Renault anunță o mașină pe care nu o vei vedea niciodată pe străzi. De ce s-ar putea să visezi la 4 TROOP

Ce poate face noul 4 TROOP și de ce atrage atenția armatelor

Prototipul prezentat la Eurosatory este construit pe platforma VCMR și funcționează ca un adevărat centru mobil de comandă. Vehiculul este proiectat să proceseze cantități mari de date în timp real și să ofere militarilor o imagine detaliată asupra situației din teren.

Unul dintre cele mai importante elemente este integrarea dronelor aeriene și a vehiculelor autonome terestre. Sistemul permite coordonarea acestora direct din vehicul, oferind sprijin pentru misiuni de recunoaștere, supraveghere, protecția unor obiective sensibile sau coordonarea trupelor aflate în teren.

De asemenea, 4 TROOP beneficiază de sisteme avansate de comunicații securizate și de instrumente digitale care asistă procesul decizional. Inteligența artificială joacă un rol important, ajutând la analizarea informațiilor colectate de senzori și la identificarea rapidă a amenințărilor sau oportunităților tactice.

Vehiculul este echipat cu un sistem de propulsie hibridă, ceea ce îi permite să combine autonomia extinsă cu posibilitatea de a se deplasa discret în anumite situații. În plus, tehnologia Vehicle-to-Load (V2L) îi oferă capacitatea de a alimenta echipamente electrice direct în teren, fără a fi nevoie de surse suplimentare de energie.

Potrivit dezvoltatorilor, platforma poate fi adaptată și integrată pe mai multe modele din gama Renault, inclusiv vehicule utilitare și SUV-uri, ceea ce ar putea simplifica producția și reduce costurile.

De ce este importantă colaborarea dintre Renault și Thales pentru Europa

Dincolo de caracteristicile tehnice, proiectul are și o dimensiune strategică. Renault și Thales mizează pe utilizarea unor platforme industriale deja existente pentru a accelera producția și implementarea unor noi capabilități militare.

Prin folosirea unor componente și procese inspirate din industria auto civilă, cele două companii susțin că pot fabrica vehicule într-un timp mai scurt și la costuri mai reduse decât în cazul unor programe militare dezvoltate integral de la zero.