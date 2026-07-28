2.000 de roboți umanoizi vor lucra în fabricile de textile. Industria modei intră într-o nouă eră a automatizării VIDEO

Roboții umanoizi sunt pregătiți să preia sarcinile repetitive din fabrici

Spre deosebire de brațele robotice industriale clasice, care sunt montate într-un singur loc și execută aceeași operațiune la nesfârșit, roboții umanoizi sunt construiți pentru a se deplasa prin fabrică și pentru a utiliza infrastructura deja existentă.

Aceștia pot lucra în spații proiectate pentru oameni, folosind aceleași culoare, stații de lucru și echipamente, fără ca liniile de producție să fie reconstruite. Tocmai această flexibilitate îi transformă într-o soluție atractivă pentru fabricile care se confruntă cu lipsa forței de muncă și cu necesitatea de a automatiza activități repetitive.

Obiectivul Jack Technology este ambițios: compania estimează că integrarea inteligenței artificiale, a ingineriei digitale și a roboților umanoizi ar putea crește eficiența proceselor de fabricație cu cel puțin 30%.

Un test realizat de Siemens arată ce pot face deja acești roboți

Înainte de implementarea la scară largă, tehnologia a fost testată într-o fabrică Siemens din Erlangen, Germania. Acolo, compania britanică Neura Robotics a desfășurat un experiment de două săptămâni folosind robotul umanoid HMND 01, echipat cu tehnologia de inteligență artificială fizică dezvoltată de NVIDIA.

Robotul a primit o misiune aparent simplă, dar extrem de repetitivă pentru un angajat: să ridice lăzi, să le așeze pe banda transportoare și apoi să le mute într-o zonă de unde erau preluate de operatorii umani.

Rezultatele au fost peste așteptări. HMND 01 a manipulat aproximativ 60 de lăzi pe oră, a lucrat cu două dimensiuni diferite de containere și a reușit să execute operațiunile fără intervenție umană timp de peste opt ore pe zi. Mai mult, rata de succes a acțiunilor autonome de prindere și poziționare a depășit 90%, demonstrând că astfel de sisteme pot gestiona deja sarcini logistice repetitive în mediul industrial, scrie Interesting Engineering.

Automatizarea nu se oprește la roboții umanoizi

Transformarea fabricilor nu înseamnă doar apariția roboților care seamănă cu oamenii. Tot mai multe companii folosesc și roboți patrupezi pentru activități de inspecție și mentenanță în medii dificile.