Noul Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ține pasul cu iPhone 18 Pro. Primele teste arată cât de puternice vor fi telefoanele Android din 2027
Qualcomm a prezentat Snapdragon 8 Elite Gen 6 și Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, noile procesoare care vor ajunge pe unele dintre cele mai puternice telefoane Android din următoarea perioadă. Iar primele teste sunt suficient de spectaculoase încât să pună noua generație foarte aproape de A20 Pro din iPhone 18 Pro. Jurnalistul Christian de Looper de la BGR a testat versiunea Extreme pe un dispozitiv de referință Qualcomm, iar rezultatele arată un salt important mai ales la nivelul performanței grafice.
Comparația cu iPhone 18 Pro este cu atât mai interesantă cu cât atât Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, cât și noul A20 Pro de la Apple sunt produse folosind un proces de fabricație de 2 nanometri. În testele preliminare, cipul Qualcomm rămâne în urmă la performanța single-core, însă ajunge practic la același nivel în multi-core. Totuși, există o precizare importantă: Snapdragon a fost testat într-un dispozitiv construit special de Qualcomm pentru demonstrații, nu într-un telefon disponibil comercial.
Qualcomm trece pentru prima dată de pragul de 5 GHz pe mobil
Snapdragon 8 Elite Gen 6 și versiunea Elite Extreme Gen 6 folosesc arhitectura proprie Oryon și o configurație cu opt nuclee. Două dintre acestea sunt nuclee Prime care pot ajunge până la 5 GHz, iar celelalte șase sunt nuclee Performance cu frecvențe de până la 4 GHz. Potrivit Qualcomm, acesta este primul procesor mobil care ajunge la pragul de 5 GHz.
Compania susține că varianta Extreme oferă o creștere de 13% a performanței procesorului și o eficiență energetică îmbunătățită cu 37% față de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cipul este compatibil atât cu memoria LPDDR5X, cât și cu LPDDR6, poate lucra cu până la 24 GB RAM și suportă stocare UFS 5.0.
În Geekbench 6, dispozitivul testat de BGR a obținut în medie 4.287 de puncte în single-core și 12.791 de puncte în multi-core. Pentru comparație, RedMagic 11S Pro, unul dintre cele mai rapide telefoane cu Snapdragon 8 Elite Gen 5 testate de publicație, a obținut 3.815 puncte, respectiv 12.148. Galaxy S26 Ultra a ajuns la 3.685 de puncte în single-core și 11.198 în multi-core.
Asta înseamnă că noul Snapdragon este cu aproximativ 16% mai rapid decât Galaxy S26 Ultra în single-core și cu circa 14% în multi-core în aceste teste. Diferența față de generația anterioară este mai modestă în multi-core, dar rămâne vizibilă.
Snapdragon și A20 Pro sunt aproape la egalitate în multi-core
Comparația care atrage însă cel mai mult atenția este cea cu iPhone 18 Pro, care folosește noul cip A20 Pro produs tot în tehnologie de 2 nm.
Potrivit rezultatelor citate de BGR, A20 Pro ajunge la aproximativ 4.735 de puncte în single-core și aproximativ 12.800 în multi-core. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 rămâne astfel cu aproximativ 9–10% în urmă în testele single-core, dar diferența în multi-core devine aproape neglijabilă.
Un alt test BGR, realizat folosind Geekbench 7, a produs rezultate puțin diferite, dar păstrează aceeași tendință: A20 Pro domină single-core, în timp ce diferența în multi-core este foarte mică. În acel test, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a obținut 4.155 de puncte în single-core și 12.455 în multi-core, iar A20 Pro din iPhone 18 Pro a ajuns la 4.735, respectiv 12.545.
Diferențele dintre seturile de rezultate sunt un motiv în plus pentru a nu interpreta benchmarkurile drept un verdict definitiv asupra telefoanelor. Versiunile aplicațiilor de testare, configurațiile hardware și răcirea pot influența rezultatele.
GPU-ul aduce unul dintre cele mai mari salturi
Cea mai impresionantă evoluție pare să fie în zona grafică. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a obținut între 9.830 și 9.984 de puncte în cele mai bune rulări ale testului 3DMark Wild Life Extreme. RedMagic 11S Pro, echipat cu generația anterioară, a ajuns la 8.116 puncte, ceea ce înseamnă un progres de aproximativ 21–23%.
Față de Galaxy S26 Ultra, care a înregistrat 7.802 puncte în același test, avantajul noului cip ajunge la aproximativ 26–28%. Comparativ cu A19 Pro din iPhone 17 Pro, care a obținut 5.865 de puncte, diferența de performanță grafică brută este și mai mare.
Qualcomm introduce și Adreno Neural Fusion, o tehnologie care folosește AI pentru funcții precum super-resolution și generarea de cadre. Compania a integrat și suport hardware pentru ray tracing, Unreal Engine 5 Lumen, MegaLights și Nanite. Noul GPU beneficiază de 18 MB de memorie Adreno High-Performance Memory pe varianta Extreme și de nuclee Adreno Matrix dedicate procesării AI.
Direcția este importantă mai ales pentru gaming. Qualcomm lucrează inclusiv la drivere GPU oficiale care ar putea permite telefoanelor Android să ruleze mai bine jocuri de PC, iar Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 este unul dintre procesoarele pe care aceste tehnologii ar putea avea cel mai mult sens.
Testele reale vor depinde foarte mult de răcirea telefoanelor
Există însă un mare asterisc lângă toate aceste cifre. Dispozitivul folosit în testele BGR este unul de referință Qualcomm, construit special pentru a demonstra capacitățile cipului. Nu este un smartphone pe care îl vei găsi în magazine, iar sistemul de răcire, alimentarea și limitele termice pot fi foarte diferite față de cele ale unui telefon comercial.
Problema s-a văzut deja pe dispozitivele cu Snapdragon 8 Elite Gen 5. În testele BGR, stabilitatea în Wild Life Extreme a variat de la doar 45,8% pe Galaxy S26 până la 81% pe RedMagic 11S Pro, acesta din urmă având răcire activă cu ventilator. Cu alte cuvinte, același procesor poate oferi performanțe foarte diferite în funcție de telefonul în care este instalat.
Mai mult, un alt dispozitiv de referință Snapdragon testat de BGR s-a încălzit puternic în sarcini solicitante. Cele două nuclee la 5 GHz au nevoie de multă energie, astfel că dimensiunea bateriei și sistemul de răcire vor conta enorm pentru menținerea performanței.
Primele telefoane sunt deja pe drum. Xiaomi 18 Pro și Xiaomi 18 Pro Max folosesc Snapdragon 8 Elite Gen 6, respectiv versiunea Extreme. Modelul Pro Max vine inclusiv cu o baterie de 8.500 mAh, tocmai genul de configurație în care Qualcomm ar putea demonstra cât din performanța măsurată pe dispozitivele de referință poate fi păstrată într-un telefon real.
Pe hârtie, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 arată suficient de puternic pentru ca telefoanele Android premium să concureze direct cu iPhone 18 Pro. A20 Pro păstrează avantajul clar în single-core, însă Qualcomm a redus aproape complet diferența în multi-core și pare să fi făcut un salt considerabil în performanța GPU. Testul cu adevărat relevant va veni însă odată cu telefoanele comerciale, când vom vedea ce se întâmplă cu aceste cifre după câteva minute de gaming, filmare sau alte sarcini intensive.