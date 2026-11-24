Eritritolul, îndulcitorul prezent în numeroase produse fără zahăr

Eritritolul este un compus organic utilizat ca alternativă la zahărul obișnuit încă din anii 1990. Are un gust dulce asemănător zahărului, dar furnizează foarte puține calorii și nu produce o creștere semnificativă a nivelului de insulină. Din acest motiv, a devenit popular în industria alimentară, în special în cazul produselor destinate persoanelor care urmăresc să reducă aportul de zahăr sau carbohidrați.

Substanța se găsește în mod natural în anumite fructe, printre care perele și strugurii. De asemenea, organismul uman produce cantități mici de eritritol pornind de la glucoză. Totuși, prezența sa naturală nu înseamnă automat că un consum ridicat este lipsit de riscuri.

Îndulcitorul poate fi întâlnit în băuturi răcoritoare fără zahăr, batoane proteice, dulciuri și produse promovate pentru dietele keto. Popularitatea sa a crescut tocmai datorită promisiunii de a păstra gustul dulce fără aportul caloric asociat zahărului.

Problema este că efectele consumului regulat, pe perioade îndelungate, nu sunt încă suficient de bine cunoscute. Cercetările din ultimii ani au identificat concentrații mai mari de eritritol în sângele unor persoane cu obezitate, diabet și afecțiuni cardiovasculare.

Cercetătorii coordonați de endocrinologul Ao Zhong, de la Huazhong University of Science and Technology din China, atrag atenția asupra acestei situații. Persoanele care consumă frecvent îndulcitori de acest tip se pot confrunta deja cu probleme cardiovasculare, ceea ce face importantă înțelegerea eventualelor efecte suplimentare asupra sănătății.

Ce legătură au concentrațiile de eritritol din sânge cu riscul de AVC

Noul studiu a folosit metoda randomizării mendeliene pentru a analiza posibila relație dintre nivelurile de eritritol din sânge și riscul de accident vascular cerebral. Această metodă utilizează variații genetice asociate unor caracteristici biologice pentru a investiga posibile relații cauzale, oferind informații suplimentare față de simpla observare a unei asocieri statistice.

Potrivit rezultatelor, persoanele cu o predispoziție genetică pentru concentrații mai ridicate de eritritol în sânge au prezentat șanse cu aproape 25% mai mari de a suferi un AVC ischemic. Acesta este tipul de accident vascular cerebral provocat de blocarea unui vas de sânge care alimentează creierul, de regulă printr-un cheag.