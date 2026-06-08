Imagini incredibile din Ucraina: ce au reușit păsările să facă din cablurile lăsate în urmă de drone
Războiul schimbă nu doar viețile oamenilor, ci și mediul înconjurător. În estul Ucrainei, acolo unde luptele au transformat peisaje întregi, natura pare să găsească modalități neașteptate de adaptare la noile condiții.
O serie de fotografii apărute recent pe rețelele sociale arată un fenomen care pare desprins dintr-un film postapocaliptic: păsări care își construiesc cuiburile folosind fibre optice provenite de la drone militare.
Imaginile au fost surprinse în regiunea Donbas și au atras rapid atenția internauților. Potrivit informațiilor distribuite de activiști și observatori locali, cuiburile au fost descoperite după ce un copac a fost doborât în urma unui atac.
Printre ramurile căzute, observatorii au găsit mici cuiburi realizate aproape în întregime din fire subțiri de fibră optică, materiale care au devenit omniprezente în zonele afectate de conflict, se arată pe Tomshardware.
Fenomenul oferă o imagine neobișnuită a modului în care fauna sălbatică încearcă să se adapteze într-un mediu profund modificat de activitatea umană și de tehnologia militară modernă.
Cum au ajuns cablurile dronelor să facă parte din peisaj
În ultimii ani, dronele controlate prin fibră optică au devenit tot mai utilizate pe frontul din Ucraina. Spre deosebire de modelele care comunică exclusiv prin unde radio, aceste aparate folosesc cabluri foarte subțiri desfășurate în timpul zborului.
Avantajul este că semnalul nu poate fi blocat cu ușurință prin bruiaj electronic, o problemă care afectează frecvent dronele convenționale. Dezavantajul este însă evident după fiecare misiune: kilometri întregi de fibră optică rămân împrăștiați pe câmpuri, în păduri și în apropierea zonelor de luptă.
Fotografiile și imaginile din Ucraina au arătat în repetate rânduri terenuri acoperite de fire extrem de subțiri, care seamănă cu niște pânze uriașe întinse peste vegetație. Aceste resturi au devenit una dintre imaginile caracteristice ale războiului modern.
În lipsa unor procese rapide de curățare, materialele rămân în natură luni sau chiar ani, devenind parte din mediul în care trăiesc animalele.
Natura găsește soluții acolo unde oamenii lasă urme
Păsările sunt cunoscute pentru capacitatea lor de a utiliza cele mai diverse materiale atunci când își construiesc cuiburile. În mediul urban, acestea folosesc frecvent bucăți de plastic, fire textile, sârmă sau alte resturi produse de activitatea umană.
În zonele afectate de conflict, fibra optică pare să fi devenit o nouă resursă disponibilă. Firele sunt flexibile, rezistente și foarte ușoare, caracteristici care le fac potrivite pentru împletirea structurilor necesare unui cuib.
Specialiștii nu știu deocamdată cât de răspândit este fenomenul. Cazurile documentate până acum sunt puține, iar cercetătorii nu au realizat încă studii dedicate acestei adaptări neobișnuite.
Totuși, imaginile surprinse în Donbas oferă o perspectivă simbolică asupra modului în care natura reacționează la schimbările provocate de oameni. Materiale create pentru tehnologie militară ajung să fie reutilizate de păsări pentru unul dintre cele mai importante scopuri din ciclul lor de viață: protejarea și creșterea puilor.
Apocalyptic bird nest.
A Russian glide bomb knocks down a tree in Donbas. From the shattered branches rolls out a tiny bird’s nest.
Made of drone fiber-optic cable.
Source: Oleg Malchenko pic.twitter.com/NWzLyv0hla
— Olena Tregub (@OTregub) June 6, 2026