Baterie AGM pusă greșit pe mașină cu Start-Stop: ce probleme apar și cum le eviți

Ce înseamnă montarea greșită a unei baterii AGM

Cea mai frecventă eroare este înlocuirea unei baterii AGM cu una convențională. Mașina poate porni normal, dar acumulatorul obișnuit nu este proiectat pentru ciclurile dese ale sistemului Start-Stop. După câteva luni, capacitatea scade, funcția se dezactivează, iar pornirile devin tot mai greoaie.

Poate apărea și situația inversă: este montată o baterie AGM pe un automobil care avea din fabrică EFB sau baterie clasică, fără verificarea compatibilității. AGM suportă tensiuni de încărcare specifice și este sensibilă la temperaturi ridicate. Dacă alternatorul și regulatorul nu folosesc profilul potrivit, bateria poate rămâne permanent subîncărcată sau poate fi solicitată excesiv.

Poziția fizică este importantă. Bateria trebuie fixată rigid, deoarece vibrațiile pot deteriora plăcile interne. Dacă este montată în habitaclu sau portbagaj, furtunul de ventilare trebuie conectat corect. Chiar dacă AGM este etanșată, supapa de siguranță poate evacua gaze în situații anormale.

Bornele trebuie strânse corect, fără forțare și fără accesorii introduse improvizat între papuc și bornă. Un contact imperfect produce căderi de tensiune, încălzire și erori electronice. La bateriile cu senzor inteligent pe borna negativă, consumatorii suplimentari trebuie conectați astfel încât curentul să treacă prin senzor, altfel sistemul nu mai poate calcula corect energia consumată.

De ce Start-Stop poate rămâne dezactivat după înlocuire

După montarea bateriei, calculatorul trebuie să știe că acumulatorul este nou. Fără resetarea sau înregistrarea lui, sistemul poate continua să limiteze încărcarea pe baza stării vechii baterii. Start-Stop rămâne indisponibil, iar utilizatorul presupune că noul acumulator este defect.

La unele mașini, adaptarea se face automat după mai multe drumuri. La altele este obligatorie o procedură de diagnoză. Trebuie introduse capacitatea în amperi-oră, tehnologia AGM și uneori numărul de serie sau producătorul. Informația permite calculatorului să refacă estimarea stării de încărcare și să aplice strategia corectă.

O baterie AGM nouă nu este întotdeauna complet încărcată în momentul cumpărării. Dacă a stat mult pe raft, poate avea nevoie de încărcare lentă înainte de montare. Alternatorul mașinii nu este conceput să recupereze rapid o descărcare profundă, mai ales în timpul drumurilor scurte.