Cât costă o vacanță pe litoral în august 2026. Prețurile diferă cu mii de lei de la o stațiune la alta
Luna august rămâne cea mai căutată perioadă pentru vacanțele pe litoralul românesc, iar hotelierii au publicat deja tarifele pentru prima jumătate a lunii, considerată vârful sezonului estival. Deși costurile sunt ridicate în multe stațiuni, prețurile nu au crescut semnificativ față de luna iulie, iar în unele cazuri turiștii pot beneficia chiar și de reduceri consistente.
Diferențele dintre stațiuni și dintre tipurile de cazare sunt însă foarte mari. Pentru un sejur de cinci nopți, două persoane pot plăti de la mai puțin de 1.000 de lei până la aproape 9.000 de lei, în funcție de destinație și de serviciile incluse.
Cât costă un sejur pe litoral în august
Potrivit datelor furnizate de Bibi Touroperator, cele mai accesibile oferte pentru perioada 1-15 august pornesc de la 936 de lei, în Eforie Nord, pentru un hotel de două stele fără servicii de masă.
La polul opus se află hotelurile premium cu servicii ultra all inclusive. Cel mai ridicat tarif ajunge la 8.775 de lei pentru cinci nopți în Olimp, în timp ce în Cap Aurora și Venus pachetele depășesc 8.000 de lei.
În Mamaia, unul dintre cele mai populare resorturi de pe litoral, prețurile variază între 1.384 și 7.826 de lei pentru două persoane, în funcție de categoria hotelului și de serviciile oferite.
Diferențele de preț dintre stațiuni
Tarifele pentru cinci nopți de cazare, pentru două persoane, sunt următoarele:
- Mamaia: între 1.384 și 7.826 lei;
- Eforie Nord: între 936 și 6.201 lei;
- Techirghiol: între 1.654 și 3.198 lei;
- Eforie Sud: între 1.372 și 4.211 lei;
- Costinești: între 1.544 și 5.041 lei;
- Olimp: între 1.814 și 8.775 lei;
- Neptun: între 1.315 și 7.999 lei;
- Jupiter: între 1.193 și 6.362 lei;
- Cap Aurora: între 1.930 și 8.542 lei;
- Venus: între 1.286 și 8.076 lei;
- Saturn: între 1.275 și 6.309 lei;
- Mangalia: între 1.657 și 6.408 lei;
- 2 Mai: între 1.431 și 2.522 lei;
- Vama Veche: între 1.281 și 5.087 lei.
Hotelurile all-inclusive rămân în topul preferințelor
Chiar dacă presupun un buget mai mare, hotelurile cu servicii all-inclusive și ultra all inclusive continuă să fie cele mai căutate, în special de familiile cu copii.
Reprezentanții industriei turistice spun că mulți turiști preferă să plătească mai mult încă de la rezervare, dar să aibă incluse mesele, băuturile și facilitățile pentru copii, evitând astfel cheltuielile suplimentare din timpul vacanței.
În plus, multe hoteluri oferă gratuități pentru copii, nopți bonus sau reduceri care pot ajunge până la 30%, în funcție de perioada aleasă și de gradul de ocupare.
Vacanțele de weekend câștigă teren
Operatorii din turism spun că un fenomen tot mai vizibil în această vară este scăderea numărului de turiști în timpul săptămânii.
Dacă în anii trecuți hotelurile aveau un grad ridicat de ocupare de luni până duminică, acum cele mai multe rezervări se concentrează în weekend, când stațiunile devin mult mai aglomerate.
Potrivit reprezentanților agențiilor de turism, această schimbare este influențată atât de costurile mai mari ale concediilor, cât și de reducerea valorii voucherelor de vacanță și a numărului persoanelor care beneficiază de acestea.
Tot mai mulți turiști caută variante mai ieftine
Pe lângă hotelurile clasificate, o parte dintre români aleg unități de cazare mici sau vile din stațiuni precum Costinești, Vama Veche ori Mamaia Nord, unde speră să găsească prețuri mai avantajoase.
De asemenea, pentru a reduce cheltuielile, mulți preferă să își cumpere alimente din supermarket în loc să ia toate mesele la restaurant.
Chiar și în aceste condiții, hotelurile all inclusive continuă să aibă unele dintre cele mai ridicate grade de ocupare, semn că turiștii apreciază confortul și predictibilitatea costurilor pe durata sejurului.
Reprezentanții agențiilor de turism recomandă celor care încă nu și-au rezervat concediul să verifice ofertele disponibile prin intermediul agențiilor, deoarece inclusiv în plin sezon pot exista reduceri de ultim moment și pachete promoționale care reduc semnificativ costul unei vacanțe.