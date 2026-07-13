Bateria auto în 2026: de ce chimia contează mai mult decât „kWh” în broșură

Piața globală a bateriilor a ajuns deja într-o etapă în care nu mai există o singură soluție dominantă pentru toate tipurile de vehicule. LFP a depășit jumătate din bateriile instalate la nivel global în automobilele electrice în 2025, în timp ce variantele NMC și NCA rămân importante pentru mașinile care au nevoie de densitate energetică ridicată. În paralel, apar baterii sodiu-ion, anozi cu o proporție mai mare de siliciu, chimii cu mangan și soluții semi-solide, fiecare cu propriile promisiuni și compromisuri. Din acest motiv, cifra mare scrisă lângă abrevierea kWh spune tot mai puțin atunci când este analizată singură.

Ce spune capacitatea în kWh și ce lasă în afara broșurii

Kilowatt-ora exprimă cantitatea de energie pe care bateria o poate stoca, dar nu spune cât de mare, grea sau eficientă este bateria respectivă. Un acumulator de 80 kWh poate cântări semnificativ mai mult decât altul cu aceeași capacitate, în funcție de densitatea energetică a celulelor și de cantitatea de structură, cabluri, conducte de răcire și elemente de protecție necesare. Masa suplimentară afectează consumul, frânarea, comportamentul dinamic, uzura anvelopelor și energia necesară pentru fiecare accelerare.

Trebuie făcută și diferența dintre capacitatea brută și cea netă sau utilizabilă. Producătorii nu permit întotdeauna accesul la întreaga energie stocată fizic în celule. O parte este păstrată sub forma unui tampon inferior, pentru ca bateria să nu ajungă la o descărcare reală completă, iar altă parte poate fi rezervată în zona superioară pentru a limita tensiunea maximă și degradarea. O baterie prezentată drept una de 82 kWh poate oferi, de exemplu, aproximativ 77 kWh utilizabili, în timp ce alta, declarată la 79 kWh, poate pune la dispoziția șoferului aproape întreaga capacitate. Diferența reală de autonomie poate deveni astfel mult mai mică decât sugerează broșura.

Capacitatea nu trebuie confundată nici cu puterea. O baterie mare nu este automat o baterie care se încarcă repede și nici una care poate livra multă putere motorului în orice condiții. Pentru încărcare contează rata C, rezistența internă, temperatura celulelor și toleranța chimiei la deplasarea rapidă a ionilor. Un acumulator de 100 kWh care primește 200 kW este încărcat, în acel moment, la o rată de aproximativ 2C. O baterie de 50 kWh care acceptă aceiași 200 kW este solicitată la aproximativ 4C, ceea ce reprezintă un regim mult mai dificil pentru celule.

La fel de importantă este curba de încărcare. Valoarea maximă de 250, 350 sau 500 kW poate fi menținută doar într-un interval limitat al nivelului de încărcare. După acel punct, sistemul reduce puterea pentru a controla temperatura și tensiunea celulelor. Un automobil care atinge 300 kW pentru câteva zeci de secunde poate petrece mai mult timp la stație decât unul care nu depășește 230 kW, dar păstrează peste 200 kW pe o porțiune mai lungă a sesiunii. Pentru utilizarea reală, timpul de la 10 la 80% și puterea medie din acel interval sunt mai relevante decât recordul instantaneu.

Nici arhitectura de 800 de volți nu reprezintă, singură, o garanție. Tensiunea ridicată permite transferarea aceleiași puteri cu un curent mai mic, reducând pierderile și cantitatea de căldură produsă în conductoare. Totuși, avantajul poate fi exploatat numai dacă bateria, electronica de putere, cablurile și sistemul termic sunt proiectate pentru un asemenea regim. Altfel, cifra rămâne mai degrabă o caracteristică tehnică impresionantă decât un beneficiu constant la fiecare stație.

LFP, NMC și NCA nu urmăresc aceleași priorități

Bateriile LFP, prescurtare de la litiu-fier-fosfat, au devenit în 2026 una dintre cele mai importante soluții pentru automobilele electrice. Ele nu folosesc nichel sau cobalt în catod, au un cost structural mai mic și, în general, suportă un număr mare de cicluri de încărcare și descărcare. Stabilitatea lor termică este mai bună decât în cazul multor chimii bogate în nichel, ceea ce poate simplifica protecția pachetului și reduce riscul propagării rapide a unui incident de la o celulă la alta.