Iarna și-a făcut apariția la munte. Temperaturi de -5 grade și primii fulgi de zăpadă la Bâlea Lac

Peisaj de iarnă la Vârful Omu

La peste 2.500 de metri altitudine, condițiile meteo au devenit specifice sezonului rece. La Vârful Omu, temperatura a coborât până la -5 grade Celsius, iar vântul puternic și ceața densă au accentuat senzația de frig.

Pe cabane și pe stânci s-a format chiciură, iar peisajul s-a transformat într-unul de iarnă. Condițiile dificile au surprins inclusiv animalele din zonă. Mai multe capre negre au fost văzute căutând adăpost în apropierea cabanei și a stației meteorologice.

Vremea s-a schimbat rapid și în Munții Făgăraș. Pe Valea Podragului, dar și la Bâlea Lac, precipitațiile s-au transformat în ninsoare. După o noapte în care temperaturile au coborât până la aproximativ -2 grade, maximele din timpul zilei au rămas extrem de scăzute, în jurul valorii de 3 grade Celsius.

Schimbarea a fost cu atât mai surprinzătoare pentru turiștii care au ajuns la munte venind din zone în care, cu numai câteva ore înainte, temperaturile depășeau 20 de grade.

Utilajele sunt pregătite pentru intervenții pe Transfăgărășan

Apariția zăpezii la Bâlea Lac aduce în atenție și condițiile de circulație de pe Transfăgărășan. Administratorii drumului au pregătit utilajele pentru situația în care temperaturile scăzute și precipitațiile vor impune intervenții pe sectorul montan.

Șoferii care ajung în zonă trebuie să țină cont de faptul că vremea se poate schimba foarte repede la altitudini mari. Temperaturile negative pot favoriza apariția poleiului, mai ales în timpul nopții și dimineața.

Zăpada căzută acum nu înseamnă însă instalarea definitivă a iernii. La munte, episoadele cu ninsoare pot apărea încă din septembrie, în special la altitudini de peste 2.000 de metri, chiar dacă ulterior temperaturile cresc din nou.