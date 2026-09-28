Cablu de frână de mână care îngheață: cum eliberezi sistemul fără să rupi mecanismul
Temperaturile negative pot transforma frâna de mână într-o problemă neașteptată, mai ales la automobilele care folosesc un cablu mecanic. Apa pătrunsă în cămașa cablului poate îngheța peste noapte și poate împiedica revenirea acestuia atunci când maneta este eliberată. Rezultatul poate fi o roată care rămâne blocată sau o frână care continuă să frece în mers.
Prima reacție poate fi să forțezi mașina să plece, însă aceasta este una dintre variantele care pot produce cele mai multe pagube. Cablul, mecanismul din tambur sau componentele etrierului pot fi deteriorate dacă sunt supuse unei forțe mari cât timp sunt înghețate.
Cum recunoști un cablu înghețat
Un indiciu evident este faptul că problema apare după o noapte rece, deși frâna de mână funcționa normal anterior. Maneta poate coborî fără rezistență, dar una sau ambele roți din spate rămân blocate. Alteori, maneta însăși poate părea rigidă.
Dacă mașina încearcă să se miște, dar partea din spate pare reținută, nu continua să accelerezi. Forțarea poate rupe cablul, poate deteriora saboții sau poate supraîncălzi rapid frânele dacă roata începe să se rotească doar parțial.
Cea mai sigură metodă este încălzirea treptată. Dacă mașina se află într-un garaj sau poate fi mutată fără a forța sistemul într-o zonă mai caldă, gheața se poate topi natural. În exterior poate fi utilizat aer cald moderat orientat către zona cablului sau mecanismului, evitând temperaturile extreme.
Apa clocotită nu este o soluție bună. Poate deteriora anumite componente, iar apa rămasă poate îngheța din nou la scurt timp. Flacăra deschisă trebuie exclusă complet din cauza riscului de incendiu și de deteriorare a furtunurilor, garniturilor și protecțiilor.
Cum previi repetarea problemei
Înghețarea cablului indică de multe ori că protecția acestuia nu mai este perfect etanșă. Învelișul exterior poate fi crăpat, iar garniturile de la capete pot permite pătrunderea apei. După ce sistemul se dezgheață, cablul trebuie inspectat.
Dacă problema revine, înlocuirea cablului este de regulă soluția corectă. Lubrifierea poate ajuta temporar în anumite situații, dar nu repară o cămașă deteriorată. Apa va continua să pătrundă și fenomenul se poate repeta la următoarea perioadă de ger.
În condiții de frig sever, dacă producătorul mașinii permite acest lucru și automobilul este parcat pe o suprafață sigură, poate fi util să eviți folosirea frânei de mână după ce mașina a trecut prin apă sau zăpadă. La o cutie manuală poate fi selectată o treaptă de viteză, iar la o transmisie automată poziția P, însă stabilitatea mașinii și recomandările producătorului au prioritate.
După eliberarea frânei, verifică dacă roțile se mișcă fără rezistență și dacă nu apare miros de material încins. O frână rămasă parțial blocată poate genera temperaturi foarte mari în câteva minute de mers.