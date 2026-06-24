Mai multe avioane europene, verificate de urgenţă de autorităţi din cauza unor fisuri la structura aripilor. Ce risc există pentru zboruri

Situația este considerată suficient de importantă încât cinci aeronave Emirates trebuie verificate imediat, înainte de a mai efectua vreun zbor comercial. Restul aparatelor vor intra într-un program accelerat de control tehnic.

Unde au fost descoperite fisurile

Problema a fost identificată în zona lonjeroanelor aripilor, elemente structurale care funcționează asemenea unei coloane vertebrale pentru întreaga aripă. Aceste componente preiau o mare parte din solicitările mecanice generate în timpul decolării, aterizării și zborului.

În ultimii doi ani, Airbus și autoritățile de reglementare au emis mai multe instrucțiuni de verificare pentru anumite secțiuni ale lonjeroanelor din față și din spate ale aripilor. Noile descoperiri au determinat însă EASA să extindă controalele și să solicite verificări suplimentare.

Specialiștii explică faptul că apariția unor fisuri nu înseamnă automat că aeronava este nesigură pentru zbor, însă astfel de defecte trebuie identificate și remediate înainte de a se extinde.

Există un pericol pentru pasageri?

Experții din domeniul aviației subliniază că sistemul de siguranță aeronautică este construit tocmai pentru a detecta din timp asemenea probleme. Inspecțiile preventive sunt o practică obișnuită în industria aviatică și reprezintă unul dintre motivele pentru care transportul aerian rămâne cel mai sigur mijloc de transport.

În prezent, nu există informații care să indice că pasagerii sau echipajele s-ar fi aflat în pericol imediat. Directiva EASA are caracter preventiv și urmărește eliminarea oricărui risc înainte ca acesta să poată afecta exploatarea aeronavelor.

Airbus A380, unul dintre cele mai impresionante avioane din lume

Airbus A380 este cel mai mare avion de pasageri construit vreodată, putând transporta peste 500 de persoane în configurația standard și chiar peste 800 în variantele cu densitate maximă. Modelul este utilizat în special pe rutele foarte aglomerate dintre Europa, Orientul Mijlociu, Asia și Australia.