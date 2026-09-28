Noul Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 ține pasul cu iPhone 18 Pro. Primele teste arată cât de puternice vor fi telefoanele Android din 2027

Qualcomm trece pentru prima dată de pragul de 5 GHz pe mobil

Snapdragon 8 Elite Gen 6 și versiunea Elite Extreme Gen 6 folosesc arhitectura proprie Oryon și o configurație cu opt nuclee. Două dintre acestea sunt nuclee Prime care pot ajunge până la 5 GHz, iar celelalte șase sunt nuclee Performance cu frecvențe de până la 4 GHz. Potrivit Qualcomm, acesta este primul procesor mobil care ajunge la pragul de 5 GHz.

Compania susține că varianta Extreme oferă o creștere de 13% a performanței procesorului și o eficiență energetică îmbunătățită cu 37% față de Snapdragon 8 Elite Gen 5. Cipul este compatibil atât cu memoria LPDDR5X, cât și cu LPDDR6, poate lucra cu până la 24 GB RAM și suportă stocare UFS 5.0.

În Geekbench 6, dispozitivul testat de BGR a obținut în medie 4.287 de puncte în single-core și 12.791 de puncte în multi-core. Pentru comparație, RedMagic 11S Pro, unul dintre cele mai rapide telefoane cu Snapdragon 8 Elite Gen 5 testate de publicație, a obținut 3.815 puncte, respectiv 12.148. Galaxy S26 Ultra a ajuns la 3.685 de puncte în single-core și 11.198 în multi-core.

Asta înseamnă că noul Snapdragon este cu aproximativ 16% mai rapid decât Galaxy S26 Ultra în single-core și cu circa 14% în multi-core în aceste teste. Diferența față de generația anterioară este mai modestă în multi-core, dar rămâne vizibilă.

Snapdragon și A20 Pro sunt aproape la egalitate în multi-core

Comparația care atrage însă cel mai mult atenția este cea cu iPhone 18 Pro, care folosește noul cip A20 Pro produs tot în tehnologie de 2 nm.

Potrivit rezultatelor citate de BGR, A20 Pro ajunge la aproximativ 4.735 de puncte în single-core și aproximativ 12.800 în multi-core. Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 rămâne astfel cu aproximativ 9–10% în urmă în testele single-core, dar diferența în multi-core devine aproape neglijabilă.

Un alt test BGR, realizat folosind Geekbench 7, a produs rezultate puțin diferite, dar păstrează aceeași tendință: A20 Pro domină single-core, în timp ce diferența în multi-core este foarte mică. În acel test, Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 a obținut 4.155 de puncte în single-core și 12.455 în multi-core, iar A20 Pro din iPhone 18 Pro a ajuns la 4.735, respectiv 12.545.