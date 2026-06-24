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Mai multe avioane europene, verificate de urgenţă de autorităţi din cauza unor fisuri la structura aripilor. Ce risc există pentru zboruri

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Mai multe avioane europene, verificate de urgenţă de autorităţi din cauza unor fisuri la structura aripilor. Ce risc există pentru zboruri
Autoritățile europene verifică unele dintre cele mai mari avioane de pasageri din lume (Foto: Profimedia)

Agenția Europeană pentru Siguranța Aeriană (EASA) a dispus verificări suplimentare pentru 16 aeronave Airbus A380, inclusiv controale de urgență pentru cinci dintre acestea, după identificarea unor fisuri în structura aripilor, într-o zonă esențială pentru rezistența și stabilitatea aparatului de zbor.

Cuprins
  1. Cinci aeronave, inspectate înainte de următorul zbor
  2. Unde au fost descoperite fisurile
  3. Există un pericol pentru pasageri?
  4. Airbus A380, unul dintre cele mai impresionante avioane din lume

Cinci aeronave, inspectate înainte de următorul zbor

Autoritatea europeană de reglementare în domeniul aviației a emis o directivă de urgență care obligă operatorii să efectueze inspecții suplimentare la anumite aeronave Airbus A380. Potrivit producătorului Airbus, măsura vizează 16 avioane, dintre care 15 aparțin companiei Emirates și unul companiei australiene Qantas.

Situația este considerată suficient de importantă încât cinci aeronave Emirates trebuie verificate imediat, înainte de a mai efectua vreun zbor comercial. Restul aparatelor vor intra într-un program accelerat de control tehnic.

Unde au fost descoperite fisurile

Problema a fost identificată în zona lonjeroanelor aripilor, elemente structurale care funcționează asemenea unei coloane vertebrale pentru întreaga aripă. Aceste componente preiau o mare parte din solicitările mecanice generate în timpul decolării, aterizării și zborului.

În ultimii doi ani, Airbus și autoritățile de reglementare au emis mai multe instrucțiuni de verificare pentru anumite secțiuni ale lonjeroanelor din față și din spate ale aripilor. Noile descoperiri au determinat însă EASA să extindă controalele și să solicite verificări suplimentare.

Specialiștii explică faptul că apariția unor fisuri nu înseamnă automat că aeronava este nesigură pentru zbor, însă astfel de defecte trebuie identificate și remediate înainte de a se extinde.

Celebrul Airbus A380 (Foto: Profimedia)

Celebrul Airbus A380 (Foto: Profimedia)

Există un pericol pentru pasageri?

Experții din domeniul aviației subliniază că sistemul de siguranță aeronautică este construit tocmai pentru a detecta din timp asemenea probleme. Inspecțiile preventive sunt o practică obișnuită în industria aviatică și reprezintă unul dintre motivele pentru care transportul aerian rămâne cel mai sigur mijloc de transport.

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În prezent, nu există informații care să indice că pasagerii sau echipajele s-ar fi aflat în pericol imediat. Directiva EASA are caracter preventiv și urmărește eliminarea oricărui risc înainte ca acesta să poată afecta exploatarea aeronavelor.

Airbus A380, unul dintre cele mai impresionante avioane din lume

Airbus A380 este cel mai mare avion de pasageri construit vreodată, putând transporta peste 500 de persoane în configurația standard și chiar peste 800 în variantele cu densitate maximă. Modelul este utilizat în special pe rutele foarte aglomerate dintre Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Australia.

Deși producția sa a fost oprită în 2021, sute de astfel de aeronave continuă să opereze zilnic pe marile aeroporturi ale lumii. Tocmai din acest motiv, orice directivă de siguranță care vizează A380 atrage atenția industriei aviatice la nivel global și este tratată cu maximă seriozitate de companii și autorități.

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