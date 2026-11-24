Îndulcitorul folosit în produse fără zahăr ar putea crește riscul de AVC. Ce au descoperit cercetătorii despre eritritol
Un îndulcitor folosit frecvent în băuturile fără zahăr, batoanele proteice și produsele destinate dietelor sărace în carbohidrați ar putea avea efecte neașteptate asupra sănătății creierului. Este vorba despre eritritol, un înlocuitor al zahărului apreciat pentru aportul caloric foarte redus și pentru faptul că nu determină creșteri importante ale insulinei. O serie de cercetări recente indică însă o posibilă legătură între concentrațiile ridicate ale acestei substanțe în sânge și riscul de accident vascular cerebral (AVC).
Un studiu publicat în revista The International Journal of Molecular Sciences identifică o asociere genetică între nivelurile de eritritol din sânge și probabilitatea unui AVC ischemic. Rezultatele nu demonstrează că un consum obișnuit de produse care conțin acest îndulcitor provoacă accidente vasculare, dar adaugă noi întrebări privind efectele sale pe termen lung.
Eritritolul, îndulcitorul prezent în numeroase produse fără zahăr
Eritritolul este un compus organic utilizat ca alternativă la zahărul obișnuit încă din anii 1990. Are un gust dulce asemănător zahărului, dar furnizează foarte puține calorii și nu produce o creștere semnificativă a nivelului de insulină. Din acest motiv, a devenit popular în industria alimentară, în special în cazul produselor destinate persoanelor care urmăresc să reducă aportul de zahăr sau carbohidrați.
Substanța se găsește în mod natural în anumite fructe, printre care perele și strugurii. De asemenea, organismul uman produce cantități mici de eritritol pornind de la glucoză. Totuși, prezența sa naturală nu înseamnă automat că un consum ridicat este lipsit de riscuri.
Îndulcitorul poate fi întâlnit în băuturi răcoritoare fără zahăr, batoane proteice, dulciuri și produse promovate pentru dietele keto. Popularitatea sa a crescut tocmai datorită promisiunii de a păstra gustul dulce fără aportul caloric asociat zahărului.
Problema este că efectele consumului regulat, pe perioade îndelungate, nu sunt încă suficient de bine cunoscute. Cercetările din ultimii ani au identificat concentrații mai mari de eritritol în sângele unor persoane cu obezitate, diabet și afecțiuni cardiovasculare.
Cercetătorii coordonați de endocrinologul Ao Zhong, de la Huazhong University of Science and Technology din China, atrag atenția asupra acestei situații. Persoanele care consumă frecvent îndulcitori de acest tip se pot confrunta deja cu probleme cardiovasculare, ceea ce face importantă înțelegerea eventualelor efecte suplimentare asupra sănătății.
Ce legătură au concentrațiile de eritritol din sânge cu riscul de AVC
Noul studiu a folosit metoda randomizării mendeliene pentru a analiza posibila relație dintre nivelurile de eritritol din sânge și riscul de accident vascular cerebral. Această metodă utilizează variații genetice asociate unor caracteristici biologice pentru a investiga posibile relații cauzale, oferind informații suplimentare față de simpla observare a unei asocieri statistice.
Potrivit rezultatelor, persoanele cu o predispoziție genetică pentru concentrații mai ridicate de eritritol în sânge au prezentat șanse cu aproape 25% mai mari de a suferi un AVC ischemic. Acesta este tipul de accident vascular cerebral provocat de blocarea unui vas de sânge care alimentează creierul, de regulă printr-un cheag.
Cercetătorii au identificat și câteva mecanisme biologice care ar putea explica această asociere. Printre ele se numără inflamația, stresul oxidativ, hipoxia, adică reducerea aportului de oxigen la nivelul țesuturilor, și afectarea vaselor de sânge.
Analizele au evidențiat în mod repetat trei gene care ar putea avea un rol important în aceste procese: MMP9, TLR4 și HIF1A. Acestea sunt implicate în mecanisme biologice asociate inflamației, răspunsului la stres și afectării țesuturilor.
