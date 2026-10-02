RCA s-a scumpit din nou pentru autoturisme. Ce arată cele mai recente date ASF
Prima medie RCA pentru autoturisme a ajuns la 2.093 de lei în trimestrul al doilea din 2026, cu aproximativ 21% peste nivelul din aceeași perioadă a anului trecut. Datele publicate de Autoritatea de Supraveghere Financiară vizează asigurătorii autorizați și supravegheați de instituție, iar calculul folosește polițe pentru 12 luni, ajustate la clasa bonus-malus B0.
Ce arată scumpirea RCA pentru autoturisme
Comparativ cu primele trei luni din 2026, creșterea primei medii pentru autoturisme a fost de aproximativ 7%. ASF a prezentat aceste rezultate într-un comunicat publicat pe 2 octombrie, odată cu raportul privind evoluția pieței asigurărilor în primul semestru.
Valoarea de 2.093 de lei este un indicator statistic, nu un preț pe care îl plătește automat fiecare proprietar de mașină. Ajustarea la clasa B0 permite compararea evoluției tarifelor fără influența reducerilor sau a majorărilor asociate istoricului individual de daune.
Analiza separată a autoturismelor indică o creștere anuală de aproximativ 21% pentru persoanele fizice și de 17% pentru persoanele juridice. Raportat la trimestrul anterior, majorările au fost de circa 7%, respectiv 2,5%, potrivit raportului ASF.
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De ce au crescut costurile asigurărilor
ASF pune evoluția tarifelor pe seama costurilor cu despăgubirile și a cheltuielilor operaționale, influențate de inflație. În primul semestru din 2026, dauna medie RCA a crescut cu aproximativ 18% față de aceeași perioadă din 2025.
Pentru daunele materiale, despăgubirea medie plătită a fost cu 14% mai mare, deși numărul dosarelor a scăzut ușor, cu mai puțin de 1%. Astfel, presiunea financiară a crescut chiar și fără o majorare a numărului de dosare din această categorie.
Scumpirile nu au fost identice pentru toate vehiculele. În cazul celor destinate transportului de marfă, prima medie a ajuns la 4.698 de lei în trimestrul al doilea, cu aproximativ 6% peste nivelul de acum un an, dar cu circa 2% sub cel din primul trimestru.
De ce apar valori diferite pentru prima medie RCA
Pentru întregul portofoliu al asigurătorilor autorizați de ASF, polițele de 12 luni ajustate la B0 au avut o primă medie de 2.157 de lei în trimestrul al doilea. Creșterea anuală a fost de aproximativ 14%.
Separat, prima medie anualizată pentru întreaga piață, inclusiv sucursalele asigurătorilor din alte state, a fost de aproximativ 1.491 de lei în primul semestru, cu 15% mai mare decât în perioada similară din 2025. Acest indicator ia în calcul și polițele cu durate mai mici de un an, raportate la durata lor.
Cele două valori descriu grupuri de contracte și perioade diferite. Ele nu pot fi comparate direct pentru a stabili cât s-a scumpit asigurarea unui anumit șofer.
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Ce poți verifica dacă primești oferte RCA foarte mari
Proprietarii care primesc oferte ridicate pot verifica dacă îndeplinesc condițiile pentru mecanismul asiguratului cu risc ridicat, gestionat de BAAR. Sunt necesare cel puțin trei oferte valabile, de la asigurători diferiți, pentru polițe de 12 luni, fără decontare directă și fără acoperiri suplimentare.
Toate trebuie să depășească tariful de referință aferent categoriei solicitantului, ajustat cu coeficientul bonus-malus și înmulțit cu factorul 1,36. Comparația se face cu acest prag, nu cu suma plătită pentru polița din anul anterior.
BAAR verifică încadrarea, calculează prima recomandată și alocă un asigurător. Instituția nu emite ea însăși polița, iar procedura poate fi accesată prin platforma pentru asigurații cu risc ridicat.