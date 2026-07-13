Mai mulți porumbei au primit mini-rucsacuri și camere video. Ce au descoperit oamenii de știință în urma experimentului
O echipă de cercetători a echipat mai mulți porumbei cu camere video miniaturale și rucsacuri speciale pentru a observa modul în care își folosesc vederea în timpul zborului. Rezultatele au contrazis o ipoteză acceptată de mult timp și ar putea contribui la dezvoltarea unor drone autonome mult mai performante.
Studiul arată că porumbeii nu își țin ochii complet nemișcați în timpul zborului, așa cum se credea până acum. Dimpotrivă, păsările efectuează mișcări lente și foarte fine ale globilor oculari, ceea ce le-ar permite să obțină informații suplimentare despre mediul înconjurător și să navigheze mai eficient, scrie Popular Science.
Camere video montate pe cap și un rucsac de doar 27 de grame
Pentru a observa comportamentul păsărilor în condiții reale de zbor, cercetătorii au echipat peste zece porumbei cu un sistem miniatural de înregistrare.
Camera video era montată pe capul păsării cu ajutorul unei mici huse, iar în rucsacul special erau amplasate un computer miniatural și senzori capabili să înregistreze orientarea și mișcările corpului. Întregul echipament cântărea aproximativ 27 de grame, suficient de ușor pentru a nu afecta zborul porumbeilor.
Datele colectate au oferit o perspectivă fără precedent asupra modului în care păsările își folosesc vederea în timpul deplasării.
Porumbeii își mișcă ochii chiar și în timpul zborului
Până acum, biologii presupuneau că păsările cu ochii poziționați lateral evită să își miște globii oculari în timpul zborului, deoarece aceste mișcări ar putea perturba informațiile vizuale generate de deplasare. Observațiile au arătat însă exact contrariul.
În loc să își fixeze complet privirea, porumbeii realizează mișcări lente ale ochilor pentru a compensa imaginea aflată în continuă mișcare. Acest mecanism le poate ajuta să distingă mai bine detaliile din peisaj și să identifice repere utile pentru orientare.
Cercetătorii cred că această strategie contribuie la precizia cu care păsările se deplasează și evită obstacolele.
O surpriză și în timpul aterizării
Experimentul a scos la iveală un alt comportament interesant. În momentul în care se apropie de locul de aterizare, porumbeii își orientează ochii spre interior.
Această mișcare le-ar permite să beneficieze de vederea stereoscopică, mecanism prin care creierul combină imaginile primite de la fiecare ochi pentru a estima cu precizie distanțele și adâncimea.
Până acum, un astfel de comportament fusese documentat în principal la unele păsări răpitoare, ceea ce face descoperirea cu atât mai importantă.
Descoperirea ar putea influența generația următoare de drone
Rezultatele studiului nu sunt importante doar pentru biologie. Ele ar putea avea aplicații directe în dezvoltarea dronelor și a roboților zburători autonomi.
În prezent, majoritatea dronelor folosesc camere fixe pentru a estima viteza, direcția de deplasare și riscul de coliziune. Porumbeii demonstrează însă că modificarea subtilă a direcției privirii oferă informații suplimentare despre mediul înconjurător, crescând precizia navigației.
Cercetătorii consideră că reproducerea acestui mecanism în sistemele de vedere artificială ar putea permite construirea unor drone capabile să se deplaseze mai eficient prin spații complexe, apropiindu-se de performanțele păsărilor în zbor.