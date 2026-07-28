Cât costă o vacanță pe litoral în august 2026. Prețurile diferă cu mii de lei de la o stațiune la alta

Cât costă un sejur pe litoral în august

Potrivit datelor furnizate de Bibi Touroperator, cele mai accesibile oferte pentru perioada 1-15 august pornesc de la 936 de lei, în Eforie Nord, pentru un hotel de două stele fără servicii de masă.

La polul opus se află hotelurile premium cu servicii ultra all inclusive. Cel mai ridicat tarif ajunge la 8.775 de lei pentru cinci nopți în Olimp, în timp ce în Cap Aurora și Venus pachetele depășesc 8.000 de lei.

În Mamaia, unul dintre cele mai populare resorturi de pe litoral, prețurile variază între 1.384 și 7.826 de lei pentru două persoane, în funcție de categoria hotelului și de serviciile oferite.

Diferențele de preț dintre stațiuni

Tarifele pentru cinci nopți de cazare, pentru două persoane, sunt următoarele:

Mamaia: între 1.384 și 7.826 lei;

Eforie Nord: între 936 și 6.201 lei;

Techirghiol: între 1.654 și 3.198 lei;

Eforie Sud: între 1.372 și 4.211 lei;

Costinești: între 1.544 și 5.041 lei;

Olimp: între 1.814 și 8.775 lei;

Neptun: între 1.315 și 7.999 lei;

Jupiter: între 1.193 și 6.362 lei;

Cap Aurora: între 1.930 și 8.542 lei;

Venus: între 1.286 și 8.076 lei;

Saturn: între 1.275 și 6.309 lei;

Mangalia: între 1.657 și 6.408 lei;

2 Mai: între 1.431 și 2.522 lei;

Vama Veche: între 1.281 și 5.087 lei.

Hotelurile all-inclusive rămân în topul preferințelor

Chiar dacă presupun un buget mai mare, hotelurile cu servicii all-inclusive și ultra all inclusive continuă să fie cele mai căutate, în special de familiile cu copii.

Reprezentanții industriei turistice spun că mulți turiști preferă să plătească mai mult încă de la rezervare, dar să aibă incluse mesele, băuturile și facilitățile pentru copii, evitând astfel cheltuielile suplimentare din timpul vacanței.

În plus, multe hoteluri oferă gratuități pentru copii, nopți bonus sau reduceri care pot ajunge până la 30%, în funcție de perioada aleasă și de gradul de ocupare.