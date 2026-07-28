2.000 de roboți umanoizi vor lucra în fabricile de textile. Industria modei intră într-o nouă eră a automatizării VIDEO
Industria textilă se pregătește pentru una dintre cele mai importante transformări din ultimele decenii. După ce automatizarea a schimbat radical sectoare precum industria auto și cea electronică, acum a venit rândul fabricilor de confecții să adopte roboți umanoizi capabili să lucreze alături de oameni.
Compania chineză Jack Technology, unul dintre cei mai mari producători de mașini industriale de cusut, a anunțat că va introduce 2.000 de roboți umanoizi special adaptați pentru activitățile din fabricile de îmbrăcăminte. Proiectul este realizat în parteneriat cu Siemens și urmărește creșterea productivității, într-un moment în care producătorii sunt nevoiți să livreze mai rapid, să răspundă cererii pentru produse personalizate și să facă față costurilor tot mai ridicate.
Roboții umanoizi sunt pregătiți să preia sarcinile repetitive din fabrici
Spre deosebire de brațele robotice industriale clasice, care sunt montate într-un singur loc și execută aceeași operațiune la nesfârșit, roboții umanoizi sunt construiți pentru a se deplasa prin fabrică și pentru a utiliza infrastructura deja existentă.
Aceștia pot lucra în spații proiectate pentru oameni, folosind aceleași culoare, stații de lucru și echipamente, fără ca liniile de producție să fie reconstruite. Tocmai această flexibilitate îi transformă într-o soluție atractivă pentru fabricile care se confruntă cu lipsa forței de muncă și cu necesitatea de a automatiza activități repetitive.
Obiectivul Jack Technology este ambițios: compania estimează că integrarea inteligenței artificiale, a ingineriei digitale și a roboților umanoizi ar putea crește eficiența proceselor de fabricație cu cel puțin 30%.
Un test realizat de Siemens arată ce pot face deja acești roboți
Înainte de implementarea la scară largă, tehnologia a fost testată într-o fabrică Siemens din Erlangen, Germania. Acolo, compania britanică Neura Robotics a desfășurat un experiment de două săptămâni folosind robotul umanoid HMND 01, echipat cu tehnologia de inteligență artificială fizică dezvoltată de NVIDIA.
Robotul a primit o misiune aparent simplă, dar extrem de repetitivă pentru un angajat: să ridice lăzi, să le așeze pe banda transportoare și apoi să le mute într-o zonă de unde erau preluate de operatorii umani.
Rezultatele au fost peste așteptări. HMND 01 a manipulat aproximativ 60 de lăzi pe oră, a lucrat cu două dimensiuni diferite de containere și a reușit să execute operațiunile fără intervenție umană timp de peste opt ore pe zi. Mai mult, rata de succes a acțiunilor autonome de prindere și poziționare a depășit 90%, demonstrând că astfel de sisteme pot gestiona deja sarcini logistice repetitive în mediul industrial, scrie Interesting Engineering.
Automatizarea nu se oprește la roboții umanoizi
Transformarea fabricilor nu înseamnă doar apariția roboților care seamănă cu oamenii. Tot mai multe companii folosesc și roboți patrupezi pentru activități de inspecție și mentenanță în medii dificile.
Un exemplu este ANYmal, dezvoltat de compania ANYbotics, care poate patrula autonom prin fabrici chimice sau unități energetice, acolo unde temperaturile ridicate, substanțele periculoase sau spațiile greu accesibile pun în pericol siguranța angajaților.
Echipat cu camere termice, senzori acustici și sisteme bazate pe inteligență artificială, robotul poate detecta supraîncălzirea echipamentelor, identifica posibile scurgeri de gaze și realiza modele 3D detaliate ale instalațiilor industriale. Toate informațiile sunt transmise în timp real către operatori, ceea ce permite identificarea problemelor înainte ca acestea să provoace oprirea producției.
Fabrica viitorului va conecta oameni, roboți și inteligență artificială
Implementarea roboților nu înseamnă doar achiziționarea unor echipamente noi. Pentru ca aceștia să funcționeze eficient, este nevoie de o infrastructură digitală capabilă să coordoneze activitatea roboților, utilajelor și angajaților.
Siemens dezvoltă tocmai această platformă, bazată pe gemeni digitali, senzori inteligenți, rețele industriale, sisteme de control și software de administrare a flotelor de roboți. Scopul este ca toate componentele unei fabrici să comunice între ele și să poată reacționa automat la schimbările din procesul de producție.