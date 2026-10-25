Musk acuză Ucraina că a încălcat regulile Starlink folosindu-i tehnologia „pentru a ucide oameni”, iar Kievul reacționează
Elon Musk acuză armata ucraineană că a încălcat condițiile de utilizare ale Starlink, folosind serviciul comercial pentru atacuri cu drone. Explicația sa este contestată de reprezentanți ucraineni, care spun că asemenea operațiuni foloseau Starshield, serviciul destinat utilizărilor guvernamentale și militare.
Disputa continuă chiar dacă autoritățile ucrainene au anunțat restabilirea conexiunilor. Pentru a înțelege acuzațiile, contează atât diferența dintre cele două servicii SpaceX, cât și natura restricțiilor care au afectat operațiunile de pe front.
Ce îi reproșează Elon Musk armatei ucrainene
Într-un mesaj publicat pe X, Musk susține că Starlink este un serviciu comercial civil, a cărui folosire pentru atacuri ofensive cu drone nu a fost permisă. „Armata ucraineană a încălcat condițiile de utilizare ale Starlink și l-a folosit pentru atacuri ofensive cu drone pentru a ucide oameni”, a scris acesta.
Șeful SpaceX spune că posibilitatea respectivă a fost blocată. În același mesaj, el separă Starlink de Starshield și afirmă că deciziile privind sistemul militar aparțin guvernului american. Această distincție este centrală în disputa privind cine a ordonat restricțiile.
De ce ucrainenii contestă explicația lui Musk
Serhii Beskrestnov, consilier al președintelui ucrainean pentru tehnologii de apărare, susține că terminalele comerciale Starlink din Ucraina aveau deja limite de funcționare la viteze de deplasare de 70–90 km/h, iar serviciul nu funcționează pe teritoriul Rusiei. În aceste condiții, spune el, Ucraina nu putea folosi Starlink comercial pentru atacurile la distanță medie și mare invocate în dispută.
Serhii Sternenko, voluntar și fost consilier în Ministerul Apărării, aduce o altă explicație, relatată de Interfax-Ucraina: pentru funcționarea în mișcare, terminalele trebuiau înscrise pe o listă specială și conectate la Starshield. El susține că operațiunile cu drone care necesitau comunicații prin satelit se desfășurau exclusiv prin acest sistem. Explicația lui vizează tocmai diferența dintre un cont comercial și accesul militar autorizat.
Separat, restricțiile raportate pe front au inclus un prag de aproximativ 160 km/h. Era vorba despre viteza de deplasare a terminalului, nu despre viteza internetului. Potrivit oficialilor ucraineni citați de Reuters, limita afecta inclusiv dronele folosite pentru interceptarea atacurilor rusești.
Care este diferența dintre Starlink, Starshield și Starship
Starlink este serviciul comercial de internet prin satelit al SpaceX. Furnizează conexiuni pentru persoane, companii și instituții. Faptul că un militar folosește o conexiune pentru comunicații nu înseamnă automat că serviciul este autorizat pentru integrarea într-un sistem de armament.
Starshield folosește tehnologia Starlink pentru servicii destinate guvernelor și securității naționale. SpaceX îl prezintă ca pe un sistem pentru comunicații, observarea Pământului și găzduirea unor echipamente pe sateliți, cu măsuri suplimentare de protecție criptografică. Utilizarea sa trebuie analizată în raport cu acordurile guvernamentale relevante.
Potrivit Wall Street Journal, serviciul Starshield utilizat în Ucraina funcționează pe infrastructură deținută și controlată de SpaceX, distinctă de constelația dedicată guvernului american. Unele conexiuni sunt cumpărate prin contracte finanțate de SUA.
Starship este alt proiect: sistemul de transport spațial format din nava Starship și racheta Super Heavy, conceput pentru transportul oamenilor și încărcăturilor în spațiu. În controversa privind comunicațiile militare din Ucraina, comparația relevantă este între Starlink și Starshield.
Ce se poate verifica și ce rămâne nelămurit
Condițiile comerciale publicate de Starlink precizează că produsul nu este conceput sau destinat folosirii cu armament ofensiv ori defensiv. Așadar, există limitări declarate privind asemenea utilizări. Totuși, această prevedere nu demonstrează singură că Ucraina a încălcat acordul aplicabil terminalelor afectate.
Pentru Starshield contează condițiile contractelor militare. Din informațiile disponibile rezultă că trebuie separate trei aspecte: cine plătește serviciul, cine deține infrastructura și cine poate impune restricții. Regulile Starlink pentru consumatori nu explică, singure, de ce au fost afectate conexiunile Starshield.
Musk nu prezintă în mesaj documente contractuale sau dovezi tehnice pentru acuzația sa. Pentru un verdict ar trebui stabilite serviciul folosit efectiv, autorizările acordate și operațiunile concrete. Acuzația de încălcare a condițiilor rămâne contestată, iar termenii serviciului comercial nu lămuresc automat situația Starshield.
Nici responsabilitatea pentru restricțiile militare nu este clarificată public: Reuters a relatat, citând oficiali, că ordinul ar fi venit din interiorul Casei Albe. În schimb, oficiali americani au negat implicarea administrației, potrivit Associated Press.
Ce este confirmat oficial de partea ucraineană este revenirea conexiunilor: Ministerul Apărării anunță funcționarea stabilă la viteze de deplasare de peste 400 km/h. Instituția spune că restabilirea serviciilor este importantă pentru drone, logistică și comunicațiile militarilor.