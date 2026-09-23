Iarna și-a făcut apariția la munte. Temperaturi de -5 grade și primii fulgi de zăpadă la Bâlea Lac
Schimbare bruscă de vreme în România, după zilele cu temperaturi ridicate pentru această perioadă. Aerul rece a cuprins întreaga țară, iar în zonele montane înalte valorile termice au coborât sub pragul înghețului. La Vârful Omu s-au înregistrat -5 grade Celsius, în timp ce la Bâlea Lac și în alte zone din Munții Făgăraș au apărut primii fulgi de zăpadă.
Răcirea a fost resimțită puternic și în celelalte regiuni, unde temperaturile de dimineață au coborât semnificativ. În unele localități, oamenii au fost nevoiți să pornească deja sobele, deși luna septembrie nu s-a încheiat.
Peisaj de iarnă la Vârful Omu
La peste 2.500 de metri altitudine, condițiile meteo au devenit specifice sezonului rece. La Vârful Omu, temperatura a coborât până la -5 grade Celsius, iar vântul puternic și ceața densă au accentuat senzația de frig.
Pe cabane și pe stânci s-a format chiciură, iar peisajul s-a transformat într-unul de iarnă. Condițiile dificile au surprins inclusiv animalele din zonă. Mai multe capre negre au fost văzute căutând adăpost în apropierea cabanei și a stației meteorologice.
Vremea s-a schimbat rapid și în Munții Făgăraș. Pe Valea Podragului, dar și la Bâlea Lac, precipitațiile s-au transformat în ninsoare. După o noapte în care temperaturile au coborât până la aproximativ -2 grade, maximele din timpul zilei au rămas extrem de scăzute, în jurul valorii de 3 grade Celsius.
Schimbarea a fost cu atât mai surprinzătoare pentru turiștii care au ajuns la munte venind din zone în care, cu numai câteva ore înainte, temperaturile depășeau 20 de grade.
Utilajele sunt pregătite pentru intervenții pe Transfăgărășan
Apariția zăpezii la Bâlea Lac aduce în atenție și condițiile de circulație de pe Transfăgărășan. Administratorii drumului au pregătit utilajele pentru situația în care temperaturile scăzute și precipitațiile vor impune intervenții pe sectorul montan.
Șoferii care ajung în zonă trebuie să țină cont de faptul că vremea se poate schimba foarte repede la altitudini mari. Temperaturile negative pot favoriza apariția poleiului, mai ales în timpul nopții și dimineața.
Zăpada căzută acum nu înseamnă însă instalarea definitivă a iernii. La munte, episoadele cu ninsoare pot apărea încă din septembrie, în special la altitudini de peste 2.000 de metri, chiar dacă ulterior temperaturile cresc din nou.
Frigul a ajuns și în orașe
Răcirea nu s-a limitat la zona montană. În Dorolea, județul Bistrița-Năsăud, temperaturile au coborât dimineața până la aproximativ 4 grade Celsius. După perioada neobișnuit de caldă, diferența a fost resimțită puternic de localnici.
În unele gospodării, sobele au fost aprinse de la primele ore ale dimineții. Oamenii spun că aveau deja pregătite proviziile de lemne pentru sezonul rece, însă nu se așteptau să fie nevoiți să le folosească atât de devreme.
Și la Brașov temperaturile au coborât considerabil. Dimineața s-au înregistrat aproximativ 8 grade Celsius, astfel că hainele groase au revenit rapid în garderoba locuitorilor.
Răcire accentuată în toată România
Scăderea temperaturilor este asociată pătrunderii unei mase de aer foarte rece peste România. Meteorologii au anunțat o perioadă de răcire accentuată, care va afecta toate regiunile țării.
Diferențele față de zilele precedente sunt importante, mai ales după temperaturile ridicate înregistrate recent. Nopțile și diminețile vor fi reci, iar la altitudini mari precipitațiile pot continua să fie sub formă de lapoviță și ninsoare.
Episodul marchează una dintre primele manifestări serioase ale sezonului rece din această toamnă. În timp ce în zonele joase temperaturile rămân pozitive, pe crestele Carpaților iarna a oferit deja primele imagini ale sezonului.