Autorii studiului avertizează însă că rezultatele nu trebuie interpretate drept dovadă directă că eritritolul consumat prin alimente provoacă AVC. Concentrațiile măsurate în sânge pot fi influențate și de producția naturală a organismului, de metabolism și de modul în care rinichii elimină substanța.
Cu toate acestea, cercetarea adaugă un nou semnal de atenție într-un domeniu în care dovezile privind siguranța consumului pe termen lung sunt încă incomplete.
Cercetările anterioare au identificat efecte asupra coagulării sângelui
Studiul publicat în 2026 nu este primul care ridică semne de întrebare privind eritritolul. În 2023, o cercetare care a inclus peste 2.000 de adulți din Statele Unite a constatat că persoanele cu niveluri ridicate ale substanței în sânge aveau un risc aproape dublu de evenimente cardiovasculare majore, precum infarctul sau AVC-ul, în următorii trei ani.
În cadrul unui experiment-pilot de dimensiuni reduse, opt persoane sănătoase au consumat 30 de grame de eritritol. Ulterior, concentrația substanței în sânge a crescut de aproximativ 1.000 de ori, iar nivelurile ridicate s-au menținut mai mult de două zile.
În 2024, o altă echipă de cercetători a comparat efectele consumului de eritritol cu cele ale glucozei asupra a 20 de voluntari sănătoși. Participanții care au primit eritritol au înregistrat, la rândul lor, o creștere de peste 1.000 de ori a concentrației plasmatice a substanței. În plus, cercetătorii au observat o reactivitate mai mare a trombocitelor, celulele sanguine implicate în formarea cheagurilor.
Un alt studiu, realizat în 2025 de cercetători de la University of Colorado Boulder, a investigat efectele eritritolului asupra celulelor care formează bariera protectoare dintre sânge și sistemul nervos central. Experimentele de laborator au indicat posibile efecte dăunătoare asupra acestor celule.
Bariera hemato-encefalică are un rol esențial în protejarea creierului, deoarece controlează trecerea substanțelor din sânge către țesutul nervos. Orice afectare a funcționării sale poate avea consecințe asupra sănătății sistemului nervos.
Fiziologul Auburn Berry, unul dintre autorii cercetării, a explicat că îngustarea vaselor de sânge și reducerea capacității organismului de a descompune cheagurile pot contribui la creșterea riscului de AVC.
O cercetare genetică publicată în 2025, care a analizat datele a 8.167 de persoane din Europa, a identificat rezultate asemănătoare. Participanții cu variante genetice asociate unor concentrații mai mari de eritritol au prezentat șanse cu aproape 16% mai mari de AVC ischemic și cu aproximativ 8% mai mari de boală coronariană.
Un studiu clinic ar putea clarifica efectele consumului de eritritol
Deși rezultatele obținute până acum justifică investigații suplimentare, cercetătorii nu au stabilit încă dacă eritritolul consumat în mod obișnuit provoacă direct probleme cardiovasculare sau accidente vasculare cerebrale.
O parte importantă a dovezilor provine din studii observaționale, analize genetice și experimente realizate în laborator. Acestea pot identifica mecanisme și asocieri relevante, dar nu oferă singure un răspuns definitiv despre consecințele consumului alimentar asupra oamenilor.
În 2025, fiziologul Christopher DeSouza a recomandat prudență în privința consumului de îndulcitori fără aport caloric semnificativ, inclusiv eritritol, având în vedere rezultatele cercetărilor epidemiologice și observațiile obținute în laborator.
Între timp, la University of California, Davis, este în desfășurare un studiu clinic care încearcă să clarifice mai bine această problemă. Cercetarea folosește un protocol randomizat de tip crossover, în care participanții vor consuma, pe perioade separate de câte două săptămâni, băuturi îndulcite cu eritritol și, respectiv, aspartam.
Ulterior, oamenii de știință vor măsura activarea și aderența trombocitelor, precum și indicatorii asociați inflamației vasculare. Compararea rezultatelor ar putea oferi informații mai clare despre efectele consumului de eritritol asupra mecanismelor implicate în formarea cheagurilor și sănătatea vaselor de sânge.