Încep testele cu avioanele de luptă autonome care vor zbura alături de piloții umani. Țara care ia inițiativa VIDEO
Forțele Aeriene ale Statelor Unite au primit primele două aeronave dezvoltate în cadrul programului Collaborative Combat Aircraft, o etapă importantă pentru testarea unor avioane fără pilot care ar urma să opereze împreună cu avioanele de luptă pilotate. Modelele dezvoltate de Anduril și General Atomics vor fi folosite pentru a vedea cum pot fi integrate efectiv în operațiuni și cât de ușor pot fi operate și întreținute în condiții de luptă.
Primele aeronave au ajuns la Creech Air Force Base, în Nevada. Anduril YFQ-44A, cunoscut sub numele Fury, a fost livrat în august, în timp ce General Atomics YFQ-42A, numit Vengeance, a ajuns la bază în săptămâna precedentă publicării informațiilor. Fury a intrat deja în etapa de experimentare operațională, iar Forțele Aeriene americane pregătesc teste similare pentru Vengeance, scrie Interesting Engineering.
Avioane fără pilot care pot zbura alături de F-35
Collaborative Combat Aircraft, prescurtat CCA, sunt aeronave fără pilot proiectate să funcționeze într-o manieră semi-autonomă. Ele au dimensiuni și caracteristici de zbor apropiate de cele ale avioanelor clasice și pot transporta diferite tipuri de echipamente sau armament, în funcție de misiunea pentru care sunt configurate.
Conceptul este construit în jurul colaborării dintre un avion pilotat și una sau mai multe aeronave autonome. În loc ca pilotul să controleze fiecare mișcare a dronei, acesta îi poate transmite o comandă generală. De exemplu, îi poate cere să se deplaseze la o anumită distanță în fața formației, să caute anumite obiective și să transmită informațiile obținute.
CCA ar urma să calculeze singure ruta, să mențină formația și să evite obstacolele, executând în același timp instrucțiunile primite de la pilot. Astfel, omul rămâne factorul care stabilește ce trebuie făcut, în timp ce aeronava autonomă execută sarcina.
Fury și Vengeance pot deveni extensii ale avioanelor pilotate
Unul dintre obiectivele programului este crearea unei forțe aeriene în care aeronavele fără pilot să poată prelua unele dintre misiunile care ar expune inutil un pilot și un avion de luptă foarte scump.
Un F-35 ar putea acționa ca un fel de centru de coordonare pentru mai multe CCA, trimițându-le înainte pentru recunoaștere sau pentru a transporta armament. În acest scenariu, aeronava pilotată poate rămâne la distanță, în timp ce dronele se apropie de zona periculoasă.
CCA pot fi configurate inclusiv ca platforme pentru transportul unor rachete AIM-120 AMRAAM destinate utilizării în cadrul misiunilor aeriene. Ele ar putea avea însă și roluri care nu presupun atacuri directe, precum supravegherea, recunoașterea, războiul electronic, transmiterea comunicațiilor sau folosirea ca ținte false.
Ideea din spatele programului este legată și de conceptul de „attritable mass”. Aeronavele CCA ar trebui să fie suficient de accesibile pentru a putea fi folosite în situații cu risc ridicat, fără ca pierderea lor să însemne și pierderea unui pilot.
SUA testează acum cât de ușor pot fi folosite în operațiuni reale
Primirea aeronavelor Fury și Vengeance nu înseamnă că acestea sunt deja pregătite pentru utilizarea pe scară largă în conflicte. Pentru Forțele Aeriene americane, următoarea etapă este să afle cum pot fi integrate concret în operațiuni și ce resurse sunt necesare pentru folosirea lor.
Printre întrebările la care trebuie găsite răspunsuri se numără numărul de persoane necesare pentru operarea unui grup de CCA și numărul de aeronave pe care le poate coordona simultan un singur pilot. De asemenea, militarii trebuie să stabilească de unde pot fi operate aceste aeronave, cum pot fi realimentate și reînarmate și ce infrastructură este necesară pentru întreținerea lor.
Un aspect important este că, potrivit Forțelor Aeriene americane, deciziile privind folosirea armamentului vor rămâne la oameni. CCA nu ar urma să decidă singure când să deschidă focul, chiar dacă pot executa autonom o serie de sarcini după ce primesc instrucțiuni.
Programul CCA intră într-o etapă decisivă
Faptul că ambele modele concurente au ajuns în mâinile Forțelor Aeriene permite trecerea de la dezvoltarea propriu-zisă la experimentarea în condiții operaționale. Militarii vor putea compara modul în care Fury și Vengeance se comportă atunci când sunt folosite alături de aeronave pilotate și când trebuie să îndeplinească sarcini în cadrul aceleiași misiuni.
Șeful Statului Major al Forțelor Aeriene americane, generalul Ken Wilsbach, a declarat că Fury și Vengeance vor face parte din unitatea operațională experimentală, în timp ce secretarul Forțelor Aeriene, Troy Meink, a descris livrarea celor două aeronave drept un pas spre construirea viitorului operațional al programului.
Pentru moment, cea mai importantă etapă nu este însă folosirea lor în luptă, ci aflarea modului în care pot fi operate eficient. SUA trebuie să stabilească inclusiv câte astfel de aeronave poate coordona un pilot, ce infrastructură este necesară și cât de bine funcționează colaborarea dintre oameni și aeronavele autonome. Rezultatele acestor teste vor contribui la stabilirea modului în care CCA vor fi integrate în forțele aeriene americane în anii următori.