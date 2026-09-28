Încep testele cu avioanele de luptă autonome care vor zbura alături de piloții umani. Țara care ia inițiativa VIDEO

Avioane fără pilot care pot zbura alături de F-35

Collaborative Combat Aircraft, prescurtat CCA, sunt aeronave fără pilot proiectate să funcționeze într-o manieră semi-autonomă. Ele au dimensiuni și caracteristici de zbor apropiate de cele ale avioanelor clasice și pot transporta diferite tipuri de echipamente sau armament, în funcție de misiunea pentru care sunt configurate.

Conceptul este construit în jurul colaborării dintre un avion pilotat și una sau mai multe aeronave autonome. În loc ca pilotul să controleze fiecare mișcare a dronei, acesta îi poate transmite o comandă generală. De exemplu, îi poate cere să se deplaseze la o anumită distanță în fața formației, să caute anumite obiective și să transmită informațiile obținute.

CCA ar urma să calculeze singure ruta, să mențină formația și să evite obstacolele, executând în același timp instrucțiunile primite de la pilot. Astfel, omul rămâne factorul care stabilește ce trebuie făcut, în timp ce aeronava autonomă execută sarcina.

Fury și Vengeance pot deveni extensii ale avioanelor pilotate

Unul dintre obiectivele programului este crearea unei forțe aeriene în care aeronavele fără pilot să poată prelua unele dintre misiunile care ar expune inutil un pilot și un avion de luptă foarte scump.

Un F-35 ar putea acționa ca un fel de centru de coordonare pentru mai multe CCA, trimițându-le înainte pentru recunoaștere sau pentru a transporta armament. În acest scenariu, aeronava pilotată poate rămâne la distanță, în timp ce dronele se apropie de zona periculoasă.

CCA pot fi configurate inclusiv ca platforme pentru transportul unor rachete AIM-120 AMRAAM destinate utilizării în cadrul misiunilor aeriene. Ele ar putea avea însă și roluri care nu presupun atacuri directe, precum supravegherea, recunoașterea, războiul electronic, transmiterea comunicațiilor sau folosirea ca ținte false.

Ideea din spatele programului este legată și de conceptul de „attritable mass”. Aeronavele CCA ar trebui să fie suficient de accesibile pentru a putea fi folosite în situații cu risc ridicat, fără ca pierderea lor să însemne și pierderea unui pilot.