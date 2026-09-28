Cablu de frână de mână care îngheață: cum eliberezi sistemul fără să rupi mecanismul

Cum recunoști un cablu înghețat

Un indiciu evident este faptul că problema apare după o noapte rece, deși frâna de mână funcționa normal anterior. Maneta poate coborî fără rezistență, dar una sau ambele roți din spate rămân blocate. Alteori, maneta însăși poate părea rigidă.

Dacă mașina încearcă să se miște, dar partea din spate pare reținută, nu continua să accelerezi. Forțarea poate rupe cablul, poate deteriora saboții sau poate supraîncălzi rapid frânele dacă roata începe să se rotească doar parțial.

Cea mai sigură metodă este încălzirea treptată. Dacă mașina se află într-un garaj sau poate fi mutată fără a forța sistemul într-o zonă mai caldă, gheața se poate topi natural. În exterior poate fi utilizat aer cald moderat orientat către zona cablului sau mecanismului, evitând temperaturile extreme.

Apa clocotită nu este o soluție bună. Poate deteriora anumite componente, iar apa rămasă poate îngheța din nou la scurt timp. Flacăra deschisă trebuie exclusă complet din cauza riscului de incendiu și de deteriorare a furtunurilor, garniturilor și protecțiilor.

Cum previi repetarea problemei

Înghețarea cablului indică de multe ori că protecția acestuia nu mai este perfect etanșă. Învelișul exterior poate fi crăpat, iar garniturile de la capete pot permite pătrunderea apei. După ce sistemul se dezgheață, cablul trebuie inspectat.

Dacă problema revine, înlocuirea cablului este de regulă soluția corectă. Lubrifierea poate ajuta temporar în anumite situații, dar nu repară o cămașă deteriorată. Apa va continua să pătrundă și fenomenul se poate repeta la următoarea perioadă de ger.

În condiții de frig sever, dacă producătorul mașinii permite acest lucru și automobilul este parcat pe o suprafață sigură, poate fi util să eviți folosirea frânei de mână după ce mașina a trecut prin apă sau zăpadă. La o cutie manuală poate fi selectată o treaptă de viteză, iar la o transmisie automată poziția P, însă stabilitatea mașinii și recomandările producătorului au prioritate.