CATL construiește peste 200 de stații de schimbare a bateriei pe lună. China vrea să transforme alimentarea EV într-o oprire de cinci minute

Pentru o țară precum România, unde discuțiile despre infrastructura de încărcare sunt încă intense, modelul chinez ridică o întrebare interesantă: ar fi mai eficient să investim în încărcătoare tot mai puternice sau în stații unde bateria este schimbată?

De ce China pariază pe schimbarea bateriei

CATL dezvoltă rețeaua Choco-SEB împreună cu producători auto locali și urmărește să ajungă la aproximativ 3.000 de stații în China până la finalul lui 2026.

Rețeaua acoperă deja sute de orașe, iar compania consideră că schimbarea bateriei poate deveni o alternativă importantă pentru transportul comercial și pentru șoferii care nu vor să piardă timp la încărcare.

Avantajul principal este viteza. O încărcare ultra-rapidă poate dura 10-20 de minute în condiții ideale, dar schimbarea bateriei poate reduce oprirea la câteva minute.

Sistemul are și alte avantaje. Bateriile pot fi încărcate lent într-un depozit, în condiții controlate, ceea ce poate reduce stresul asupra celulelor. Stația poate gestiona temperaturile și poate încărca acumulatorii atunci când energia este mai ieftină.

Pentru flotele comerciale, taxiuri și vehicule de livrare, timpul pierdut la încărcare are un cost direct. O mașină care stă o oră la priză nu produce venituri în acea perioadă.

CATL susține că schimbarea bateriei va avea un rol important în transportul comercial și pregătește extinderea tehnologiei și în Europa prin parteneriate internaționale.