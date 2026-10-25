Musk acuză Ucraina că a încălcat regulile Starlink folosindu-i tehnologia „pentru a ucide oameni”, iar Kievul reacționează

Ce îi reproșează Elon Musk armatei ucrainene

Într-un mesaj publicat pe X, Musk susține că Starlink este un serviciu comercial civil, a cărui folosire pentru atacuri ofensive cu drone nu a fost permisă. „Armata ucraineană a încălcat condițiile de utilizare ale Starlink și l-a folosit pentru atacuri ofensive cu drone pentru a ucide oameni”, a scris acesta.

Șeful SpaceX spune că posibilitatea respectivă a fost blocată. În același mesaj, el separă Starlink de Starshield și afirmă că deciziile privind sistemul militar aparțin guvernului american. Această distincție este centrală în disputa privind cine a ordonat restricțiile.

De ce ucrainenii contestă explicația lui Musk

Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean pentru tehnologii de apărare, susține că terminalele comerciale Starlink din Ucraina aveau deja limite de funcționare la viteze de deplasare de 70–90 km/h, iar serviciul nu funcționează pe teritoriul Rusiei. În aceste condiții, spune el, Ucraina nu putea folosi Starlink comercial pentru atacurile la distanță medie și mare invocate în dispută.

Serhii Sternenko, voluntar și fost consilier în Ministerul Apărării, aduce o altă explicație, relatată de Interfax-Ucraina: pentru funcționarea în mișcare, terminalele trebuiau înscrise pe o listă specială și conectate la Starshield. El susține că operațiunile cu drone care necesitau comunicații prin satelit se desfășurau exclusiv prin acest sistem. Explicația lui vizează tocmai diferența dintre un cont comercial și accesul militar autorizat.

Separat, restricțiile raportate pe front au inclus un prag de aproximativ 160 km/h. Era vorba despre viteza de deplasare a terminalului, nu despre viteza internetului. Potrivit oficialilor ucraineni citați de Reuters, limita afecta inclusiv dronele folosite pentru interceptarea atacurilor rusești.

Care este diferența dintre Starlink, Starshield și Starship

Starlink este serviciul comercial de internet prin satelit al SpaceX. Furnizează conexiuni pentru persoane, companii și instituții. Faptul că un militar folosește o conexiune pentru comunicații nu înseamnă automat că serviciul este autorizat pentru integrarea într-un sistem de armament.