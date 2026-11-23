Cum au ajuns trei modele Kia să câștige în aceeași seară

EV2 a primit premiul pentru cea mai bună mașină sub 30.000 de euro, EV5 a câștigat la SUV-uri compacte, iar K4 Sportswagon la clasa compactă. Concursul este organizat de Auto Bild și Bild am Sonntag. Selecția finală a pornit de la votul cititorilor, iar finaliștii au fost evaluați de juriu pe circuitul DEKRA Lausitzring. Din 90 de mașini nominalizate, 27 au trecut în finală, câte trei în nouă categorii.

Rezultatul contează și prin criterii: evaluarea a inclus calități precum comportamentul rutier, confortul și ușurința de utilizare. Trofeul este o comparație în cadrul concursului, la categoria respectivă. Nu îți spune singur ce costuri vei avea timp de cinci ani, dacă ai suficient loc pentru scaune de copil sau ce timpi de încărcare vei obține într-o dimineață rece pe autostradă. Acolo începe testul tău de cumpărător.

E și motivul pentru care victoria EV2 în categoria de preț spune altceva decât victoria lui EV5 într-o categorie definită prin tipul de mașină. Fiecare a fost comparat cu alți finaliști și sub altă etichetă.

De ce cele trei modele rezolvă nevoi diferite

EV2 e modelul pe care îl poți evalua ca mașină pentru oraș și navetă. Verifică cât de ușor intră pe un loc îngust, ce autonomie are versiunea pe care o poți cumpăra și dacă ai o soluție obișnuită de încărcare. EV5 se adresează unei discuții diferite, în care spațiul pentru pasageri și bagaje, confortul la drum lung și opririle de încărcare au o pondere mai mare. Un SUV electric nu trebuie judecat cu aceleași criterii ca o mașină urbană doar pentru că ambele au baterie.

K4 Sportswagon păstrează în discuție breakul, o alegere utilă pentru cine vrea un portbagaj accesibil fără să aleagă forma unui SUV. Dacă îți înlocuiești mașina de familie, compară înălțimea pragului de încărcare și forma podelei, nu doar cifra oficială de volum. Premiile oferă trei motive să treci Kia pe lista de test. Alegerea între ele depinde de utilizarea reală și de configurațiile disponibile local.