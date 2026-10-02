RCA s-a scumpit din nou pentru autoturisme. Ce arată cele mai recente date ASF

Valoarea de 2.093 de lei este un indicator statistic, nu un preț pe care îl plătește automat fiecare proprietar de mașină. Ajustarea la clasa B0 permite compararea evoluției tarifelor fără influența reducerilor sau a majorărilor asociate istoricului individual de daune.

Analiza separată a autoturismelor indică o creștere anuală de aproximativ 21% pentru persoanele fizice și de 17% pentru persoanele juridice. Raportat la trimestrul anterior, majorările au fost de circa 7%, respectiv 2,5%, potrivit raportului ASF.

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De ce au crescut costurile asigurărilor

ASF pune evoluția tarifelor pe seama costurilor cu despăgubirile și a cheltuielilor operaționale, influențate de inflație. În primul semestru din 2026, dauna medie RCA a crescut cu aproximativ 18% față de aceeași perioadă din 2025.

Pentru daunele materiale, despăgubirea medie plătită a fost cu 14% mai mare, deși numărul dosarelor a scăzut ușor, cu mai puțin de 1%. Astfel, presiunea financiară a crescut chiar și fără o majorare a numărului de dosare din această categorie.

Scumpirile nu au fost identice pentru toate vehiculele. În cazul celor destinate transportului de marfă, prima medie a ajuns la 4.698 de lei în trimestrul al doilea, cu aproximativ 6% peste nivelul de acum un an, dar cu circa 2% sub cel din primul trimestru.

De ce apar valori diferite pentru prima medie RCA

Pentru întregul portofoliu al asigurătorilor autorizați de ASF, polițele de 12 luni ajustate la B0 au avut o primă medie de 2.157 de lei în trimestrul al doilea. Creșterea anuală a fost de aproximativ 14%.