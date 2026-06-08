Imagini incredibile din Ucraina: ce au reușit păsările să facă din cablurile lăsate în urmă de drone

Imaginile au fost surprinse în regiunea Donbas și au atras rapid atenția internauților. Potrivit informațiilor distribuite de activiști și observatori locali, cuiburile au fost descoperite după ce un copac a fost doborât în urma unui atac.

Printre ramurile căzute, observatorii au găsit mici cuiburi realizate aproape în întregime din fire subțiri de fibră optică, materiale care au devenit omniprezente în zonele afectate de conflict, se arată pe Tomshardware.

Fenomenul oferă o imagine neobișnuită a modului în care fauna sălbatică încearcă să se adapteze într-un mediu profund modificat de activitatea umană și de tehnologia militară modernă.

Cum au ajuns cablurile dronelor să facă parte din peisaj

În ultimii ani, dronele controlate prin fibră optică au devenit tot mai utilizate pe frontul din Ucraina. Spre deosebire de modelele care comunică exclusiv prin unde radio, aceste aparate folosesc cabluri foarte subțiri desfășurate în timpul zborului.

Avantajul este că semnalul nu poate fi blocat cu ușurință prin bruiaj electronic, o problemă care afectează frecvent dronele convenționale. Dezavantajul este însă evident după fiecare misiune: kilometri întregi de fibră optică rămân împrăștiați pe câmpuri, în păduri și în apropierea zonelor de luptă.

Fotografiile și imaginile din Ucraina au arătat în repetate rânduri terenuri acoperite de fire extrem de subțiri, care seamănă cu niște pânze uriașe întinse peste vegetație. Aceste resturi au devenit una dintre imaginile caracteristice ale războiului modern.

În lipsa unor procese rapide de curățare, materialele rămân în natură luni sau chiar ani, devenind parte din mediul în care trăiesc animalele.