 2025, față de 12% în anul precedent.
Statisticile publicate de INS arată astfel că, deși există unele îmbunătățiri față de 2024, concediile și timpul petrecut în activități culturale continuă să fie accesibile pentru o parte redusă dintre gospodăriile din România.
Achizițiile importante rămân dificile pentru multe familii
Raportul mai arată că nici în ceea ce privește cumpărăturile pentru locuință situația nu este semnificativ diferită.
Dintre gospodăriile care au declarat că reușesc să își acopere cheltuielile curente, doar 10,4% și-au permis să înlocuiască mobilierul uzat sau demodat.
În același timp, 23,9% au cumpărat electrocasnice, iar 39,3% au reușit să își achiziționeze haine noi.
INS precizează că posibilitatea de a face astfel de cheltuieli este și mai redusă în cazul gospodăriilor conduse de agricultori sau de persoane aflate în șomaj.
Probleme la plata întreținerii și a facturilor curente
Pentru gospodăriile care nu reușesc să facă față cheltuielilor cu veniturile disponibile, plata facturilor rămâne o dificultate importantă. Potrivit datelor oficiale, 48,5% dintre aceste gospodării au declarat că nu își pot achita la timp serviciile legate de întreținerea locuinței.
Diferențele dintre mediul urban și cel rural sunt vizibile. În orașe, ponderea este de 39,4%, în timp ce în mediul rural ajunge la 54,5%. Situația este și mai dificilă în gospodăriile al căror cap de familie este șomer.
În acest caz, 55,2% au declarat că nu reușesc să își acopere cheltuielile, iar 74,1% spun că nu își pot plăti la timp întreținerea locuinței. În mediul urban, acest procent urcă la 76,8%.
De asemenea, 4,7% dintre gospodăriile aflate în dificultate financiară nu au putut achita la timp facturile pentru telefonie, televiziune, internet sau servicii de streaming.
Economii, împrumuturi și muncă suplimentară pentru acoperirea cheltuielilor
Pentru a depăși problemele financiare, o parte dintre gospodării au fost nevoite să apeleze la alte surse de bani. Datele INS arată că 9,8% dintre gospodăriile aflate în dificultate au folosit economiile pentru a acoperi cheltuielile curente.
În același timp, 2,7% au împrumutat bani de la rude sau prieteni, iar 8,4% au beneficiat de ajutoare financiare fără obligația de restituire. În cazul gospodăriilor conduse de șomeri, această pondere ajunge la 16,4%.
O altă soluție a fost creșterea volumului de muncă.
Potrivit statisticilor, 9,1% dintre gospodării au prestat muncă suplimentară pentru completarea veniturilor. Procentul este considerabil mai ridicat în cazul agricultorilor, unde ajunge la 30,4%, și al gospodăriilor conduse de șomeri, unde se ridică la 31,5%.