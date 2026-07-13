Mai mulți porumbei au primit mini-rucsacuri și camere video. Ce au descoperit oamenii de știință în urma experimentului

Camere video montate pe cap și un rucsac de doar 27 de grame

Pentru a observa comportamentul păsărilor în condiții reale de zbor, cercetătorii au echipat peste zece porumbei cu un sistem miniatural de înregistrare.

Camera video era montată pe capul păsării cu ajutorul unei mici huse, iar în rucsacul special erau amplasate un computer miniatural și senzori capabili să înregistreze orientarea și mișcările corpului. Întregul echipament cântărea aproximativ 27 de grame, suficient de ușor pentru a nu afecta zborul porumbeilor.

Datele colectate au oferit o perspectivă fără precedent asupra modului în care păsările își folosesc vederea în timpul deplasării.

Porumbeii își mișcă ochii chiar și în timpul zborului

Până acum, biologii presupuneau că păsările cu ochii poziționați lateral evită să își miște globii oculari în timpul zborului, deoarece aceste mișcări ar putea perturba informațiile vizuale generate de deplasare. Observațiile au arătat însă exact contrariul.

În loc să își fixeze complet privirea, porumbeii realizează mișcări lente ale ochilor pentru a compensa imaginea aflată în continuă mișcare. Acest mecanism le poate ajuta să distingă mai bine detaliile din peisaj și să identifice repere utile pentru orientare.

Cercetătorii cred că această strategie contribuie la precizia cu care păsările se deplasează și evită obstacolele.

O surpriză și în timpul aterizării

Experimentul a scos la iveală un alt comportament interesant. În momentul în care se apropie de locul de aterizare, porumbeii își orientează ochii spre interior.