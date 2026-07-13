CATL construiește peste 200 de stații de schimbare a bateriei pe lună. China vrea să transforme alimentarea EV într-o oprire de cinci minute
În timp ce Europa și Statele Unite investesc masiv în încărcătoare tot mai rapide, China accelerează o altă soluție pentru automobilele electrice: schimbarea completă a bateriei. CATL, cel mai mare producător mondial de baterii, a ajuns la 2.000 de stații de schimbare și continuă extinderea cu peste 200 de locații noi în fiecare lună.
Ideea este simplă: în loc să aștepți ca bateria să se încarce, schimbi acumulatorul descărcat cu unul încărcat în câteva minute. Procesul seamănă cu alimentarea unei mașini clasice la benzinărie, dar implică automatizarea completă a manipulării bateriei.
Pentru o țară precum România, unde discuțiile despre infrastructura de încărcare sunt încă intense, modelul chinez ridică o întrebare interesantă: ar fi mai eficient să investim în încărcătoare tot mai puternice sau în stații unde bateria este schimbată?
De ce China pariază pe schimbarea bateriei
CATL dezvoltă rețeaua Choco-SEB împreună cu producători auto locali și urmărește să ajungă la aproximativ 3.000 de stații în China până la finalul lui 2026.
Rețeaua acoperă deja sute de orașe, iar compania consideră că schimbarea bateriei poate deveni o alternativă importantă pentru transportul comercial și pentru șoferii care nu vor să piardă timp la încărcare.
Avantajul principal este viteza. O încărcare ultra-rapidă poate dura 10-20 de minute în condiții ideale, dar schimbarea bateriei poate reduce oprirea la câteva minute.
Sistemul are și alte avantaje. Bateriile pot fi încărcate lent într-un depozit, în condiții controlate, ceea ce poate reduce stresul asupra celulelor. Stația poate gestiona temperaturile și poate încărca acumulatorii atunci când energia este mai ieftină.
Pentru flotele comerciale, taxiuri și vehicule de livrare, timpul pierdut la încărcare are un cost direct. O mașină care stă o oră la priză nu produce venituri în acea perioadă.
CATL susține că schimbarea bateriei va avea un rol important în transportul comercial și pregătește extinderea tehnologiei și în Europa prin parteneriate internaționale.
Ar funcționa schimbarea bateriei și în România?
Problema principală nu este tehnologia, ci standardizarea. Pentru ca un sistem de schimbare a bateriei să funcționeze la scară mare, producătorii trebuie să accepte aceleași dimensiuni, conexiuni și mecanisme de prindere.
În China, acest lucru este posibil deoarece producătorii dezvoltă automobile special pentru astfel de ecosisteme. În Europa, fiecare marcă are propriile platforme, baterii și strategii.
Există totuși domenii unde schimbarea bateriei ar putea avea sens și pe piața europeană. Vehiculele comerciale, taxiurile și flotele de curierat ar putea beneficia cel mai mult.
Pentru utilizatorul obișnuit, problema este mai complexă. O baterie nu este doar un rezervor de energie, ci una dintre componentele care influențează performanța și valoarea mașinii. Proprietarii trebuie să aibă încredere că bateria primită este într-o stare similară cu cea predată.
CATL încearcă să rezolve acest lucru prin monitorizare software și gestionarea centralizată a acumulatorilor. Stația poate urmări istoricul bateriei, ciclurile de încărcare și starea de sănătate.
Dacă modelul se extinde, conceptul de proprietate asupra mașinii electrice s-ar putea schimba. În loc să cumperi permanent bateria, ai putea plăti pentru energie și acces la un ecosistem de acumulatori.
Pentru România, unde extinderea infrastructurii rapide necesită investiții mari, schimbarea bateriei rămâne mai degrabă o soluție de nișă. Totuși, evoluția Chinei arată că viitorul mobilității electrice nu are o singură direcție.
Unele regiuni vor construi rețele uriașe de încărcare, altele vor folosi baterii interschimbabile. Ceea ce contează este reducerea timpului pierdut și crearea unei experiențe cât mai apropiate de alimentarea tradițională.